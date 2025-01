Faktenchecks im Wahlkampf: Detox für Debatten

Was TV-Sender gegen Fake News tun

Kontext hat ARD, ZDF und RTL gefragt, wie sie sich auf mögliche Desinformation in den geplanten Wahlsendungen vorbereiten. Hier die Antworten (teilweise gekürzt):

ARD: "Die Moderator*innen unserer Talkformate bereiten sich mit ihren Redaktionen intensiv auf ihre Gäste und die Themen der Sendungen vor. Gerade jetzt im Wahlkampf auch gezielt auf mögliche Falschaussagen, um darauf unmittelbar reagieren zu können. Auch während der Live-Sendungen prüfen die Redaktionsteams potenziell strittige Aussagen permanent, so dass eindeutige Falschaussagen noch während der Sendung von unseren Moderatorinnen und Moderatoren richtiggestellt werden können. Bei besonders komplexen Themen ist dies in der Live-Situation mitunter nicht möglich. Für diese Fälle bieten wir den bekannten Faktencheck auf der jeweiligen Homepage am Tag nach der Sendung. Auf den Einsatz von KI verzichten die Redaktionen. Besonders in Live-Situationen muss die Recherche mit gesicherten Quellen erfolgen. KI-Programme eignen sich für eine zuverlässige Faktenprüfung aktuell nur bedingt. Bei der 'Wahlarena', in der ja alle vier Spitzenkandidaten auftreten werden, verfolgt ein ganzes Fact-Checker-Team die Sendung live mit, um mögliche Falschaussagen noch während der Sendung zu korrigieren. Am Tag nach der Sendung wird es auf der Seite Das Erste/Wahlarena.de einen ausführlichen Faktencheck (...) geben."

ZDF: "Das ZDF steht für öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus. Aus diesem Grund sind das Überprüfen von Falschaussagen und Faktenchecks seit Jahrzehnten selbstverständlich Teil unserer Berichterstattung im TV und auf unseren Online-Kanälen. Auch in der Wahlkampf-Berichterstattung wird die Überprüfung von Aussagen der Politikerinnen und Politiker eine wichtige Rolle spielen. Derzeit laufen Gespräche, in denen Form und Umfang von Faktenchecks konzipiert werden."

RTL: "Das beste Mittel gegen Falschbehauptungen ist eine direkte Reaktion, Einordnung oder Richtigstellung. Unsere Moderatoren bereiten sich daher intensiv vor, indem sie sich mit den wichtigsten Themen, den dazugehörigen Fakten und Positionen der Diskutanten vertraut machen. (...) Vor allem hilft Nachhaken und Einfordern von Nachweisen. (...) Die größte Wirkung entfalten Richtigstellungen sofort – in einem Gespräch sollte dies im Idealfall direkt geschehen und somit durch gute Vorbereitung sichergestellt werden. Auch Faktenchecks, die zeitverzögert und/oder in einem anderen Medium publiziert werden, funktionieren, wenn sie gut eingebunden sind. Während des TV-Duells zwischen Merz und Scholz am 16. Februar werden wir einen Echtzeit-Faktencheck auf stern.de anbieten. Daran werden Kolleginnen und Kollegen der 'Stern'-Redaktion und der Dokumentation mitarbeiten. KI kann in der Recherche unterstützen – am Anfang und am Ende steht allerdings immer ein Mensch." (jl)