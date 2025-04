PFAS im Trinkwasser: Solvay macht dicht

Nur Solvay produziert bei Bad Wimpfen TFA

Um es noch einmal zusammenzufassen: Die Analysten waren geschockt, als im vergangenen Februar die Werte von Bad Wimpfen ans Tageslicht kamen. Eine Konzentration von bis zu 320 μg/l! Das ist mehr als das Fünffache des maximal empfohlenen Grenzwerts – und es liegt um das 32-Fache über der Empfehlung des Umweltbundesamts in Sachen Trinkwasser. Und immer noch, mehr als ein Dreivierteljahr nach der Entdeckung, weiß niemand, woher genau diese Brühe kommt.

Einigermaßen klar ist nur, dass sich die giftige Hinterlassenschaft irgendwo im Boden über dem Hang des Neckartals bei Bad Wimpfen befinden muss und sich allmählich auf den Weg in die Wasservorkommen bei Bad Wimpfen gemacht hat, wo es inzwischen in verschiedene Quellen um Bad Wimpfen gesickert ist – und es offenbar weiter tut. Und dies in einer solch exorbitanten Konzentration, dass bereits mehreren Eigenwasserversorgern, die aus diesen Quellen ihr Trinkwasser bezogen haben, die Nutzung sofort verboten worden ist.

Dass es irgendetwas mit der hier produzierenden Chemiefirma Solvay zu tun haben muss, liegt nahe, ist aber nicht bewiesen. Solvay ist allerdings das einzige Unternehmen im weiten Umkreis, das TFA produziert.

Eine unheimliche Geschichte, bei der dennoch Ruhe die erste Bürgerpflicht zu sein scheint. Und das, obwohl auch die öffentliche Wasserversorgung des Nachbarorts Untereisesheim betroffen ist. Nach Wochen (und nach Veröffentlichung des Kontext-Artikels) hat Bad Wimpfens Bürgermeister Andreas Zaffran endlich reagiert und in einer breit gestreuten Information für die Bevölkerung die Devise ausgegeben, dass in Sachen Trinkwasser alles in bester Ordnung sei. Schließlich verfüge man in der Stadt über eine Beimischung von 80 Prozent Bodenseewasser. Und dieses Wasser enthalte ja nur TFA in einer Konzentration von 0,28 μg/l. Klingt wirklich beruhigend – für den Moment. Was aber, wenn die Empfehlung der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit greift? Die empfiehlt nämlich, als unbedingten Grenzwert so rasch wie möglich 0,1 μg/l einzuführen. Da würde dann auch das Bodenseewasser um beinahe das Dreifache darüberliegen. Oder um es mit den Worten eines Wasserwerkers zu sagen: "Wenn der neue Grenzwert kommt, dann können wir zusperren!"

PFAS-Chemikalien im Bodensee

Nur zur Erinnerung: Im Dezember 2020 und im Januar 2021 hat es im schweizerischen Goldbach am Bodensee einen Fabrikbrand gegeben, bei dem Löschschäume in den Bodensee gelangt sind, die den See nachweislich mit einer anderen PFAS-Chemikalie verunreinigt haben. Es gab eine messbare Kontamination damals.

Auch das Landratsamt Heilbronn hat, wenn auch spät, noch auf die Kontext-Anfrage reagiert, ob denn inzwischen Bodenproben genommen worden seien (Kontext berichtete). Erstaunliche Antwort: Man habe den Boden nicht beprobt, da es unwahrscheinlich sei, dass das TFA vom Herbizideinsatz in der Landwirtschaft kommt. Schon deshalb nicht, weil "die derart hohen TFA-Werte in den Brunnen grundsätzlich nicht als Folge einer ordnungsgemäßen Pflanzenschutzmittelanwendung entstehen können". Schreibt das Amt und versichert uns alle somit der erfreulichen Tatsache, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Möglicherweise illegale Ablagerungen, die sich unter der Grasnarbe verbergen könnten? Ist nicht beprobt worden.

Fazit: Seit einem Jahr steigen im Heilbronner Land laut Wasserversorger (der seinen Namen besser nicht genannt haben möchte) die TFA-Werte im Grundwasser. Was kein Wunder ist, denn jedes Gramm Ewigkeitschemikalie, das wir heute produzieren, wird über Generationen bestehen bleiben und die Gesundheit unserer Nachkommen belasten.

Bleibt abschließend die Frage, ob wir es uns weiter leisten können, nur auf den ohnehin von der neuesten Forschung längst überholten Grenzwert zu starren. Oder ob wir es endlich schaffen, die tödliche Fracht erst gar nicht ins Wasser zu kippen. Man könnte ja andere Herstellungsverfahren für Regenjacken und Teflonpfannen anwenden. Dann könnte es natürlich sein, dass die Jacken und Pfannen ein paar Euro teurer würden.