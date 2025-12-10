Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Keine Konsequenzen

Natürlich bräuchte Kretschmann diese letzte Informationsschleife nicht, um Rede und Antwort zu stehen, wenn er denn wollte. Natürlich weiß er, dass sein Vize Thomas Strobl (CDU) die Staatsanwaltschaft monatelang hinter die Fichte geführt hat: Strobl war es selbst, der kurz vor Weihnachten 2021 ein wichtiges Anwaltsschreiben an den Journalisten Franz Feyder weitergegeben und das für sich behalten hatte. Natürlich kennt er Strobls hochtrabende Erklärung, er trage Verantwortung für alles, was im Innenministerium geschieht. Aber der Regierungschef von Baden-Württemberg, inzwischen 77 Jahre alt, wollte sich von Anfang an nicht belasten mit einem handfesten Koalitionsknatsch.

Wieder einmal, wie so oft in dieser zweiten grün-schwarzen Legislaturperiode, lohnt ein Gedankenexperiment zur Frage, was bei vertauschten Rollen passiert wäre: Hätte ein CDU-Ministerpräsident seinem grünen Stellvertreter bei einem solchen Verhalten ähnliche Milde zuteilwerden lassen? Das ist erstens nur sehr schwer vorstellbar und wäre zweitens ebenso wenig angebracht gewesen wie im vorliegenden Fall. Mehrfach haben SPD und FDP dargelegt, wie Strobl als Zeuge vor dem Ausschuss Abläufe falsch dargestellt hat. Nicht nur rund um die Weitergabe des Anwaltsschreibens, sondern auch zur Hausdurchsuchung im Innenministerium im Mai 2022. Die Staatsanwaltschaft hatte damals auch Akten beschlagnahmt. Strobl erwähnte das in seiner Aussage vor dem Ausschuss nicht.

Gedächtnislücken sind praktisch

Der Jurist Strobl wollte der Belehrung zu Beginn jeder Zeugenvernehmung nicht Rechnung tragen: Auch das Weglassen relevanter Sachverhalte ist unzulässig. Wie praktisch ist es da, sich auf Gedächtnislücken zu berufen. Andere erinnerten sich dagegen umso besser. Zum Beispiel an Details rund um die Beförderung von Andreas Renner. Wie der Innenminister ihn zu seinem Favoriten für den Posten des Inspekteurs der Polizei (IdP) auserkoren hatte, wie die Beurteilung passend gemacht wurde und wie Mitbewerber per Telefon von ihrer Chancenlosigkeit in Kenntnis gesetzt wurden.

Die Causa insgesamt ist viel heikler, als die öffentlich zur Schau gestellte Gelassenheit des Regierungschefs vermuten lässt. Und auch seine Grünen glänzten nicht nur mit Tatendrang. Etwa wenn deren Obmann im Ausschuss, Oliver Hildenbrand, bei der Pressekonferenz gleich mehrfach betont, dass er die ganze Aufregung um die Weitergabe des Schreibens nie verstanden und Strobl seinen Fehler doch eingeräumt habe.