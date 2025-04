Spendenkampagne nach OLG-Urteil gegen Kontext: Non-Profit-Journalismus unterstützen

Weil wir Chatnachrichten eines Neonazis veröffentlicht haben, der für AfD-Landtagsabgeordnete gearbeitet hat, sind wir verklagt worden. Seit sieben Jahren streiten wir um zwei Texte. Wir geben nicht auf! Und wollen in Zukunft mehr Recherchen über Rechtsextremisten.

Ein Neonazi stört sich besonders an unserer Arbeit: Sieben Jahre waren wir im Rechtsstreit mit ihm, weil wir in einem Artikel seinen Namen genannt und Auszüge aus Facebook-Chats veröffentlicht haben, in dem er sich rassistisch und antisemitisch äußerte. Warum wir das getan haben? Weil er damals Mitarbeiter von zwei AfD-Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag war. Zwei Mal haben wir vor Gericht gewonnen, nun hat das Oberlandesgericht in Frankfurt gegen uns entschieden (hier mehr Informationen zum Urteil). Wir sollen fast 100.000 Euro Gerichtskosten bezahlen, außerdem 25.000 Euro Schadenersatz.

Aber wir knicken nicht ein! Im Gegenteil, wir machen weiter. Wir wollen vor den Bundesgerichtshof ziehen. Und wir gründen ein Rechercheteam, das sich mit Rechtsextremen befassen wird. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen:

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli