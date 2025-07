PFAS und TFA: Asbest 2.0

In Bad Wimpfen interessiert das Thema besonders. Denn dort leitet die Firma Solvay, die Fluorprodukte für die Auto- und Elektroindustrie herstellt, seit Jahren TFA in den Neckar. Mit behördlicher Genehmigung vom Regierungspräsidium Stuttgart darf sie ein Kilo TFA pro Stunde in den Fluss entsorgen (Kontext-Autor Gunter Haug berichtete darüber hier, hier und hier). Auf erhöhte TFA-Konzentrationen und die Schließung mancher Trinkwasserbrunnen reagierten die Behörden – von Bürgermeistern, Gemeinderäten bis zum Regierungspräsidium – wahlweise mit Schweigen oder nicht-öffentlichen Sitzungen.

Die Lobbykampagne fruchtet

Dass gesundheitsschädliche Chemikalien ziemlich ungehindert verbreitet werden dürfen, liegt an der Politik. Die hinkt mit klaren Verboten hinterher. Lange war nicht bekannt, was TFA anrichten kann – ähnlich wie einst Asbest. Also wurde und wird es munter ein- beziehungsweise freigesetzt, vor allem von der Chemie-Industrie. In den vergangenen Jahren häuften sich aber Studien, die TFA-Verseuchungen von Trinkwasser, TFA-Funde in Lebensmitteln, TFA im Blut nicht mehr harmlos fanden. So reichten Anfang 2024 Behörden aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Norwegen bei der Europäischen Chemikalienagentur den Vorschlag ein, die Stoffe in der EU so weit wie möglich zu verbieten.

Dann ging eine selten gesehene Lobbykampagne los. Politiker:innen aller Ebenen wurden mit teils 1.000 Seiten langen Dossiers bombardiert, Lobbyist:innen gaben sich in Parlamenten die Klinken in die Hand. Und siehe da: Im September vergangenen Jahres erklärte der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim Pharma-Summit, zwar seien PFAS zum Teil giftig. "Ein undifferenziertes Totalverbot dieser ganzen chemischen Stoffgruppen lehnen wir aber ab. Dort, wo der Einsatz von PFAS schädlich ist und es bessere Alternativen gibt, sollten die Stoffe verboten werden. Dort, wo es noch keine Alternativen gibt und ihr Nutzen überwiegt, muss ihr Einsatz mit Übergangsfristen und Ausnahmen möglich bleiben, zum Beispiel bei Medizinprodukten, Halbleitern oder Elektrolyseuren." Was nützlicher ist als eine intakte Gesundheit in diesem Zusammenhang, ist leicht zu erraten: Gewinne. Das sagte Scholz damals natürlich nicht. Das gesamte Ausmaß der Pro-PFAS-Lobbyschlacht recherchieren 25 Medien aus 16 Ländern gemeinsam im "Forever Lobbying Project".