Rechtsmissbrauch mit SLAPP-Klagen: Zwei Millionen Euro

"Das schreckt auch andere Journalisten ab"

Ein Jahr später bekommt Jannis Große Post von der Anwaltskanzlei Redeker, Sellner, Dahs, die den Stromkonzern vertritt. Die Kanzlei nennt ihn in ihrem Schriftsatz einen "vermeintlichen Pressevertreter", er sei nicht als neutraler Journalist, sondern aktiv an der Blockade und somit an einer Straftat beteiligt gewesen. Die zwei Millionen Euro, so sagt es die RWE, sei der Betrag, den der Konzern habe aufbringen müssen, um den Strom während der Blockade an der Strombörse einzukaufen. Auf Anfrage von "Zapp" findet der Konzern ernsthaft, das sei "verhältnismäßig".

Großes Anwalt Jasper Prigge nennt sowohl die Klage als auch diese unfassbare Summe Schadenersatz "Einschüchterung", eine SLAPP-Klage (strategic lawsuit against public participation, deutsch: strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung). Eine solche Klage am Hals zu haben, beeinträchtige "journalistische Arbeit massiv", sagt er am Telefon. Im Zusammenhang mit einem Presseverfahren habe er noch nie zuvor von einer so großen Summe Schadenersatz gehört. "Das schreckt auch ganz konkret andere Journalisten ab".

Und genau das soll eine SLAPP-Klage auch: abschrecken, einschüchtern, psychisch belasten, kleinmachen. In diesem Fall mit einem drohenden Mondbetrag von 2,1 Millionen Euro für RWE – "Das beste Energieunternehmen, das wir sein können!"