OLG Frankfurt verurteilt Kontext: "Mutig und unbequem bleiben"

Journalistische Standards kriminalisiert

"Nach zwei gerichtlichen Vorentscheidungen, die das Vorgehen der Kontext-Redaktion befürworten, überrascht das OLG Hessen nun mit einem Urteil, das journalistische Standards sogar kriminalisiert. Wenn zwei Gerichte keine Zweifel an der journalistischen Sorgfalt hegen, legitimiert das die Redaktionsentscheidungen schon beeindruckend. Der hohe Stellenwert von Quellenschutz ist im Pressekodex niedergelegt, an dessen Vorgaben sich Kontext richtigerweise orientiert hat. Das Frankfurter Urteil widerspricht guter journalistischer Praxis und stellt die grundgesetzlichen Aufgaben der Presse infrage, die in diesem Fall ja hinlänglich bei der Berichterstattung über Demokratiefeinde begründet war. Dieses Urteil zeigt auch, warum es eine deutsche Gesetzgebung gegen strategische Einschüchterungsklagen mindestens auf dem Niveau der EU-Anti-SLAPP-Richtlinie braucht. Unternehmen, Behörden oder Organisationen, wie hier die AfD oder ihr ehemaliger Mitarbeiter, dürfen keinen Erfolg damit haben, durch juristische Verfahren und irrwitzig hohe Streitwerte in Gerichtsprozessen kritischen Journalismus zu unterbinden."