Dem Bodensee gehen die Fische aus: Felchen aus Kasachstan

Die Tourismusbranche liebt es, die Fische als Highlight am See ins Rampenlicht zu stellen. Sie sind Kulturgut. Bei der Landesgartenschau am Bodensee hatte der filigran gestaltete Ausstellungspavillon selbstverständlich die Form eines Fisches. Hagnau, ein ehemaliges Fischerdorf bei Meersburg, begrüßt seine Gäste mit der Frage: "Lust auf fangfrischen Fisch? Felchen, Kretzer, Zander, Hecht und viele andere Fischsorten tummeln sich im See. Am besten genießen Sie frischen Fisch in einem der vielen Hagnauer Restaurants", so die Homepage der Gemeinde. Besuchern wird nach wie vor eine heile Welt über und unter Wasser versprochen: die lichtvolle Weite, die sanfte Bewegung der Ufer, die herrlichen Felchen. Feriengäste, die im Sommer an der Seepromenade in der Sonne sitzen, wollen vor allem eines: Bodensee gucken und Fisch essen. Das können sie auch. Doch vier von fünf Bodenseefischen kommen inzwischen aus Finnland und Kasachstan, aus Irland, Island, Kanada oder vom Gardasee. Auch einige Fischer kaufen Forellen und Saiblinge aus fremden Aquakulturen, um die Nachfrage zu befriedigen. Der größte Teil der per Flugzeug und Lkw im großen Stil importierten Fische wird von Händlern an die Gastronomie verkauft. Auftauen, braten, rauf den Teller, fertig ist der Bodenseefisch. Die meisten Restaurants und auch die Behörden lassen die Touristen in dem Glauben, der verspeiste Bissen sei vor Kurzem noch vergnügt im sauberen See geschwommen. (…)

Schuld sind Quaggamuschel, Klimakrise, die Politik

"Früher", sagt Wilhelm Böhler, "haben wir allein am Untersee in guten Jahren 200 Tonnen Felchen gefangen." Jetzt sind es selbst im sehr viel größeren Obersee nur 21 Tonnen. Die beiden Fischer und ihre Besuchergruppe sind inzwischen bei der Ursachenforschung angekommen. Die Geschichte, die sie erzählen, erinnert an die biblischen Plagen. Tatsächlich kann Böhler exakt sieben Plagen aufzählen, die den Fischreichtum am Bodensee dezimieren: das viel zu saubere Wasser, der Kormoran, der Stichling, die Quaggamuschel, die Klimakrise, die Klärwerke und natürlich die Politik. Wobei Wasser, Klärwerke und Politik als ineinandergreifendes gemeinsames Übel gelten.

Die Kormoranschwärme sollen inzwischen mehr Fische fressen als die Berufsfischer fangen können. Tausende der gefiederten Fischräuber sind in den vergangenen Jahren abgeschossen worden, doch die Population bleibt hoch. Zuletzt war sie am See auf mehr als 6.000 Exemplare angewachsen. Mit unstillbarem Hunger sitzen die Pulks in angemessen schwarzer Trauerkleidung in den Bäumen, um auf der Jagd nach der Tagesration von 500 Gramm Fisch pro Vogel den See anzufliegen. Der Kormoran ist ein altbekannter Fischräuber. Bei Stichling und Quaggamuschel ist die Situation anders gelagert und fast noch brenzliger. Die Invasion des dreistachligen Stichlings begann 2012. Man vermutet, dass der Fisch in den Jahren zuvor von einem Aquarianer ausgesetzt wurde. Plötzlich tauchte der für den Bodensee gebietsfremde Fisch nicht nur am Ufer, sondern erstmals auch im Freiwasser auf. Seitdem ist der Bestand explodiert. Heute ist der kleine Stichling der mit großem Abstand häufigste Fisch im Bodensee. Neun von zehn Fischen sind Stichlinge. Als Speisefisch kommt der leicht bitter schmeckende Mickerling nicht infrage. Fatal für die Felchen, denn Stichlinge haben einen ähnlichen Speiseplan. Sie sind Nahrungskonkurrenten. Vor allem aber fressen sie die Eier und Larven der Felchen und anderer Fische. Die Stichlingsplage gibt es auch in anderen Seen, sogar an der schwedischen Küste der Ostsee. Dort wird darüber nachgedacht, den Stichling gezielt zu fangen und in Biogas-Anlagen zu verwerten.

Jetzt soll der Stichling auch im Bodensee mit gezielten Fängen massiv reduziert werden. (…) Der beste Monat, um ihn im See zu reduzieren, ist der September. Dann, so heißt es, bilde der kleine Invasor große Schwärme, die mit Hilfe des Echolots wie ein Feuerball sichtbar werden. In Tiefen von neun bis zwölf Metern könne der für seine "Zick-Zack-Tänze" bekannte Stichling fast ohne Beifang anderer Arten in großen Mengen abgefischt werden, empfehlen die Fischbiologen. Dafür braucht es aber spezielle marine Schleppnetze mit kleiner Maschenweite und es müssten mehrere Fischerboote zusammengespannt werden, um das schwere Netz zu ziehen. Zuvor soll "die wirtschaftliche Machbarkeit sorgfältig untersucht werden". Im Klartext heißt das: Es könnte teuer werden. Im Herbst 2024 soll im Rahmen eines Pilotprojekts der Stichlingsfang erprobt werden.