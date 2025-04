Querfront bizarr

Schredle war kurzfristig als Vertretung eingesprungen, aber um ein Haar wäre er ebenfalls ausgefallen. So groß war der Schock, als er in eine Berliner U-Bahn stieg und was sah er da? Einen Mann im karierten Hemd mit einer roten runden Brille, vertieft in die Lektüre des rechtsextremen "Compact"-Magazins. Das allein wäre ja schon gruselig genug. Aber noch dazu wirkte dieser Mann so seltsam vertraut. Bis endlich der Groschen fiel: Hilfe! Das ist ja Diether Dehm!

Der Liedermacher und frühere Bundestagsabgeordnete für SPD und Die Linke, der auf seinem Youtube-Kanal Gäste wie Alexander Gauland, Ken Jebsen oder Markus Krall zum Gespräch lädt, hat vor zwei Jahren mal Strafanzeige gegen Schlagersänger Florian Silbereisen erstattet. Der hatte einen Songtext aus Dehms Feder verfälscht wiedergegeben. "Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt", sang Silbereisen anstatt: "Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt." Anzeige ist raus! Kurz darauf kotzte sich Dehm im "Compact"-Interview über politische Korrektheit aus und gab auch preis, wer ihn auf den veränderten Songtext hingewiesen habe: Dieter Hallervorden. Ende vom Lied: Am diesjährigen Karfreitag trat Dehm bei der sogenannten Dresdner Friedensprozession neben dem mehrfach vorbestraften Neonazi Christian Klar und einem verurteilten Mitglied der rechtsterroristischen "Gruppe Freital" als Redner auf und war verantwortlich dafür, Hallervorden für ein Grußwort zuzuschalten. Der 89-Jährige kämpft dafür, weiterhin diskriminierendes Vokabular verwenden zu dürfen, und reagierte auf Kritik an seinem Auftritt mit: "Mir ist nicht bekannt, jemals von Rechtsextremen Applaus erhalten zu haben. Und wenn doch – dann haben sie mich falsch verstanden." Indessen hat Dehm dem "Compact"-Magazin schon wieder ein Interview gegeben. Darin sagt er, dass Björn Höcke (AfD) in Wahrheit links von Annalena Baerbock (Grüne) stehe, weil er Frieden mit Russland will.

Sogar "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg ist da um mehr Abgrenzung bemüht – wenn auch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Kontext-Redakteur Korbinian Strohhuber war am Wochenende in Reutlingen, also einer der drei Städte in Baden-Württemberg, in denen unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" mobilisiert wurde. Ballweg wollte dabei keinen "schwarzen Block" sehen, sagte er – und meinte damit den rechtsextremen "Störtrupp". Der Appell zeigte Wirkung, die Rechtsextremen hatten sich diesmal unauffälliger unters Publikum gemischt. Auf der Bühne stand trotzdem ein AfD-Redner.

Am kommenden Samstag, 3. Mai wird Strohhuber selbst auf einer Bühne sitzen: Um 19.30 Uhr diskutiert die Partei Volt im Alten Feuerwehrhaus in Stuttgart-Süd, wie sich die Presse weiterhin finanzieren kann angesichts sinkender Auflagen, rückläufiger Werbeeinnahmen und Konkurrenz durch Social Media. Außerdem auf dem Podium sitzen die Journalist:innen Daniela Gschweng, Peter Freitag und Martin Haar.