EU-Lieferkettenrichtlinie: Bankrotterklärung

Hier kommt wieder Wolfgang Grupp ins Spiel mit seinem Werben dafür, alles in Deutschland machen zu lassen. Da habe man eben "alles unter Kontrolle", sagt er in einem Gespräch mit der "Wirtschaftswoche". Denn: "Deutschland hat viele Vorteile. Man ist viel flexibler, wenn man in Deutschland produziert, wir können innerhalb von 24 Stunden Kleidungsstücke in einer neuen Farbe produzieren, und ich kann den Kunden ihre Produkte innerhalb von zwei bis vier Wochen liefern." Wer im Ausland produziere, brauche dafür Monate.

Noch eine konkrete Erfahrung hätte Hoffmeister-Kraut machen und umsetzen können zum Wohle heimischer Produzent:innen – und der Menschen vor Ort. Bei einer Reise des Wirtschaftsausschusses des Landtags im vergangenen Sommer nach Südafrika stand auch der Besuch von Weingütern auf dem Programm. Winzer:innen in Württemberg oder Baden sind nicht nur hart betroffen vom Klimawandel, sondern auch von der Billigkonkurrenz, also von zusammengeschütteten, in Container verschifften Weinen aus Ländern, in denen die Zustände auf Traubenfarmen inakzeptabel sind. Sich nicht nur mit edlen Tropfen, sondern auch mit den dunklen Seiten zu befassen, hätte den Gästen aus Baden-Württemberg gut zu Gesicht gestanden. Zumal in jenem Sommer der "Stern" ausführlich über die arbeitnehmerfeindlichen Praktiken auf südafrikanischen Weingütern berichtete. An Wissen fehlt es also nicht.