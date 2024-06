Ute Meta Bauer und die Diriyah-Biennale: Artwashing auf Arabisch?

Umgekehrt richtet sich der Fokus einer Biennale aber auch auf das Land selbst und seine Kunst. Zehn Künstler:innen aus Saudi-Arabien waren vertreten, dazu weitere aus Ländern wie Kuweit, Bahrain, Libanon und Jordanien. Zwei ihrer Ko-Kuratorinnen (Anca Rujoiu, Ana Salazar) hat Ute Meta Bauer aus Singapur mitgebracht. Eine dritte (Rose Lejeune) hat zweimal Ausstellungen der Kunstmesse Abu Dhabi Art Fair kuratiert und berät den British Council zum Bereich Naher Osten und Nordafrika.

Der indischstämmige Kurator Rahul Gudipudi wiederum hat zuvor für Art Jameel gearbeitet, eine der wichtigsten Institutionen der Kunst in Dubai und Jeddah, gegründet von Fady Jameel, einem der beiden Direktoren des großen Familienunternehmens Abdul Latif Jameel (ALJ) aus Jeddah. Der Konzern, 11.000 Mitarbeiter, ist in der Nachkriegszeit als Toyota-Handelspartner groß geworden. In Zeiten des Klimawandels sucht ALJ nach neuen Wegen, ist am Tesla-Konkurrenten Rivian beteiligt und investiert in Solarzellen.

Art Jameel hat 2018 in Dubai das Jameel Arts Centre gegründet, erst Ende 2021 folgte Hayy Jameel im saudi-arabischen Jeddah, wo die Familie herkommt. Das sagt etwas über das Land, in dem Kunst lange Zeit nur ein Schattendasein führte. Bauers junge saudische Ko-Kuratorin Wejdan Reda hat in England studiert und dort gelebt, bevor sie in dem Moment nach Saudi-Arabien zurückkehrte, als Mohammed Bin Salman die strenge, islamistische Gesetzgebung zu lockern begann. Sie war bereits an der ersten Diriyah-Biennale beteiligt.

Die Islamisten bekamen erst ab 1979 die Oberhand

Aber Saudi-Arabien war keinesfalls immer ein kunst- und frauenfeindliches Land. An der Biennale beteiligt war auch Safeya Binzagr, eine der ältesten Künstler:innen des Landes, die, 1940 in Jeddah geboren, in Kairo und London Kunst studiert hat und seit 1995 ihre Arbeiten in ihrer privaten Galerie in ihrer Heimatstadt ausstellt. Das Königreich der 1960er-Jahre war relativ offen, schreibt der bereits erwähnte Fotograf Ahmed Mater in einem Beitrag auf seiner eigenen Website. Kunst wurde an Schulen unterrichtet. Seit 1965 gab es eine Kunstschule in Riad. Kunst galt als Zeichen der Modernität und der nationalen Identität.

Das änderte sich 1979. Als Reaktion auf die iranische Revolution vollzog sich auch in Saudi-Arabien eine reaktionäre Wende. Kinos wurden geschlossen, Musik verboten. Die Islamisten bekamen Oberhand. Die Herrscherfamilie Sa'ūd – Königreich ist das Land erst seit 1932 – verdankt ihre Macht einer alten Allianz mit den radikalislamistischen Wahhabiten, die ihnen die Macht über die Pilgerstätten Mekka und Medina eintrug. Der zweite wichtige Machtpfeiler sind die USA, die seit 1945 das Königreich militärisch ausrüsten, im Tausch gegen Erdöl.

Diriyah, der Ort der Biennale, ist der Stammsitz der Dynastie, am Rande der Hauptstadt Riad. Die Altstadt At-Turaif ist Weltkulturerbe. Die Lagerhallen, in denen die Biennale stattfand, sind allerdings schnöde Zweckbauten. Wer verirrt sich an einen solchen Ort? Immerhin 222.000 Besucher sind in den drei Monaten erschienen. Das entspricht ungefähr der vierten Documenta 1968. Und die BRD hatte damals mehr Einwohner (60 Millionen) als Saudi-Arabien heute (37 Millionen).

Für Kronprinz Mohammed bin Salman ist Kunst wohl kaum mehr als ein Reklameschild. Die Biennale-Stiftung wird vom Kulturministerium finanziert und organisiert im Wechsel alle zwei Jahre auch noch eine Biennale islamischer Kunst in Jeddah. Der zweite wichtige Ort der Kunst ist die Oase Al-Ula, eine historische Stätte der antiken Gewürzstraße, wo jüngst Werke von Andy Warhol ausgestellt waren. Die Museen in New York und Paris sind sich nicht zu fein, den Golfmonarchien zu Diensten zu sein, wenn im eigenen Land die Fördermittel knapp sind. Der Leiter der Kulturstätte Al-Ula wurde allerdings kürzlich wegen Korruption verhaftet.