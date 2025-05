Grüne und PFAS: Ernüchternd

Zwölf Millionen Euro habe dier Landesregierung bereits für Forschungsarbeiten zu PFAS ausgegeben, aber Grenzwerte festzulegen sei keine Ländersache, da müsse man auf die EU warten. Allerdings sei er da nicht so zuversichtlich, so, wie es politisch gerade in Europa aussehe. Er sei jedenfalls froh, dass "wir das bei Solvay deutlich reduziert haben". Denn bevor der Firma die Entsorgung von 24 Kilo am Tag genehmigt wurde, schüttete der Konzern jahrelang bis zu zwölf Kilo pro Stunde in den Neckar. Zitat aus dem ersten Text zum Thema von Gunter Haug: "Ohne dass irgendeine der (zahlreichen) Überwachungsbehörden es irgendwie verhindert hätte. Kiloweise unkontrolliert eingeleitet. Einfach so. Kommentar eines fassungslosen Umweltwissenschaftlers: 'Da fliegt dir der Hut weg!'"

Herausgekommen ist das nur, weil ein Doktorand 2016 einfach mal das Wasser aus dem Neckar testete. Damals lag der gesundheitliche Richtwert für TFA noch bei drei Mikrogramm pro Liter. Im Wasser in Edingen-Neckarhausen fanden sich allerdings 20 Mikrogramm, weiter oben am Fluss waren es sogar bis zu 100 Mikrogramm pro Liter. Das Umweltbundesamt setzte den Leitwert daraufhin einfach mal hoch. Von drei auf 30 Mikrogramm, nach einer Studie, die von Solvay in Auftrag gegeben wurde, sogar auf 60 Mikrogramm.

Landesregierung sieht keinen Handlungsbedarf

Baumann findet es, anders als Gunter Haug, unlauter, den Behörden da Willkür zu unterstellen. Ganz verbieten habe man die Einleitung durch Solvay nicht können. Als Landesregierung müsse man sich eben an Gesetze halten und TFA betreffend gebe es bisher keins. Also halte man sich an Studien. Und wenn man TFA ganz verbieten wolle, komme es zu einem "Abfeuern der Lobby, als würde die Welt untergehen". Zudem: "Vollständig auf PFAS verzichten geht momentan sowieso nicht." Die Landesregierung allerdings "sensibilisiere" Unternehmen für die Problematik, das Thema sei bekannt, viele Firmen seien schon weiter als die Politik.

Ob man sich nicht auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie stützen könne, fragt eine Frau aus dem Publikum. Baumann: "Ich stehe einer Verwaltung vor, die auf Basis von Recht und Gesetz arbeitet." Ein anderer Zuhörer kann es nicht glauben, dass eine Landesregierung da so gar nichts machen kann. Ob nicht mal eine Delegation bei Solvay vorbeigehen und fragen könne, ob sie die 24 Kilo TFA am Tag nicht anderweitig entsorgen könnten? Gab's schon, sagt Baumann und winkt ab. In Reihe eins kruschtelt währenddessen eine Frau nach einem Papier. Noch nicht lange her da habe sie nämlich bei Baumanns Umweltministerium ganz offiziell nach der landespolitischen Linie in Sachen PFAS gefragt. Sie zitiert die Antwort des Sprechers: "Zusammenfassend kann ich feststellen, dass vonseiten des Landes kein Handlungsbedarf besteht."

Das Publikum amüsiert sich, selbst Baumann lacht laut auf. Man sei in Brüssel sehr aktiv, sagt er. Und schränkt gleich ein, dass eine globale Marktüberwachung allerdings schwierig sei: "Wenn man PFAS hier verbieten würde, kommt der Kruscht halt aus dem Ausland." Stichwort China und Temu. Man werde sich jedenfalls als Landesregierung auf allen Ebenen bemühen, den Einsatz von PFAS zu reduzierem. Auch für die Schüler:innen des Max Born Gymnasiums will Baumann sich einsetzen und eine Firma finden, die den neuartigen Pizzakarton vielleicht produziert.

Zum Schluss gibt's eine Sonnenblume für jeden Podiumsgast, gefertigt in der JVA Adelsheim. Und eine Flasche Wein von der Lebenshilfe. Wie passend. Erst kürzlich hatte die österreichische Umweltorganisation Global 2.000 verschiedene Weine auf Giftstoffe untersucht und eine massiv steigende TFA-Konzentration gefunden. In Weinen der Jahrgänge 2021–2024 konnte die Organisation bis zu 300 Mikrogramm pro Liter nachweisen. Das Bundesamt für Risikobewertung sieht in so kleinen Mengen – noch – keine Gefahr.