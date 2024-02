Tübinger Wohnbaugenossenschaft "Neustart solewo": Ein Quartier für alle

Und genau diese Nachbarschaft bestimmt auch das Vorhaben: "Neustart" will für einen Querschnitt der Bevölkerung bauen und steht in Kontakt mit den Nachbarn auf allen Seiten. Die Stadtwerke etwa planen eine neue Mensa. Dafür muss eine Straße versetzt werden, aber die Mensa soll auch dem Quartier zur Verfügung stehen. Ein Solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum soll für die gesamte Südstadt da sein. Erst im Dezember hat sich dafür ein eigener Verein gegründet.

Bauz gehört zum Vorstand, Amann und Roth zu den Initiatoren des Projekts. Alle drei haben langjährige Erfahrungen in gemeinschaftlichen Projekten. Bauz hat zuletzt als kaufmännische Angestellte in einem gemeinnützigen Verein gearbeitet, Amann ist freiberuflich in der politischen Bildungsarbeit tätig und Roth hat bis vor Kurzem das Kulturzentrum franz.K in Reutlingen geleitet.

Unbezahlbare Mieten für die weniger Wohlhabenden

Roth wohnt schon lange im Französischen Viertel. Dort gibt es auch einen Besprechungsraum im Franzwerk: Es sieht aus wie ein Café, doch niemand steht hinter dem Tresen. In diesem solidarischen Co-Working-Space zahlt jede:r so viel er oder sie kann – ob für Kaffee oder für den Arbeitsplatz. Das Angebot wird gut angenommen. Das Französische Viertel, auf dem Gelände einer Kaserne erbaut unter Einbeziehung der alten Substanz, ist in vielerlei Hinsicht immer noch vorbildlich: ökologisch etwa oder als "Stadt der kurzen Wege", in der es alles gibt, was man braucht.