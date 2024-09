Baden-Württemberg-Haus in Dubai: Politik ist, wenn man trotzdem feiert

Denn die Juristin Stefanie Hinz – damals Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium, inzwischen zur Landespolizeipräsidentin aufgestiegen – hatte Sander von der Ingenieurkammer zum Generalkommissar des Pavillon-Projekts ernannt, offenbar um dessen Stellung gegenüber den Expo-Machern in Dubai zu stärken, wie sie später erläuterte. Doch Sander nutzte seine Befugnisse, um einen Vertrag zu unterschreiben, der Baden-Württemberg in Haftung nimmt.

Scheinbar hat das Papier im Wirtschaftsministerium überhaupt niemand gelesen, bevor es unterzeichnet worden ist. Darauf deuten jedenfalls die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses hin, der die Pavillon-Affäre in einem 740 Seiten umfassenden Bericht aufgearbeitet hat. Demnach habe Sander bei einer Befragung angegeben, er habe den Vertrag vorher an das Wirtschaftsministerium, und zwar an die Zeugin G., geschickt. Er habe das so in Erinnerung, dass G. gesagt habe, der Vertrag sei okay, hieß es ursprünglich von Sander: "Wir haben den Vertrag mit der Referentin diskutiert, sie hat nicht 'Nein' gesagt", sagte er im Zeugenstand. Später musste er seine Aussage relativieren. Er sei sich nicht mehr sicher, ob sie wirklich "okay" gesagt habe.

Die Zeugin G. schildert es so, dass sie den Vertrag zwar per Mail auf ihr Diensthandy geschickt bekommen habe, ihn aber nicht anguckte, weil sie die Mail vor Vertragsschluss gar nicht geöffnet habe. Ihr sei nicht klar gewesen, dass sie ihn prüfen sollte. Was genau in der Mail stand, lässt sich aber nicht rekonstruieren, denn die Zeugin hat sie gelöscht. Ihr Postfach sei voll gewesen.