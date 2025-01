Medienpolitik in der EU: Gegen den Kahlschlag

Jener Robert Kennedy jr., Neffe des berühmten JFK, Sohn von Robert Kennedy und während der Pandemie Kronzeuge hiesiger Impfgegner:innen, denkt laut über ein Aus der Polio-Impfung nach, brachte jüngst 77 Nobelpreisträger:innen wegen seiner Faktenferne gegen sich auf und verbreitet Verschwörungstheorien am laufenden Band. Und der "Deutschland-Kurier" hat mit David Bendels einen früheren CSU-Politiker als Chefredakteur, der immer wieder mit Verunglimpfungen auffällt, die er dann aber als Satire verstanden wissen will. Vor Kurzem hatte er ein Foto von Bundesinnenministerin Nancy Faeser verbreitet, auf dem ihr ein Schild mit der Aufschrift "Ich hasse die Meinungsfreiheit" in die Hände montiert wurde. Faeser hat daraufhin einen Strafbefehl gegen ihn erwirkt. Sie sei eine "Gefährderin", postete Bendels daraufhin, und "gefährdet die Presse- und Meinungsfreiheit in unserem Lande".

Nicht nur diese Tatsachenumkehr nimmt immer neue Formen an, auch so manche Rollen werden neu verteilt. In Budapest mischte sich unlängst ein enger Mitarbeiter Orbáns unter Medienleute, um dessen schärfsten Konkurrenten Péter Magyar zu provozieren. Das misslang zwar, fachte aber Debatten darüber an, was dem Land noch alles blüht bis zu den Wahlen 2026. "Zweifellos ist hier eine neue Ebene der politischen Kommunikation erreicht", schreibt Szabolcs Dull, ehemaliger Chefredakteur eines reichweitenstarken ungarischen Mediums, der nach einem Einsatz für Meinungs- und Pressefreiheit geschasst wurde.

Politische Berichterstattung stärken

Diese neue Ebene will Österreichs FPÖ ebenfalls tatkräftig bespielen. Finanzsprecher Hubert Fuchs fotografierte Ende der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz vom Podium herab die anwesenden Journalist:innen. Der neben ihm sitzende ÖVP-Fraktionschef August Wöginger verzog keine Miene. Armes Österreich. Immerhin gibt es in Trafiken, wie Zeitungs- und Tabakläden dort heißen, mittlerweile eine verstärkte Nachfrage nach dem "Standard", dem "Scheißblatt", mit dem es nach Vorstellungen der Rechtsradikalen in fünf Jahren vorbei sein soll. Und der "Verein der Chefredakeur:innen" hat sich in nur wenigen Stunden auf eine gemeinsame Erklärung verständigt und deutliche Worte gefunden, trotz der unterschiedlichen Ausrichtung vieler der beteiligten Zeitungen: "Die Pressefreiheit wird in Österreich durch eine Vielzahl (auch voneinander) unabhängiger Medien gewährleistet, die für unterschiedliche Perspektiven, sich ergänzende Recherchen und wechselseitige Kontrolle sorgen." Die Pressefreiheit sei "Bürgerrecht und Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie" Und schließlich: "Die Freiheit der Medien ist die Freiheit aller."

An der EU und den Fachleuten in Brüssel ist die Entwicklung nicht spurlos vorübergegangen. Neue Förderprogramme sind gestartet. Unter anderem werden gegenwärtig mit 5,2 Millionen Euro über 24 Monate "Nachrichtenmedien unterstützt, die für die Demokratie von besonderer Bedeutung sind (zum Beispiel lokale und regionale Medien, Gemeinschaftsmedien, investigativer Journalismus oder auf Nachrichten von öffentlichem Interesse spezialisierte Medien)". Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) wollen mit einem neuen "Bündnis Zukunft Presse" erstmals, wie es heißt, "die strategische und medienpolitische Arbeit der beiden Verbände unter einem Dach bündeln". Die Ziele sind hehr. Die Politik solle gemeinsam "auf die Bedeutung der freien Presse für die freie Meinungsbildung in einer pluralistischen Demokratie hingewiesen und ihr gleichzeitig die Dimensionen der ökonomischen Bedrohungen der Presse durch monopolistisch agierende Technologieplattformen verdeutlicht werden."

Nacharbeiten müssen gerade Verleger:innen angesichts der Entwicklung in Deutschland und Baden-Württemberg aber ebenso im eigenen Bereich: Es gilt, die Bedeutung von aktueller und hintergründiger klassischer politischer Berichterstattung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zu stärken statt sie immer weiter zurückzufahren.