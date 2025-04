OLG Frankfurt verurteilt Kontext: Wachhund mit Maulkorb

Unseren ersten Aufschlag vor Gericht gegen den Mann hatten wir im August 2018 in Mannheim, am Landgericht, Eilverfahren. Schon das konnten wir nur dank der großen Solidarität unserer Leser:innen stemmen, die uns das nötige Geld spendeten. Der Mann wurde und wird vertreten von Christian Conrad aus der Kanzlei Höcker, die damals bereits die AfD verteidigte. Kanzlei-Chef Ralf Höcker kokettierte mitunter damit, die größten Schweine (Waffenschieber, Menschenhändler) als Mandanten zu haben und die Presse mit Freude unter Druck zu setzen ("Journalisten-Bedrohung ist okay").

Der dortige Richter, es war sein letzter Fall vor der Rente, befand, unser Fall sei eine "lahme Geschichte". Wir unterlagen. Auch, weil sich das Gericht in einem Eilverfahren nicht mit unseren Beweisen auseinandersetzen wollte und forderte, die Quelle der Informationen offenzulegen.

Herta Däubler-Gmelin, ehemalige SPD-Justizministerin, war damals schon "befremdet": "Das ist weder juristisch akzeptabel, noch in einer rechtsstaatlichen, auf friedliches Zusammenleben ausgerichteten Gesellschaft mit freier Presse hinnehmbar", schrieb sie in Kontext. "Das geht nicht. Wer so urteilt, muss wissen, was er tut: Er liefert Whistleblower dem Druck, den Drohungen von Rechtsextremisten aus."

Gegen das wenig inspirierte Mannheimer Urteil legten wir Einspruch ein. Und standen im Februar 2019 dann mit unserem Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe. Dort wendete sich das Blatt. Die dortige Pressekammer befasste sich ausführlich mit unserem Beweismittel. Rund 17.000 Seiten Chats hatten wir zu Beginn des Verfahrens ausgedruckt und an das jeweilige Gericht geschickt. Das OLG Karlsruhe durchforstete den gesamten Umzugskarton mit zehn Leitzordnern, prüfte auf Plausibilität. Und kam zu dem Schluss: "Das Gericht sieht es als hinreichend glaubhaft gemacht an, dass die im Rechtsstreit vorgelegten Chatprotokolle authentisch sind." Und weiter: "Mit Rücksicht auf die Diskussion um rechtsextreme Bestrebungen im Umfeld der AfD leisten die beanstandeten Presseartikel einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage." Deshalb dürfe "in diesem Zusammenhang auch identifizierend über den Kläger berichtet werden". Und es urteilte 2019, es spreche eine "deutlich überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Echtheit der Chatprotokolle".

"Klassische Aufgabe" der Presse wahrgenommen

Damit war das Eilverfahren beendet, und wir haben gehofft, die Gegenseite würde es damit bewenden lassen. Leider nicht. Es ging ins Hauptsacheverfahren, diesmal nach Frankfurt am Main. Nach rund drei Jahren – Corona hatte das Verfahren nicht beschleunigt – gab uns auch das Landgericht Frankfurt im Dezember 2022 nach Vernehmung von drei Zeugen und eines IT-Sachverständigen Recht. Es ging wie schon das OLG Karlsruhe "von der Authentizität der vorgelegten Facebook-Protokolle aus", heißt es in der Urteilsschrift. Außerdem war die Kammer "überzeugt, dass die Beklagte zu 2. (Kontext-Redakteurin Anna Hunger) ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen ist und die Authentizität der Chatprotokolle mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft hat. Die Beklagte zu 2. war nachvollziehbar in der Lage darzulegen, dass die so gewonnenen Informationen zuverlässig sind." Und weiter: "Mit ihrer Berichterstattung nehmen sie die klassische Aufgabe als Presseorgan im Sinne eines 'Wachhunds der Öffentlichkeit' wahr."