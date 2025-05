Kalla Lebensquelle: Pseudomedizin fürs "Königreich"

Die Homepage der "Kalla Lebensquelle" wurde im Frühjahr 2022 registriert und seither mehrfach überarbeitet. Die Betreiberin schrieb zwischenzeitlich, die Bundesrepublik sei "zerstörerisch". Daher habe sie nach "Lösungen gesucht, wie sich Deutschland friedlich transformieren lässt". Die "einzige Lösung" sei das "Königreich".

"Repräsentanz" ohne Steuern

In der Frühphase besaß die Homepage ein Impressum (siehe Abbildung). Damals nannte Karolin G. die Adresse ihrer "Repräsentanz" und des "Obersten Souveräns" in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt). Die Adressen verschwanden später – wie der kleine Aufkleber auf dem Briefkasten. Aber: Bis zuletzt nannte die Homepage eine "Betriebsregister-ID" – 979-G-1762-840 – des Fantasiestaates. Wer einen "Betrieb im KRD" führte, musste keine Steuern an das "Königreich" zahlen. Der fiktive Staat lehnte ein Steuersystem ab.

Aber ist "Kalla Lebensquelle" in der Bundesrepublik gemeldet? Kontext-Recherchen ergaben: nein. Offenbar wirtschaftete das Unternehmen im Verborgenen.

Warum ist "Kalla Lebensquelle" nicht als "Teilorganisation" des Fantasiestaates verboten worden? Das Bundesinnenministerium erklärt auf Anfrage, die "bloße Bezeichnung als ‚Betrieb im KRD‘ allein" sei "kein hinreichendes Indiz" für eine "Teilorganisation". Das bedeutet: Es braucht mehr. Funktionale, organisatorische, personelle Verflechtungen. Ob die vorliegen, sei im Einzelfall zu belegen. Nichtsdestotrotz ist die Homepage inzwischen nicht mehr aufrufbar. Am Klingelschild ist Karolin G.s Name verschwunden.

Das Bundesinnenministerium teilt mit: "Verdachtsmomenten in Bezug auf etwaige Verstöße" gegen die Gesetze der Bundesrepublik sei "von den jeweils zuständigen Behörden, etwa der Finanzverwaltung oder auch der Gewerbeaufsicht, nachzugehen". Was sagt die Inhaberin zu all dem? Anfragen per Mail blieben unbeantwortet.