Pressefreiheit in Ungarn: Das System Orbán

Das Buch war ihre Idee, um Machtmechanismen und Strukturen sichtbar zu machen, sagt von Finckenstein. Als Warnung, wie Demokratie und freie Öffentlichkeit zerstört werden. Das mag damit zu tun haben, dass sie den ungarischen Medienmarkt zu einer Zeit des Aufbruchs nach der Öffnung des Ostens erlebte, als sie ab den Neunzigern dort für den Springer Verlag und später für Bertelsmann tätig war. Für Springer arbeitete sie bei neun Regionalzeitungen "an der Modernisierung der ungarischen Tageszeitungen". Für Bertelsmann war sie beteiligt, als RTL einen Privatsender etablierte. Gruner und Jahr (Bertelsmann) habe deshalb aus kartellrechtlichen Gründen bei der Tageszeitung Népszabadság wieder aussteigen müssen. Als Orbán abgewählt war, lebte sie von 2002 bis 2010 in Ungarn. Später war sie als Investmentbankerin bei HSBC Investment Banking an Verkaufsverhandlungen von Népszabadság beteiligt. Im Allgäu landete sie 2012 "aus privaten Gründen", wie sie es formuliert.

Sie habe Ákos Tóth bewegt, seine Erfahrungen mit Orbáns Medienübernahme zu schildern. Während bis 2010 führende Publikationen ausländischen Medienunternehmen wie Bertelsmann, Springer oder Ringier gehörten, wurden sie danach weitgehend aus dem Markt gedrängt mit rechtlichen und steuerlichen Vorgaben, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Medienaufsicht mit loyalen Führungsleuten und Journalisten besetzt, Zeitungen von Strohmännern übernommen und auf Linie gebracht. Staatliche Werbegelder erhielten jene, die positiv über Orbán berichten. Unabhängige Journalisten hatten es schwer. Dem Radiosender Klubradio wurde die Lizenz entzogen. Eine Ausnahme ist RTL, weil dort die Kontrolle Orbáns offenbar bis heute nicht funktioniert, so dass der Sender als unabhängig gilt.

Hunderte Medien bei Orbán-naher Stiftung

Für andere konnte Orbán ein "engmaschiges Netzwerk aus staatlichen Behörden, wirtschaftlichen Akteuren und regierungsnahen Organisationen" etablieren und Abhängigkeiten schaffen, die weit über übliche Regierungsstrukturen hinaus reichten. "Entscheidende Positionen wurden mit regierungsnahen Vertrauten besetzt, wirtschaftlich angeschlagene Medien landeten bei Investoren aus dem Umfeld der Regierungspartei, und zentrale Marktakteure wurden durch gezielte Anzeigenströme gesteuert." Wer Staatsaufträge erhalten mochte, der durfte nur bei regierungsnahen Medien Werbung schalten. Per Gesetz ist es Institutionen erschwert, Spenden zu sammeln oder sich über Abos zu finanzieren. Wie aber sollten unabhängige Medien sonst ihr Überleben finanzieren?

So habe Orbán Medienfreiheit begrenzt. Ákos Tóth erlebte, wie seine Zeitung von ihrem Eigentümer Mediaworks 2016 über Nacht eingestellt wurde, weil sie angeblich über Jahre nur Verluste machte. Der österreichische Investor Heinrich Pecina sagte der Zeitschrift profil, die Zeitung habe an Auflagenschwund gelitten und über Jahre Verluste in Millionenhöhe gemacht. Doch die Bilanz von 2016 weist einen Gewinn aus. In Wirklichkeit wurde sie vermutlich eingestellt, weil sie Recherchen veröffentlichte, die der Regierung ungenehm waren.

Mindestens genauso fragwürdig: Mehr als 400 Publikationen und Medien (Radio, TV, Zeitungen) im Wert von mehreren hundert Millionen Euro landeten in einer Stiftung namens KESMA, die Orbáns Leute kontrollierten. Als Geschenk, übereignet wurden sie zufällig alle am gleichen Tag. Für Tóth und Thorbrietz liegt nahe, dass sie von Strohmännern für Orbáns Partei gehalten wurden, die für ihre Dienste entlohnt wurden. Tóth schreibt: Dank der Zweidrittelmehrheit sei dieser ganze Prozess trotz seiner Fragwürdigkeit zu einer Angelegenheit von nationaler strategischer Bedeutung erklärt worden, weshalb die nationale Wettbewerbsbehörde die Rechtmäßigkeit des Vorgangs nicht untersuchen durfte.

Hätte die EU die Medienkontrolle Orbáns verhindern können? Ákos Tóth sagt: "Die EU hätte viel früher erkennen können – und müssen –, dass die Regierung gegen den Gründungsvertrag der EU und alle Werte der Union handelte. Gleichzeitig, und das darf nicht unerwähnt bleiben, bot Angela Merkel Orbán einen enormen Schutzschirm. Im Grunde war sie es, die den ungarischen Premierminister sehr lange vor allen Konsequenzen abschirmte."

Fidesz-Strategen scheiterten im Digitalen

Konrad Bleyer-Simon forscht zum ungarischen Mediensystem am EU-finanzierten European University Institute in Florenz und hat Anfang 2026 ein Grundsatzpapier veröffentlicht über die "Rettung der europäischen Medien aus dem illiberalen Griff". Er betont, bei "staatlicher Werbung", also Informationskampagnen der Regierung und von Ministerien und Behörden, mit denen regierungsfreundliche Medien finanziert werden, und bei der Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien hätte die EU einschreiten können. Denn beides sei unzulässige staatliche Beihilfe. Grundsätzlich sollte die EU die Regierung mehr kritisieren, mehr Verfahren einleiten und vielleicht mehr Unterstützung für unabhängige Medien und NGOs leisten.