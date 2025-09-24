Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 756
Wirtschaft

Ende der TFA-Produktion in Bad Wimpfen

Steter Tropfen

Ende der TFA-Produktion in Bad Wimpfen: Steter Tropfen
|

Datum:

Das Chemieunternehmen Solvay hat jahrelang in Bad Wimpfen die Ewigkeitschemikalie TFA tonnenweise in den Neckar verklappt. Anfang 2026 soll damit Schluss sein.

Hier leitet Solvay TFA in den Neckar ein. Foto: Julian Rettig
Hier leitet Solvay TFA in den Neckar ein. Foto: Julian Rettig

Einzig und allein sei der plötzliche TFA-Stopp "mit einer strategischen Ausrichtung des Produktportfolios" und einer damit einhergehenden "Sicherung seiner langfristigen Wettbewerbsfähigkeit" zu erklären, schwurbelt die Presseabteilung des belgischen Konzerns Solvay. Dass es mit einer mehr und mehr beunruhigten Öffentlichkeit zusammenhängt, die via Kontext mit Informationen versorgt wurde, mit denen das Unternehmen sowie zuständige Rathäuser, Landratsämter und Regierungspräsidien lieber hinter den Berg gehalten hätten, sagt sie natürlich nicht.

Gift für die Ewigkeit

PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen und bezeichnet synthetische Fluorverbindungen, von denen es mindestens 5.000 Varianten gibt. Da sie in der Umwelt nur sehr schwer abbaubar sind, werden sie auch Ewigkeitschemikalien genannt. Trifluoracetat (TFA) ist ein Unterstoff mit giftigen Eigenschaften. Die europäischen Wasserversorger fordern seit Langem, dass Konzentrationen in der Größenordnung von maximal fünf Tropfen in einem olympischen Schwimmbecken keinesfalls überschritten werden sollten.  (lee)

Vor einem Jahr berichtete Kontext erstmals über Solvay, das in Bad Wimpfen 24 Kilo des Giftstoffes täglich in den Neckar leitet, rund acht Tonnen im Jahr. Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart. Anfang des Jahres ploppten erstmals alarmierende TFA-Werte in den Gewässern rund um Bad Wimpfen auf (Kontext berichtete exklusiv). Und inzwischen ist auch bekannt, dass das Unternehmen über Abgase TFA in die Luft bläst.

Die Chose wurde offenbar selbst der Konzernzentrale im fernen Brüssel zu heiß. Ergebnis: Vollbremsung! Nicht nur, dass die TFA-Ableitung jetzt innerhalb weniger Wochen auf null heruntergefahren wird: In Bad Wimpfen verzichtet Solvay ab Anfang 2026 komplett auf die Herstellung von Produkten, die irgendwie irgendetwas mit TFA zu tun haben. Und das ist eine ganze Menge: von sogenannten Pflanzenschutzmitteln für die Landwirtschaft bis zu pharmazeutischen Produkten. Und mehr noch: Konzernweit will man bis dahin TFA aus dem Portfolio völlig eliminieren.

Der Tropfen zu viel

Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass sich sowohl der Konzern als auch die zuständigen Aufsichtsbehörden noch bis vor wenigen Tagen um keinen Millimeter bewegten, als Umweltverbände wie der BUND und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vehement gefordert hatten, die Einleitung der Ewigkeitschemikalie in den Neckar müsse sofort gestoppt werden. Man bewege sich in Sachen Umwelt- und Gesundheitsschutz absolut im grünen Bereich. Ein Verbot der Verklappung sei juristisch nicht durchsetzbar, argumentierte die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker kürzlich mit einem genervten Schulterzucken auf entsprechende Vorhaltungen. Sie sei ja auch gegen diese Ewigkeitschemikalien, aber leider, leider könne man da nichts machen. Man sei ja schließlich ein Rechtsstaat, und deshalb seien ihr die Hände gebunden. Das war der letzte traurige Tropfen, der das Fass bei DUH und BUND endgültig zum Überlaufen brachte: Beide Verbände leiteten unabhängig voneinander eine Klage gegen das Regierungspräsidium Stuttgart in die Wege.

Demnächst ist also Schluss mit der Produktion in Bad Wimpfen, bei der TFA anfällt, womit freilich 100 von 300 Arbeitsplätzen in Bad Wimpfen wegfallen werden. Diese alle mit anderen Aufgaben zu kompensieren, sei nicht möglich, heißt es aus Brüssel. Man sei aktuell aber "in intensiven Verhandlungen mit dem Betriebsrat, um sozial ausgewogene Lösungen zu finden." 25 Millionen Euro werde man dafür in die Hand nehmen. Außerdem werde der Standort durch die Verlagerung der konzernweiten Zentrale im Bereich Aluminiumlöten von Garbsen in Niedersachsen nach Bad Wimpfen aufgewertet. Was wiederum 40 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffe – die freilich dann in Garbsen wegfallen.

