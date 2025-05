ÖPNV und Strafgesetz: Ohne Fahrschein in den Knast

Der Freiheitsfonds hofft auf eine Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein auf Bundesebene. Wegfallen sollen die Strafzahlungen, bleiben soll das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro. Die Ampelkoalition hatte sich auf eine Streichung des Paragrafen 265a geeinigt. Stattdessen sollte das Fahren ohne Fahrschein "nur" noch eine Ordnungswidrigkeit sein (so wie das Falschparken). Gerade Menschen in Multiproblemlagen hätte die Gesetzesänderung allerdings nicht unbedingt geholfen. Denn wenn eine Geldbuße nicht gezahlt wird, kann trotzdem Erzwingungshaft angeordnet werden. Diese ist mit maximal drei Monaten zwar kürzer als lange Ersatzfreiheitsstrafen, anders als bei letzterer gilt das Bußgeld allerdings durch die Haft nicht als abgezahlt. Das Ampel-Aus bedeutete vorerst auch das Aus für die Streichung des Paragrafen.

Der Freiheitsfonds setzt nun auf die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD. In einer Online-Petition an sie heißt es: "Die SPD hat sich bereits mehrfach für die Entkriminalisierung ausgesprochen. Jetzt muss sie zeigen, dass sie es ernst meint und Taten folgen lassen!" Bis dahin nimmt die Initiative die kommunale Ebene in den Blick.

Zwölf Städte stellen keine Strafanzeigen mehr

Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster, Bremen, Bremerhaven, Wiesbaden, Mainz, Potsdam, Halle, Leipzig und Dresden: All das sind Städte, in denen die Verkehrsgesellschaften keine Anzeigen stellen, wenn Fahrgäste in Bus und Bahn beim Fahren ohne Fahrschein erwischt werden. In Karlsruhe hatte die Linkspartei ebenfalls eine solche Initiative ins Rollen gebracht: "Auto abstellen ohne Parkschein zu lösen – kostet beim Erwischt werden max. 40 Euro und kann hundertmal wiederholt werden. Dagegen werden bei einer Fahrt ohne Ticket 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt fällig – plus eine Strafanzeige on Top ab dem dritten Mal. Da muss man sich wirklich fragen ob hier die Relationen stimmen", erklärte die Linkspartei-Stadträtin Mathilde Göttel im Februar 2024 im Gemeinderat und überzeugte so offenbar auch noch andere. Die Gemeinderatsmehrheit sprach sich für den Verzicht auf Strafanzeigen aus.

Der Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbundes KVV stellte sich allerdings gegen den Beschluss des Rates. Und hält weiterhin an Strafanzeigen fest. Die Praxis wurde lediglich leicht abgemildert. Bisher bekam eine Strafanzeige, wer drei Mal in drei Jahren ohne Ticket erwischt wurde. Nun führt "nur noch" drei Mal ohne Ticket fahren in 12 Monaten zu einer Anzeige. "Diese Regelung ist ein halbherziger Schritt, der das grundlegende Problem nicht löst: Menschen können nach wie vor wegen einer Bagatelle wie Fahren ohne Fahrschein kriminalisiert und inhaftiert werden", sagt Franziska Buresch, Fraktionsvorsitzende der Karlsruher Linken.

Unterschiedliche Meinungen in Freiburg

"Wir haben keinerlei Interesse, dass Fahrgäste ohne Tickets in Gefängnis kommen", stellt der Vorstand der Freiburger Verkehrsgesellschaft VAG, Oliver Benz, bei der Diskussionsveranstaltung am 14. Mai klar. Er will nicht stehenlassen, die VAG gehe rücksichtslos vor. "Wir versuchen, sehr sensibel mit dem Instrument der Strafanzeige umzugehen." Die Sensibilität scheint jedenfalls größer geworden zu sein. 2019 stellte die VAG 2.320 Strafanzeigen, 2024 noch 633. Benz stellt sich vor seine 15 Fahrkartenkontrolleur:innen, die Beleidigungen und körperlichen Angriffen ausgesetzt seien. Er hält Strafanzeigen nach Paragraf 265a für sinnvoll, um seine MitarbeiterInnen in diesen Fällen zu schützen. Beim Publikum der Diskussion sorgt das für Widerspruch. Nötigung, Körperverletzungen und auch Urkundenfälschung ließen sich auch anders verfolgen.