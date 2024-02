10 Jahre "Die Anstalt": Wenn Feindbilder wanken

Die Orientierung am Theater ist ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Kabarett. In anderen Satire-Formaten sitzt für gewöhnlich ein Mann an einem Tisch, der zu Bekehrten predigt. "Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass bei uns kein auktorialer Erzähler vorne steht und den Leuten unsere Wahrheit erzählt", sagt der Journalist Dietrich Krauß, der zusammen mit den Protagonisten das Drehbuch schreibt. "Claus und Max machen schon ewig keine Solos mehr, das läuft ja alles im Dialog. Da gibt es dann ein Für und Wider der Argumente und klar, gewinnt dann gerne mal eine Seite und die andere behält nicht die Oberhand, aber man spürt zumindest das Ringen um die Position."

Der Anspruch ist inzwischen, eine durchgehende Geschichte zu erzählen – und das gilt mittlerweile sogar für Gäste. Krauß erläutert: "Wir wollen Künstlerinnen und Künstler, die extra etwas für die Sendung schreiben. Früher war das oft so, dass sie feststehende Nummern aus ihrem Programm vorgetragen haben." Jetzt sei das jedes Mal eine kleine Premiere, ein Beitrag, der zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen ist. Eingebettet in ein Bühnenstück, in acht neuen Inszenierungen pro Jahr.

2019 schrieb Oliver Hochkeppel in der "Süddeutschen Zeitung", eigentlich müsste "nach jeder Anstalt ein Aufschrei durch die Republik gehen, wenn wieder einmal detailliert die Abnutzungserscheinungen des Systems aufgezeigt wurden, von der Verfilzung der Entscheider bis zum Vorrang ökonomischer Einzelinteressen vor dem Gemeinwohl". Da grämt es Claus von Wagner schon ein wenig, dass jede Talkshow in den großen Zeitungen nacherzählt wird, doch Rezensionen zu ihrem Format eher Ausnahmefälle sind.

Offen für Selbstkritik

Früher gab es mehr Resonanz, wohlwollende Besprechungen zur unterhaltsamen Aufklärungsarbeit – und regelmäßig Verrisse. 2015 etwa, in einer Serie zu rechtem Terror, war die 2021 verstorbene Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano zu Gast. Schon lange bevor der Verfassungsschutz anfing, seinen Ex-Präsidenten zu beobachten, sagte sie: "Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen." In der "Anstalt" hatte sie einen musikalischen Auftritt, der viele im Publikum zu Tränen rührte. Die "Welt" schäumte. Autor Reinhard Mohr sprach von einem "Akt schamloser Instrumentalisierung", "vorhersehbar wie der Ablauf einer Politbürositzung unter Erich Honecker" und zugleich "ein maßgeschneidertes Convenience-Produkt für die Besserfühlenden, ein Wellness-Bad der moralischen Selbstgewissheit".

Für Claus von Wagner ist der Vorwurf einer Instrumentalisierung nicht neu, ähnliches war zu lesen, als die "Anstalt" einen Flüchtlingschor in die Sendung einlud, der über das Sterben im Mittelmeer sang. Andere fanden das richtig gut: Für "den kalkulierten Bruch mit den Konventionen des Kabaretts" erhielt das Autoren-Trio den renommierten Grimme-Preis. "Für mich", sagt von Wagner, "waren gerade die Begegnungen mit unseren Gästen, das Beste an den zehn Jahren Sendezeit. Menschen wie Norbert Blüm oder Esther Bejarano kennenzulernen: Das war schon großartig und dafür bin ich dankbar." Diese Kritik kann der Kommunikationswissenschaftler also gelassen wegstecken.

Anderes trifft härter, manchmal auch erst Jahre später. 2014, als der Regierungswechsel in der Ukraine Gegenstand einer Sendung war, schrieb Katja Thorwarth in der "Frankfurter Rundschau" von einem "Ken-Jebsen-Stammtisch im ZDF" mit "reduziertem Gut-Böse-Schema à la Querfront". Eigentlich sollte es ein Versuch sein, mal ein anderes Bild zu zeichnen. "Die Amerikaner haben fünf Milliarden Dollar in den Umsturz in der Ukraine investiert", erklärte Uthoff damals und riet dazu, in Zeiten der Kriegspropaganda am besten den Feindsender zu hören, um zu erfahren, "wer wirklich auf dem Maidan geschossen hat". Während die deutschen Medien beschäftigt wären, "Nachrichten zu suchen, die ihre Vorurteile über den bösen Putin bestätigen", säßen nun Nazis in der ukrainischen Regierung.

Plötzlich wanken alte Glaubenssätze

Eine Analyse, die schlecht gealtert ist, räumt Drehbuch-Autor Dietrich Krauß ein. Bei einem langen Gespräch in der Kontext-Redaktion erklärt er, dass Putins Angriffskrieg eine Zäsur für sie war. Mit Konsequenzen für die Sendung. "Jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch unsere eigene Rolle beleuchten", erklärte von Wagner im März 2022 in einer Sonderfolge. Eigentlich hätten sie ja differenzieren wollen, meint Uthoff. "Himmel! Was hätten wir differenziert über Nato-Osterweiterung, gekündigte Abrüstungsabkommen, hätten vielleicht sogar versucht, Deine Sicherheitsinteressen zu verstehen", sagen sie an Putin gerichtet, von dem die beiden in der Eröffnungsszene regelrecht persönlich enttäuscht wirken. "So weit wir das verstanden haben, willst Du die Ukraine entnazifizieren, indem du einen jüdischen Präsidenten ermorden lassen willst, eine Holocaust-Gedenkstätte bombardierst und Überlebende der Shoa in Luftschutzkeller zwingst. Wir sind ja hier leider so etwas wie Experten in Sachen Nationalsozialismus, aber da ist uns beim besten Willen kein Witz mehr eingefallen."

Aus Putin-Verständnis wurde Nato-Verständnis. Das transatlantische Militärbündnis hätte für Satiriker:innen immer hervorragend als Feindbild getaugt. Aber nun mutmaßen sie in der Sendung, dass die Ukraine als Mitglied wahrscheinlich nicht angegriffen worden wäre.