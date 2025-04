Dokumentensammlung zu Willi Bleicher: Linker Dickschädel

Und jetzt hat er einen Dokumentenband zu Bleicher veröffentlicht. Die "Texte eines Widerständigen" umfassen neben Gesprächsprotokollen wie dem der DGB-Sitzung unter anderem viele Briefe, besonders aus seiner Zeit im Gefängnis und im KZ während der NS-Diktatur, Reden auf Kundgebungen, Gewerkschaftsveranstaltungen und zwei lange Interviews über sein Leben. Eine fast 500 Seiten lange Sammlung mit vielen erläuternden Kommentaren, und sie ist laut Abmayr "nicht dafür vorgesehen, von Anfang bis Ende gelesen zu werden. Er hat eher den Charakter eines Nachschlagewerks." Ein Nachschlagewerk, das in vielerlei Hinsicht fruchtbar ist: Natürlich für die Lebensgeschichte Bleichers, aber auch für Interessierte an der Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung vom Kriegsende bis in die 1970er, an der Geschichte des Terrorapparats der Nazis, am Umgang mit der NS-Vergangenheit in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende.

Wer sich schon so intensiv mit Bleicher beschäftigt hat wie Abmayr, kennt längst alle Quellen, sollte man denken. Doch in den Band konnte er auch einige Dokumente packen, die selbst für ihn neu waren. So lagen ihm viele der Briefe von 1936 bis 1944 bisher nicht vor, die Bleicher aus verschiedenen Gefängnissen und dem KZ Buchenwald an seine Familie und an seine Freundin Helene Beck schrieb. In dem neuen Band sind sie nun erstmals abgedruckt. "Die Briefe bringen ein ganz neues Bild von Bleicher zum Vorschein, ein persönliches", sagt Abmayr. Denn erst durch sie werde deutlich, "wie sensibel, was für ein Familienmensch er war, was für eine enge Beziehung er zu seiner Mutter hatte".