VfR Heilbronn: Auferstehung mit Ankündigung

Sein Name: Emir Cerkez. Sein Lebenswerk: die SGV Freiberg. Seine Firma: REFA Dachbau GmbH, Freiberg am Neckar. In 14 Jahren hat es Cerkez geschafft, den Dorfverein aus dem Speckgürtel von Ludwigsburg bis an die Spitze der Regionalliga zu pushen. In Württembergs Amateurliga-Szene hat man sich schon seit Jahren gefragt, wo dieser Cerkez eigentlich hin will mit seinem Verein. Dritte Liga war ausgeschlossen, denn der Sportplatz am Heutigsheimer Wasen hätte niemals die Drittliga-Auflagen erfüllt. Da kannst du die Stadt Freiberg verstehen, dass sie im Cerkez-Hobby keine öffentlichen Millionen vergraben will. Sprich: aufwändiger Stadionausbau. Darum hat der Cerkez ja längst seine Fühler ausgestreckt. In Aalen hätte er gefragt, erzählt man sich. In Großaspach ebenfalls. Sogar Heilbronn wurde diskutiert. Obwohl jeder weiß, dass ein Umzug ins Frankenstadion nichts bringt, weil das Flutlicht fehlt. Erleuchtung halt immer teuer.

Darum war neulich die Überraschung groß: Es wird doch Heilbronn! Weil die Stadt tief in die Tasche greift. Seit letztem Donnerstag ist klar: Flutlicht, Rasenheizung und Infrastruktur werden bis August aus dem Boden gestampft. So ist es beschlossen. Ebenfalls im Deal inbegriffen: die Zusammenarbeit mit dem VfR Heilbronn. Weil ja auch VfR-Präsi Celik am Deal beteiligt ist. Manche behaupten, er hätte ihn eingefädelt.

Phönix aus der Asche

Jetzt muss ich allerdings etwas vorsichtig sein. Nicht dass jemand behauptet, ich würde zu tief ins Kristallweizen schauen. Aber es ist doch klar wie ein Bundesliga-Flutlicht, dass die ganze Vereinsmeierei nur einen Sinn ergibt, wenn VfR und SGV fusionieren. Falls du Fußball-Insider bist, sag ich nur: SpVgg Greuther Fürth. Das ist ein Role Model. Der Provinzverein (also der TSV Vestenbergsgreuth) hat die Mannschaft, Startrecht und Geld. Der Stadtverein (also die SpVgg Fürth) bringt Standort, Stadion und Publikum. So hat eine erfolgreiche Fusion in Fürth funktioniert – und in Heilbronn wird das genauso gehen. Da brauchst du keine Kristallkugel.

Bleiben wir bei den zwei wichtigsten Tatsachen. Erstens: Die SGV Freiberg wird in der nächsten Saison im Frankenstadion spielen. Mal egal unter welchem Namen. Zweitens: Stand heute ist der Cerkez-Verein Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Aktuell drei Punkte Vorsprung. Die Aufstiegschancen stehen 50 zu 50, vorsichtig ausgedrückt. Großaspach ist Zweiter. Alle anderen Vereine sind abgeschlagen. Der Noch-Freiberger Aufstieg ist durchaus plausibel. Wenn nicht in dieser Saison, dann in der nächsten. Und jetzt frag ich dich: Zu welchem Verein werden in Heilbronn die meisten Leute gehen – zum Sport- und Gesangsverein Heilbronn-Freiberg oder zu ihrem VfR? Eben. Also Fusion.

Wird schon schiefgehen

Jetzt kannst du natürlich skeptisch sein. Weil du nicht an Wiederauferstehung glaubst. Weil Fußball in Heilbronn immer unter schlechtem Stern. Oder weil du weißt, dass eine Dachdecker-Firma keinen Drittliga-Klub durchfinanzieren kann. Aber Obacht. Da hast du nicht mit der Schwarz-Gruppe gerechnet, also Lidl, Kaufland, Schwarz Digits und so weiter. Die unterstützen den VfR jetzt schon, halt auf Spendenbasis mit Summen, die in so einer Weltfirma kaum der Rede wert sind. So ein Konzern steigt ja erst richtig ein, wenn ein gewisses Niveau erreicht ist. Dritte Liga vielleicht, spätestens ab zweiter Liga. Jetzt haben die aber ein großes Interesse, den Standort Heilbronn groß rauszubringen. Wegen Recruiting und eigenem Image und so. Absoluter Hotspot für KI und Cyber Security soll das werden. Unterland Valley, führend in Europa. Wenn die Schwarz-Gruppe jetzt plötzlich einen Proficlub ins Nest gesetzt bekommt, da würd' ich schon vermuten, dass die Sponsoring-Abteilung spontan eine Powerpoint-Präsentation bastelt. Unter Bundesliga geht da gar nichts. Anders ausgedrückt: Wenn du alles aufaddierst und mit dem Gesamtumsatz der Schwarz-Gruppe von rund 175 Milliarden Euro multiplizierst, kommst du zu einem Ergebnis, das plausibler ist als alles, was der Möchtegern-Messias jemals versprochen hatte. Damals in den Achtzigern.

Apropos Röhr: Den hätt' ich gerne mal gefragt, wie er die Geschichte von damals in Erinnerung hat. Der ehemalige VfR-Präsident Horst Eisele hat mir vor Jahren verraten, bei ihm hätte später ein Grenzposten der innerdeutschen Grenze Mellrichstadt-Eisenhausen angerufen. Der erzählt ihm, sie hätten eine verwirrte Person aufgehalten beim Versuch in die DDR einzureisen. Darum wollten sie jetzt mit dem Präsi sprechen, weil die Person VfR-Aktenordner im Gepäck hätte. Aber der Eisele wollte nichts damit zu tun haben. Seither ist der Röhr wie vom Erdboden verschluckt. Falls du mal was von ihm gehört hast, kannst du mich gerne anrufen. Selbst wenn Ostern vorbei ist.



Korrekturhinweis: Ursprünglich stand im Text, auch der SV Wehen-Wiesbaden sei einer Vereinsfusion entsprungen. Das ist nicht korrekt, die entsprechende Stelle wurde angepasst.