Kein TFA mehr also, das via Bad Wimpfen in den Neckar fließt und in die Luft geblasen wird: Ende gut, alles gut? Von wegen, sagt Andrea Hohlweck, Geschäftsführerin des BUND-Regionalverbands Heilbronn-Franken. Bei aller Freude über diesen Etappensieg, der Kampf gegen die Tausenden verschiedenen PFAS-Ewigkeitschemikalien sei noch lange nicht zu Ende, denn: "Die gesamte Stoffgruppe birgt ein enormes Risikopotenzial für Mensch und Umwelt. Und auch was die TFA-Kontaminationen anbelangt, müssen wir – auch hier vor Ort – weiter dranbleiben. Schließlich wurde das Gift jahrzehntelang in die Umwelt eingebracht." Außerdem werde gerade erst Thema, welche Rolle die Verschmutzung über die Luft spielt, also die Abgasfahnen, die über das Bad Wimpfener Stadtgebiet oder die Felder wehten.

Entwarnung? Noch lange nicht!

Auf Langzeitfolgen verweisen auch die Trinkwasserversorger am unteren Neckar mit Sorge. Denn die Unmengen an TFA, die über Jahre ins Trinkwasser gesickert sind, kommen erst ganz allmählich zum Vorschein: "Die Bugwelle hat uns noch lange nicht erreicht, das wird noch Jahre dauern." Und nach wie vor gibt es keine Möglichkeit, TFA aus dem Wasser zu entfernen – man kann es nur verdünnen.

Für Entwarnung ist es also noch viel zu früh. Nach wie vor regnen in Deutschland 80 Tonnen TFA pro Jahr auf uns herab, über 200 Tonnen TFA gelangen jährlich durch Pestizide in die Umwelt und reichern sich im Boden und in den Gewässern an. Die TFA-Konzentrationen nähern sich damit den unverbindlichen Leitwerten immer bedrohlicher an, die nach Meinung von Expert:innen ohnehin viel zu sehr aufgeweicht worden sind.

Inzwischen ist auf europäischer Ebene das Problem der Ewigkeitschemikalien im Trinkwasser erkannt worden und die gesundheitlichen Langzeitfolgen werden mittlerweile um ein Vielfaches kritischer gesehen, als dies bislang der Fall war. Es wird kein Weg daran vorbeigehen, einen gesetzlichen TFA-Grenzwert auf europäischer Ebene zu definieren. Der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches niedriger ausfallen als alle bisherigen unverbindlichen Empfehlungen.

Konnte zuvor leider, leider nichts machen: Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Foto: Jens Volle

Konnte zuvor leider, leider nichts machen: Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Foto: Jens Volle

Und dann wird es in Sachen Trinkwasser richtig teuer werden. Dann wird – wie einst bei den Kohlenwasserstoffen oder im Asbestskandal – die Frage aufkommen, wer die horrenden Kosten bezahlen soll. Gilt dann noch das Verursacherprinzip? Beziehungsweise: Kann man überhaupt nachweisen, wer wann in welcher Konzentration für welche Kontamination verantwortlich ist und zur Kasse gebeten wird? Oder wird es genauso laufen wie bei der TFA-Verklappung in den Neckar, wo laut Umweltministerin "leider, leider nichts zu machen" war.

TFA und die ganze Gruppe der PFAS-Ewigkeitschemikalien werden noch lange Thema sein. Selbst wenn Solvay kein TFA mehr produziert, heißt das schließlich nicht, dass es andere nicht tun – wo auch immer auf der Welt. Und es heißt auch nicht, dass es von heute auf morgen keine Abnehmer für solche Produkte mehr geben wird. Ganz im Gegenteil. Denn solange die Wirtschaftlichkeit oberste Priorität hat und sogar im Koalitionsvertrag von CDU und SPD explizit die Rede davon ist, dass ein Verbot von PFAS nicht infrage kommt, so lange bleibt auch der Pharmakologe und TFA-Forscher Michael Müller von der Universität Freiburg äußerst skeptisch: "Der Ausstieg von Solvay ist ein moderner Pyrrhussieg." Der Umgang mit TFA zeige, dass der Mensch offensichtlich nicht in der Lage sei, sein katastrophales Wirken zu erkennen.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

TFA im Doppelpack
10.09.2025
DUH und BUND erwägen Klagen gegen Solvay
TFA im Doppelpack

Die Bad Wimpfener Firma Solvay verklappt seit Jahren TFA, eine besonders aggressive PFAS-Chemikalie, in den Neckar. Von der Politik ist das genehmigt. Bei Mannheim und Heidelberg führt das zu Problemen mit dem Trinkwasser, Quellen und Gewässer um Bad…

2 Kommentare
Asbest 2.0
02.07.2025
PFAS und TFA
Asbest 2.0

Die Versicherungswirtschaft und die Landesbank warnen vor Milliardenschäden durch giftige Ewigkeitschemikalien und die Politik lässt sich Zeit. Weil sie auf die Chemielobby hört.

