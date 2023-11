Fotoausstellung zur Kellerschenke: Kalt und fettig

Was den Vater veranlasste, Knusprigkeiten derart unknusprig einzukleiden, ist auch dem Sohn ein Rätsel. Die 1950er-Jahre seien eine Zeit gewesen, in der das Verlangen nach Vergangenheitsbewältigung um ein Vielfaches kleiner gewesen sei als das nach Fett, sagt Harry Walter. Wenn überhaupt, könne er sich Mayonnaise-Mäntel nur durch die allgemeine Versiegelungswut erklären, die im jungen Nachkriegsdeutschland auch in Gestalt von Beton, Heimatfilm oder Schlagermusik in Erscheinung trat. "Nach all den Unappetitlichkeiten der Vergangenheit, den Ruinenlandschaften und den ruinierten Biografien", so Walter, "war das Bedürfnis nach heiler Welt durchaus nachvollziehbar. Eine heile Welt erkennt man daran, dass sie keine Löcher und Risse aufweist, also nichts, was den Eindruck erwecken könnte, dass unter der Oberfläche etwas Böses lauern könnte. Eine heile Welt ist eine von allen Konflikten bereinigte, von der Sehnsucht nach Harmonie bestimmte, eine glattgestrichene Welt."

Aber ein allzu sattes Auge, das sich allein durch äußere Erscheinung einlullen lässt, verkennt die unheimliche Kehrseite all dessen, was keinen Spalt zum Hindurchspähen hat. Das wahrhaft Hermetische trotzt jeder Transzendenz, die Erkenntnis unbekannter Inhalte wird erst durch den Bruch des Siegels möglich. Was aber, wenn das, was freigesetzt wird, mehr ist, als ein Mensch verkraftet? Was, wenn die durch ein Zubeißen verlustig gegangene Ahnungslosigkeit über das, was unter der Oberfläche liegt, rückblickend als friedliche Insel inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit beseufzt wird? Was, wenn unter dem Deckmantel der Mayonnaise keine Ente schlummert, sondern das kalte Grauen in Selleriegestalt lauert? Versiegelt womöglich nur, wer etwas zu verbergen hat?

"Die von einem seltsamen Schleifenband umkränzte Mayonnaise-Haube hat hier eindeutig eine Tarnfunktion", schreibt Harry Walter über die "hochdekorierte Tellermine" namens Selleriebombe. Wie in der Küche der Kellerschenke Pionierarbeit geleistet wurde, versucht Walter auch anhand der Kalten Platten seines Vaters deutlich zu machen: "Kalte Platten sind Miniaturlandschaften aus Esszitaten mit der Tendenz zum Erhabenen. Die aus Wurst, Zwiebelringen, Tomaten, Mayonnaise und Salzgebäck zusammengesetzten Landschaften beziehen ihren Charme aus dem dekorativen Spiel mit Verwechslungen. Eine mit Mayonnaisetupfern zum Fliegenpilz umgedeutete Tomatenhälfte muss im Zentrum einer von Käsescheibenkaskaden, Pumpernickelabstraktionen, Rosmarinsträußchen und Salzstängelfanfaren durchsetzten Welt wie eine Aufforderung zum Glücklichsein erscheinen."