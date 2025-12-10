Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 767
Medien

Kontext-Spendenkampagne

Willkommen im Kapitalschutzgebiet

Kontext-Spendenkampagne: Willkommen im Kapitalschutzgebiet
|

Datum:

Seit Jahren werden Reiche reicher und Arme ärmer. Auch in Deutschland ist das Vermögen sehr ungleich verteilt. Wir von Kontext berichten darüber – spendenfinanziert, werbefrei und unabhängig. Mit nur zehn Euro im Monat helfen Sie uns, auch im nächsten Jahr kritisch hinzuschauen.

Renate Winter-Hoss aus der Kontext-Verwaltung. Foto: Julian Rettig, Grafik: Susanne Wais
Renate Winter-Hoss aus der Kontext-Verwaltung. Foto: Julian Rettig, Grafik: Susanne Wais

Ob unsere Verwaltungskraft Renate Winter-Hoss es da oben findet, das Kapital? Immerhin wird Geld seit vielen Jahren immer mehr von unten nach oben verteilt. Ja, das Kapital ist ein scheues Reh, wenn es zu sehr unter Beobachtung steht, wandert es ab in Steueroasen – da ist das Gras bekanntlich grüner und die Rendite fetter. Und falls es hierzulande irgendwann doch mal eine Überreichensteuer durch den Dschungel aus Lobbyisten, selbst sehr reichen Politiker:innen und populistisch aufgehetzten Normalos schaffen sollte, wird das Kapital im gestreckten Galopp davonsprinten gen Liechtenstein oder ähnlich. Flutsch und weg sozusagen – so wird's von interessierten Kreisen jedenfalls gerne erzählt.

Die Hilfsorganisation Oxfam hat im vergangenen Jahr eine Studie herausgebracht, nach der das Vermögen der fünf reichsten Menschen von 405 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 869 Milliarden Dollar Anfang 2024 gewachsen ist. Rund fünf Milliarden Menschen hatten in derselben Zeit etwa 20 Milliarden weniger zur Verfügung. Und damit ist das Thema ja noch nicht vorbei. Wer viel hat, kann viel investieren und bestimmt, wie was läuft im Leben normaler Leute – bestes Beispiel ist der reichste Mensch der Welt Elon Musk, der in Nullkommanix mit Twitter/X einen der beliebtesten und wichtigsten Kurznachrichtendienste in eine rechte Dreckschleuder verwandelt und jüngst gefordert hat, Europa abzuschaffen. Aber was kümmert sowas den Durchschnitts-Milliardär, solang der Whirlpool beheizt ist und einem die Politik aus der Hand frisst? Ganz im Gegensatz übrigens zu denjenigen Superreichen, die ihren Reichtum selbst kritisch sehen und ihn gerne – Stichwort: tax the rich – per Steuer umverteilen würden. Pfff, umverteilen, shame on you, wer bitte will schon Umverteilung? Millionär Friedrich Merz? Oder Jens Spahn? Unvergessen, wie sich letzterer und sein Partner eine Vier-Millionen-Villa gönnten, während zu Corona massenhaft Normalos Insolvenz anmelden mussten.

Wir von Kontext finden Umverteilung supergut. Und klar würden wir uns sehr freuen über ein winziges Milliönchen von jemandem, der grad eins abgeben könnte. Bis dahin aber sind wir auch mit monatlich 10 Euro total zufrieden!


Unterstützen Sie uns mit dem Soli. Schon ab 10 Euro im Monat sind Sie dabei!
www.kontextwochenzeitung.de/soli

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT: Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

03.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Kontext leuchtet seit 2011!

Die Erfindung der Glühbirne war eine prima Idee. Wo einst nur Kerzen funzelten, ward es plötzlich ziemlich hell. Auch Kontext möchte mehr Licht dorthin bringen, wo es manche gerne dunkel hätten. Helfen Sie uns, in noch mehr finstere Ecken zu…
26.11.2025
Kontext-Spendenkampagne
Tief graben, pünktlich fertig sein

Bei Kontext wird gemeinnützig gewerkelt, kritisch gebohrt, an Texten und Fotos geschraubt – und das Ergebnis ist zuverlässig jeden Mittwoch ab Mitternacht online. Dank Ihnen, unseren Spender:innen! Aber wir wollen noch tiefer graben. Machen Sie es…
19.11.2025
Kontext-Spendenkampagne
Da geht noch was!

Ist Kontext bankrott? Natürlich nicht, denn wir haben ja Sie: unsere Unterstützer und Spenderinnen, die unsere Zeitung tragen. Aber: Wir wollen mehr. Kontext soll fliegen! Seien Sie dabei!
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 767 vom 10.12.2025

Land beschließt Nachtragshaushalt
Große Zahlen mit vielen Nullen

Finanzpolitik in Zeiten wie diesen ist Mangelwirtschaft. Statt ernsthaft über neue Einnahmequellen…
Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW
Keine Konsequenzen

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat den Untersuchungsausschuss des Landtags endgültig überstanden.…

3 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 767 / Integration bis zur Abschiebung / MichaK / vor 9 Stunden 46 Minuten
@Kleinlich? Zitat:"auch wenn noch nicht feststeht, wer den Satz wann und gemünzt auf wen ausgesprochen hat" Tatsächlich? Es ist also nicht mal klar ob es ein Zitat ist! Sie bemühen also einen Strohmann um den Oberlehrer spielen zu...

Ausgabe 766 / Autoritäre für Deutschland / MichaK / vor 9 Stunden 55 Minuten
@Earl Offa Zitat:"Das liegt niveautechnisch nochmal weit unter dem, was so von Rechtspopulisten zu hören ist. " Ab und zu die Ohren reinigen soll ja ziemlich zivilisiert sein! Beatrix: Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland...

Ausgabe 767 / Keine Konsequenzen / Guido Schmucker / vor 10 Stunden 46 Minuten
Ministerpräsident Kretschmann hätte bereits nach der Anhörung seines Stellvertreters Strobel die Angelegenheit durch dessen Entlassung sowie die der Landespolizeipräsidentin beenden können. Offensichtlich weist das persönliche Wertegerüst unseres...

Ausgabe 765 / Wokewashing Otello / Ian / vor 1 Tag 19 Stunden
Durch die vielen inhaltlichen Wiederholungen und Ausschweifungen ist der Artikel sehr lang(atmig) geworden, die Sachlichkeit geht phasenweise völlig verloren. Dabei ist das Thema zu wichtig, um polemisch verrissen zu werden.

Ausgabe 766 / Kein Import von toten Flüssen / Ian / vor 1 Tag 20 Stunden
Ich bin auch drüber gestolpert - ja, bei +284% wäre es eine Vervierfachung.

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!