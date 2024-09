CDU und die Brandmauer: Bösartig und gefährlich

Das allerdings gilt für Themensetzung und Koordinatenverschiebung schon lange nicht mehr. Leider haben Alice Weidel oder Tino Chrupalla recht, wenn sie nach den drei Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg bejubeln, dass und wie ihre Politik wirkt – deutlich über die Migrationspolitik hinaus. Die Koordinaten stimmen eben nicht mehr, wenn selbst in Baden-Württemberg gesellschaftspolitische Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU durch den Rost fallen sollen. "Mit einem eigenständigen Antidiskriminierungsgesetz gegen Rassismus und Diskriminierung stärken wir das gleichberechtigte Miteinander im Land", heißt es dort unmissverständlich.

So gesehen müssten schwarze Abgeordnete dem Grünen Dieter Salomon in die Parade fahren. Denn der neue Vorsitzende des sich vornehmlich für Bürokratieabbau zuständig fühlenden Normenkontrollrats tut ein solches Gesetz als überflüssig ab. Das aber lassen CDU-Politiker:innen schön bleiben, weil sie sich – gar nicht mehr klammheimlich – freuen, wenn Pläne eingesammelt werden, die sie ohnehin nie wollten und nur im unbändigen Drang, mitzuregieren, durchgewinkt haben. Stattdessen wieder eine Wischiwaschi-Antwort: "Der Normenkontrollrat ist für uns ein politisches Bekenntnis." Es gehe "ums Zuhören statt ums Belehren", meißelt Hagel in Schmelzkäse. Und weiter: "Ich werbe daher für eine Politik, die nicht permanent auf Sendung ist, sondern auch auf Empfang."

Grünen-Bashing lenkt ab vom eigenen Versagen

Hier kommen Henne und Ei ins ernste Spiel. Denn was wird warum gesendet in die eigene Blase, an die potenziellen Wähler:innen, in die Gesellschaft? Und was im Gegenzug empfangen? Im Frühjahr, als deutlich mehr Flüchtlinge über die Grenzen kamen als gegenwärtig, schätzte nach übereinstimmenden Umfragen rund um die drei Wahlen im Osten circa die Hälfte der Bevölkerung das Thema Migration als schwerwiegend ein – gegenwärtig, bei sinkenden Zahlen, sind es mehr als 70 Prozent. Im Gegenzug ist trotz Hochwasser und mehrerer Dürresommer in Folge gerade in Brandenburg der Klimawandel weit abgerutscht im Ranking. Was auch mit Senden und Empfangen zu tun hat, denn das Grünen-Bashing vor allem von CDU und CSU trifft die Themen, die der Ökopartei als Markenkern zugerechnet werden, schmerzlich mit.

Alexander Dobrindt (CSU), Fraktionsvize im Bundestag, bildet ebenfalls ein Wort mit dem Bestandteil "Brand" und verunglimpft die Grünen als "Brandbeschleuniger für die Polarisierung in unserer Gesellschaft". Und er teilt gleich noch aus gegen die Ministerpräsidenten Wüst (NRW) und Günther (Schleswig-Holstein), obwohl die doch der Schwesterpartei angehören. O-Ton: "Der eine oder andere Schwarz-Grün-Romantiker in den Bundesländern muss realisieren, dass sich Deutschland weder umerziehen lassen will, noch ein Versuchskaninchen für links-grüne Ideologieprojekte sein will."

Der weitgehend abwegige Vorwurf der Umerziehung wird trotzdem immer beliebter, zumal in Wahlkämpfen. Nach fast vier Jahrzehnten in der Politik sollte der Diplom-Psychologe Dobrindt aber die Bedeutung von Verfassungsgerichtsurteilen kennen. 2021 haben die Karlsruher Richter:innen bezüglich des Klimawandels festgestellt, dass falsche oder unterbliebene politische Entscheidungen in der Gegenwart die Freiheits- und Grundrechte künftiger Generationen beschneiden.