Barthélémy Toguo: Über Grenzen

Die Unbarmherzigkeit der "Immigrazionskrise"

24 Jahre später ist nun in der Villa Merkel in Esslingen Toguos erste große Einzelausstellung in Deutschland zu sehen. Es ist die letzte Ausstellung von Galerieleiter Andreas Baur – die Stelle ist neu ausgeschrieben – und, wie Baur betont, die erste Ausstellung seit langer Zeit, die ganz ohne elektronische Medien auskommt. Im Lichthof der Villa steht ein großes, dreieckiges, leiterartiges Regal, das einen Vorläufer auf der Biennale von Venedig hatte. Menschengroße Vasen, wie sie der Künstler nun im Auftrag der städtischen Galerie angefertigt hat, zeigte er zum ersten Mal im Centre Pompidou, Paris. Die nächste Einzelausstellung findet in Barcelona statt, danach in der Pyramide des Louvre. "Wir befinden uns nicht in schlechter Gesellschaft", bemerkt Baur.

In dem Regal liegen große hölzerne Stempel, mit den Koffern der Triennale 1998/99 vergleichbar. Aufgestellt könnten es menschliche Büsten sein, etwa lebensgroß, etwas abstrahiert. Doch an der Unterseite sind Worte und Sätze eingraviert, die mit der Unbarmherzigkeit eines Amtsakts Menschen abstempeln, sie in ihrer Bewegungsfreiheit und ihren Grundrechten einschränken: "Ihre Papiere bitte". "Ausweis". "Staatsgrenze". "Burger des Staates" – dass nicht immer alles korrekt geschrieben ist, verweist auf die Schwierigkeiten des Spracherwerbs. "Heimatlos".