1 Kommentar
04.06.2025
TFA im Wasser
Beruhigungspillen

Der Laie staunt und die wissenschaftliche Fachwelt wundert sich: Mit Hilfe von Aktivkohlefiltern soll die Ewigkeitschemikalie TFA künftig aus dem Trinkwasser gefiltert werden, meldete vergangene Woche der SWR. Sensationell! Wenn das gelingt, gibtꞌs…

4 Kommentare
Ernüchternd
21.05.2025
Grüne und PFAS
Ernüchternd

Am vergangenen Freitag diskutierten die Grünen in Eberbach über PFAS, Ewigkeitschemikalien. Mit dabei: Kontext-Autor Gunter Haug und eine Schülerin, die eine erschreckende Erkenntnis offenbarte.
30.04.2025
PFAS im Trinkwasser
Solvay macht dicht

Vor Kurzem hat Kontext darüber berichtet, dass in Quellen nahe des Bad Wimpfener Solvay-Werks exorbitant hohe Werte der PFAS-Ewigkeitschemikalie TFA gefunden wurden. Jetzt wurde bekannt, dass Solvay nach einem Umweltskandal sein Werk im…

1 Kommentar
09.04.2025
PFAS und TFA
Gift im Wasser und das Schweigen der Ämter

In Bad Wimpfen und Untereisesheim werden in Quellen, die für das Trinkwasser genutzt werden, seit Wochen extrem überhöhte Werte der gesundheitsschädlichen PFAS-Ewigkeitschemikalie Trifluoracetat (TFA) nachgewiesen. Und die Bürger:innen wissen von…

5 Kommentare
23.10.2024
Pestizid Flufenacet
Versprüht, um zu bleiben

Bei Landwirten beliebt, für die Umwelt fatal: Aus dem Unkrautvernichtungsmittel Flufenacet entsteht beim Gebrauch eine gefährliche Ewigkeitschemikalie. Deswegen will die EU das Pestizid jetzt verbieten. Die deutsche Agrarlobby weiß das zu verzögern.

1 Kommentar
18.09.2024
PFAS und TFA
Verseucht in alle Ewigkeit

Sie sind in Fleisch, Böden oder Muttermilch nachweisbar: PFAS. Industriechemikalien, die, einmal in der Umwelt, nicht mehr rausgefiltert werden können. Die Firma Solvay in Bad Wimpfen leitet jeden Tag 24 Kilo eines PFAS-Stoffs in den Neckar, der…

8 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 756 vom 24.09.2025

Äpfel und Hohlbirnen

Möge sich Donald Trump bloß nie ins Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung verirren. Denn dann könnte…
Historiker Volker Weiß über die extremen Rechten
Wie sie Geschichte umschreiben

Rechtsextreme in Deutschland machen aus Hitler einen Kommunisten und beziehen sich positiv auf die…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Tom / vor 2 Stunden 24 Minuten
Im Rundfunkstaatsvertrag steht "unparteiisch und ausgewogen", um genau zu sein. Mitte rechts ist keine Partei, sondern eine politische Ansicht und ausgewogen wäre es, neben heute Show, Böhmermann und Politikum (Radio) etc auch diese Ansicht zu...

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Mitdenker / vor 11 Stunden 41 Minuten
So viele Wörter für die eine Aussage: "Alle die nicht dieselbe Meinung wie Oettle haben sind dumm". Erinnert stark DT.

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Waldemar Grytz / vor 11 Stunden 52 Minuten
'... es gibt einen krassen Rassismus innerhalb der jüdischen Gesellschaft' Eines vorweg: das Judentum ist eine Religion und Kulturgemeinschaft, die Anspruch hat auf staatlichen Schutz und gesellschaftliche Akzeptanz. Der Zionismus ist aber nicht...

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Gelbkopf / vor 12 Stunden 10 Minuten
Danke an alle Beteiligten und an KONTEXT für diese erkenntnisreiche Diskussion - so habe ich endlich begriffen, was "Staatenlosigkeit" bedeutet.

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / thomas / vor 14 Stunden 44 Minuten
Ein Artikel mit sehr viel Substanz, Gravitas, intellektueller Diffenziertheit -- kurz: von höchstem journalistischen Standard. Ich hoffe Ihre Arbeitgeber beim ÖRR nehmen von Ihnen Notiz und empfehlen Sie für Höheres!

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!