Spendenkampagne nach OLG-Urteil gegen Kontext: Wir sagen: danke!

Vier Wochen warben wir um Spenden, damit wir im Prozess gegen einen Neonazi weitermachen und ein Rechtsextremismus-Rechercheteam aufstellen können. Und was haben wir draus gelernt? Dass mit dieser Weltklasse-Community noch vieles möglich ist.

Ganz sicher haben auch andere eine tolle Community. Aber Hand aufs Herz – die von Kontext ist eben doch die beste. Insgesamt etwa 60.000 Euro haben Sie uns in den vergangenen Wochen gespendet, um unsere Arbeit zu unterstützen. Das ist großartig und dafür bedanken wir uns von Herzen! Nachdem wir den jahrelangen Rechtsstreit gegen einen Neonazi aus den Reihen der AfD vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt/Main überraschend verloren haben, können wir nun, dank Ihrer Solidarität, eine Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof bemühen – ohne Furcht vor einem finanziellen Desaster im schlimmsten Fall. Und überhaupt: Dass wir diese juristische Auseinandersetzung sieben Jahre lang mit starkem Rücken führen konnten, ist allein Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, zu verdanken. Sie haben Kontext in dieser Sache finanziell stark gemacht und gezeigt: Gemeinsam lassen wir uns nicht kleinmachen und schon gar nicht einschüchtern von Rechtsextremen und Anwaltskanzleien, die es darauf anlegen, die Kontext:Wochenzeitung mundtot zu machen. Das ist ein lautes und sichtbares Zeichen gegen die Einschüchterung von rechts, das weit über unseren Fall hinausstrahlt. Gemeinsam sind wir stark!

Seit Freitag der vergangenen Woche ist die AfD nun auch in Gänze offiziell als gesichert rechtsextrem eingestuft. Hallelujah. Auch, wenn so mancher Unions-Politiker der neuen Bundesregierung erstmal "abwarten" will oder im Angesicht von möglichen toxischen Mehrheiten anderer Meinung ist. Die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ein notwendiger, vielleicht letzter Weckruf für die, die es noch immer nicht verstanden haben. Und sie ist Wasser auf den Mühlen der Zivilgesellschaft, die schon seit geraumer Zeit sehr genau wahrnimmt, dass diese Partei eben keine normale ist. Sondern eine, die die Menschenwürde missachtet, die durchdrungen ist von völkischem Nationalismus. Dass es eine solche Partei in Deutschland überhaupt so weit nach oben schaffen konnte, nur 80 Jahre nach der mörderischen Herrschaft der Nationalsozialisten, dass beinahe 20 Prozent der Wahlberechtigten derzeit Rechtsextremen ihre Stimme geben, ist unerträglich. Diese Entwicklung im Auge zu behalten und zu recherchieren, was im braunen Sumpf von Baden-Württemberg im Verborgenen bleiben soll, wird an Wichtigkeit immer weiter zunehmen. Und auch hier können wir auf Sie, unsere Community, zählen. Denn auch mit dem Rechtsextremismus/AfD-Rechercheteam, mit dem wir in den vergangenen Wochen um Spenden geworben haben, können wir dank Ihrer Unterstützung nun starten. Und damit ist ein Zwischenziel erreicht. Auch dafür: ein herzliches Dankeschön! Und weiter so!