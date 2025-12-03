Kontext-Spendenkampagne: Kontext leuchtet seit 2011!

Die Erfindung der Glühbirne war eine prima Idee. Wo einst nur Kerzen funzelten, ward es plötzlich ziemlich hell. Auch Kontext möchte mehr Licht dorthin bringen, wo es manche gerne dunkel hätten. Helfen Sie uns, in noch mehr finstere Ecken zu leuchten!

In die dunklen Ecken schauen, die kaum jemand beachtet, wie mit der Taschenlampe hineinleuchten, ob sich dort etwas Wichtiges versteckt, das lieber im Verborgenen bliebe – das ist der Kern des Journalismus. Bei uns hängt die helle Birne deshalb nicht nur von der Decke: Wir von Kontext bemühen uns seit 2011 um mehr Licht in und um Stuttgart – gemeinnützig, spendenfinanziert und werbefrei!

Bis zur Landtagswahl Anfang März 2026 beleuchten wir in einer Artikelserie jede Woche die rechtsextreme Szene in Baden-Württemberg und die Vernetzungen der AfD – von hier bis nach Übersee.

Wir leuchten auch unter die Teppiche, die über unschöne Stellen gezogen wurden. Etwa bei Mercedes-Benz, dem Weltkonzern, der sich nur widerwillig dazu durchringt, das Denkmal für seine ehemaligen Zwangsarbeiter:innen so aufzustellen, dass es die Öffentlichkeit auch wahrnimmt. Beim Immobilienkonzern Vonovia, der nicht nur völlig überzogene Mieten erhebt, sondern sich auch hartnäckig weigert, Wohnungen barrierefrei für Menschen mit Behinderung zu gestalten. Oder bei der schwäbischen Firma Bosch, weltweit bekannt und in fast jedem Haushalt mit mindestens einer Bohrmaschine vertreten, die über ihre gemeinnützige Stiftung fleißig Steuern spart, während sie gleichzeitig Tausende Arbeiter:innen entlässt.

Mehrere Scheinwerfer haben wir in diesem Jahr auf die Firma Solvay in Bad Wimpfen gerichtet, die täglich literweise giftige Chemikalien in den Neckar leitet. Bald wird man wohl "leitete" sagen können, denn unter anderem dank unseres Autors Gunter Haug plant das Unternehmen offenbar, die Produktion der Ewigkeitschemikalie TFA einzustellen. Wo Licht ist, ist eben weniger Schatten.

