Bürgergeld: Vom Bonbon der sozialen Kälte

Seit wenigen Tagen liegen noch aktuellere Daten vor: Bis August 2024 kamen 7.982 hinzu. Statt aber abzurüsten, wird ein neues Fass aufgemacht und auf Focus online die Zahl verglichen mit jenen aus früheren Jahren. Im Netz machen Tabellen die Runde, wonach beispielsweise 2007 wegen Regelverstößen in 183.430 Fällen die Hilfe nach Hartz IV gekürzt wurde. In begleitenden Texten schwingt die Unterstellung mit, dass in Jobcentern nicht mehr so genau hingeschaut werde und auf Sanktionen verzichtet werde, wiewohl die angebracht wären.

"Focus online" wartet gleich mit einer nicht-repräsentativen Umfrage auf, ob mehr Härte angesagt ist. Fünf Prozent der Teilnehmenden sind unentschieden, vier dagegen, aber 91 dafür. Vermutlich 99 Prozent müssten allerdings die Frage "Kennen Sie die bestehenden Sanktionen?" ehrlicherweise verneinen. Denn wer außerhalb eines sehr interessierten kleinen Kreises hat schon auf dem Schirm, dass und wie Zumutbarkeitsregeln teilweise drastisch verschärft wurden, dass bis zu drei Stunden zum Arbeitsplatz gependelt werden muss, um Kürzungen zu entgehen, und das Jobcenter beim Termineschwänzen zur Aufnahme eines Ein-Euro-Jobs verpflichten kann?

In der mutwillig erzeugten Stimmung durch gewisse Medien, in Union oder FDP gehen solche Details mit ihren für Betroffene gravierenden Folgen natürlich unter. Auch deshalb knicken inzwischen selbst standfeste Sozialdemokraten wie Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich ein. Vier Tage nach Weihnachten mutmaßt er in Interviews, dass sich "vielleicht manche Menschen zu lange im Bürgergeldsystem aufhalten", dass "offenbar ein Teil der Flüchtlinge aus der Ukraine einen Mehrwert abgeschöpft hat, der nicht gerechtfertigt ist". Manche? Vielleicht? Offenbar? Für verkürzte Schlagzeilen à la "SPD offen für Abstriche beim Bürgergeld" reicht es allemal. Dass Mützenich zudem darauf hinweist, dass "in diesem System vor allem Menschen sind, die unsere Unterstützung wirklich brauchen, auch viele Kinder, Alleinerziehende und Menschen mit Handicaps", fällt dabei flach. Ebenso seine Äußerung, die Grundidee des Bürgergelds sei, Menschen nach ihren Stärken zu fördern und wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.

FDP, CDU: einst pro Bürgergeld

Diese Grundidee ist alles andere als neu. Für Baden-Württemberg kann ausgerechnet der frühere FDP-Landes- und Fraktionschef und stellvertretende Ministerpräsident Walter Döring eine Art geistige Vaterschaft für sich beanspruchen. Vor mehr als 30 Jahren wollte er die damalige Große Koalition unter Erwin Teufel (CDU) vor sich her treiben mit immer neuen Appellen, alle staatlichen Leistungen zusammenzuführen, für Menschen in Arbeit ebenso wie für Arbeitslose. Anders als im Südwesten fand er Gehör in der Bundespartei, deren Chef Klaus Kinkel 1994 in den Bundestagswahlkampf ging mit der Forderung nach einem Bürgergeld für Bedürftige, "damit die nicht mehr bei verschiedenen Ämtern betteln müssen". O-Ton Kinkel vor über tausend Anhänger:innen im Hohenlohekreis: "Wir lassen uns das Bonbon der sozialen Kälte nicht ans Bein kleben."

Aus dem Vorstoß wurde nichts, rund 16 Jahre mussten vergehen, bis er ernsthaft wieder aufgegriffen wurde. Oh Wunder: von der CDU. Für große Visionen sei die nicht unbedingt bekannt, schrieb der "Spiegel" 2010, "doch womöglich täuscht dieser Eindruck". Jedenfalls gehe es um "eine gigantische Sozialrevolution in Deutschland", von der "führende Politiker der Partei" träumten, von einer "Großreform, die rund 800 Milliarden Euro jährlich verschieben würde". Die CDU hatte eine Kommission unter Leitung des damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus eingesetzt. Dessen Idee eines "solidarischen Bürgergelds" sollte auf Mach- und Finanzierbarkeit abgeklopft werden. Finanziert werden sollte es mit einer Lohnsteuer von zehn bis zwölf Prozent, Sozialversicherungsbeiträge sollten dafür entfallen. Der frühere Mathelehrer an einer Polytechnischen Oberschule warb vehement für sein Modell, auch weil es jene einbeziehe, die hochproduktive Arbeit in der Familie und im Ehrenamt leisteten, "dafür aber keinen Cent bekommen", weil so Sozialversicherungsträger und öffentliche Hand "entscheidend" entlastet würden und sich verstärkt um anderes und andere kümmern könnten, etwa die Qualifizierung von Arbeitslosen.