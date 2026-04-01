Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 783
Politik

Aufnahmeprogramm Afghanistan

Zerrieben von der Politik

Aufnahmeprogramm Afghanistan: Zerrieben von der Politik
|

Datum:

Die Deutsch-Afghanin Morssal Omari aus Leinfelden-Echterdingen kämpft darum, ihre Familie zu sich zu holen. Die hat zwar eine Aufnahmezusage, sitzt aber dennoch in Pakistan fest und befürchtet, nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Weil Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) das so will.

Morssal Omari lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, ihre Familie darf nicht nachkommen. Foto: Jens Volle
Morssal Omari lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, ihre Familie darf nicht nachkommen. Foto: Jens Volle

Morssal Omari ist verzweifelt. "Ich habe seit 2022 keine innere Ruhe mehr", sagt die rund 44-Jährige. Seit der Machtübernahme der Taliban versucht sie, ihre Eltern, ihren Bruder und dessen Familie nach Deutschland in Sicherheit zu holen. Doch die deutschen Behörden mauern.

Ihre Schwägerin war in Afghanistan Chemielehrerin und engagierte sich für Frauenrechte. Auch nach der erneuten Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 unterrichtete sie weiterhin heimlich Mädchen. Ihr Mann, der Bruder von Morssal, arbeitete für die französische Hilfsorganisation ACTED, die international tätig ist. Als Deutschland die Möglichkeit eröffnete, gefährdete Aktivist:innen und Menschenrechtler:innen aus dem Ausland aufzunehmen, stellte Omari im Dezember 2022 einen Antrag beim Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Der Antrag erfolgte über den Verein "menschen.rechte Tübingen".

Gebrochene Versprechen

Für Afghanistan hatte die Ampelregierung nach der Machtübernahme der Taliban mehrere Programme eingerichtet: die Menschenrechtsliste, das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan (BAP), das Ortskräfteverfahren für frühere Mitarbeiter:innen deutscher Institutionen sowie ein Überbrückungsprogramm. Seit dem Regierungswechsel im Mai 2025 wurde etwa die Hälfte der Aufnahmezusagen der zum damaligen Zeitpunkt noch in Pakistan verbliebenen etwa 2.300 Menschen widerrufen. (ses)

Dann zunächst Aufatmen: Im Februar 2024 bekam die Familie den Aufnahmebescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Damit konnte sie Pässe besorgen, Afghanistan verlassen und nach Pakistan reisen, um dort bei der deutschen Botschaft Visen zu beantragen. Doch seitdem stecken Omaris Eltern, ihr Bruder mit seiner Frau und den fünf Kindern zwischen sechs und 22 Jahren in Pakistan fest. Ohne Visum und ohne Möglichkeit dort zu bleiben. Mittlerweile gab es einen Regierungswechsel und das BAMF hat seine Zusage widerrufen. Der Fall liegt bei Gericht in Deutschland.

Familie in prekärer Situation

Morssal Omari kann kein normales Leben mehr führen, so sehr belastet sie die Situation ihrer Familie. Sie lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, ist deutsche Staatsbürgerin und beim Landratsamt Esslingen im Jobcenter angestellt. Zusätzlich arbeitet sie als Dolmetscherin für die Polizei und für Gerichte. "Ich habe zur deutschen Gesellschaft beigetragen, und ich finde es unmenschlich, wie meine Eltern behandelt werden", sagt sie.

Omari kam während der ersten Taliban-Herrschaft 1997 als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland. Heute lebt sie mit ihrem deutschen Partner zusammen und will bald heiraten – sobald ihre Familie einreisen kann. "Ich habe Angst, meine Eltern anzurufen und nach ihrem Gesundheitszustand zu fragen", sagt Omari. Ihre Eltern sind über 80 Jahre alt und leben isoliert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit der Familie ihres Bruders. Sie quält ein starkes Schuldgefühl, ihre Eltern nicht früher über ein reguläres Visum nach Deutschland geholt zu haben. Jetzt sei das wegen des laufenden Verfahrens nicht mehr möglich. In Pakistan kann die Familie ihren Aufenthalt kaum noch verlängern, die Kosten sind hoch, und sie hat nahezu ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht. Omari fürchtet, dass ihre Familie nach Afghanistan zurückgeschoben wird – für sie wäre das ein Todesurteil.

Opfer des Ampel-Aus'

Das Schicksal der Familie ist auch das Ergebnis vom Ende der Ampelkoalition im November 2024 und der Verschärfung der Migrationspolitik unter dem jetzigen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Im Januar 2025 forderte das Auswärtige Amt einen DNA-Test für die jüngste Tochter, da die Sechsjährige keine Geburtsurkunde hatte, sondern nur einen Pass und einen Personalausweis, in denen die Namen der Eltern nicht vermerkt sind. Drei lange Monate dauerte das Einholen und Prüfen des DNA-Tests. In genau dieser Zeit änderte sich die politische Lage.

Familie Omari in Pakistan, November 2024. Foto: privat

Familie Omari in Pakistan, November 2024. Foto: privat

Wie viele andere, die von der neuen Bundesregierung in Pakistan zurückgelassen wurden, klagte die Familie im Juli 2025 beim Verwaltungsgericht (VG) Berlin auf Erteilung des Visums. Das VG lehnte die Eilbedürftigkeit ab mit der Begründung, dass im Frühjahr ein DNA-Test beizubringen gewesen wäre – es also gar keine Eile gebe. Seitdem läuft eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Berlin.

Doch statt das Gerichtsurteil abzuwarten, kam vom BAMF im Oktober ein Widerrufsbescheid der Aufnahmezusage – nach einem zweiten Sicherheitsinterview. Das BAMF warf danach der Familie Fälschung eines erhaltenen Drohbriefs und widersprüchliche Aussagen vor. Dagegen klagte die Familie wiederum am Verwaltungsgericht Ansbach und bekam Recht. Dagegen wiederum erhob das BAMF Beschwerde – erfolglos. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass der Widerruf unrechtmäßig war.

Organisation kämpft weiter für die Omaris

Doch dem BAMF ist das bayerische Verwaltungsgericht offenbar egal, es führte wieder den angeblich gefälschten Drohbrief an und widersprüchliche Aussagen: Der älteste Sohn von Omaris Bruder hatte angegeben, in Afghanistan aus Angst vor Zwangsrekrutierung nicht aus dem Haus gegangen zu sein. In einem anderen Interview habe er jedoch gesagt, dass er das Haus einige Male mit seinem Onkel verlassen habe. Zudem habe der Vater vor der Ausreise eine Vorladung erhalten, in der er aufgefordert wurde, vor einem Gericht zu erscheinen – was die Familie als mögliche Falle der Taliban interpretierte. Das BAMF bewertete diese Darstellung als unglaubwürdig. Auch der Drohbrief sei laut BAMF gefälscht, da er nicht dem "üblichen Muster" von Taliban-Drohungen entspreche.

Andreas Linder überzeugen die Argument des BAMF nicht. Foto: Julian Rettig

Andreas Linder überzeugen die Argument des BAMF nicht. Foto: Julian Rettig

Die Argumentation vom BAMF hält Andreas Linder von der Organisation menschen.rechte Tübingen für nicht überzeugend. Eine einheitliche Form für Taliban-Drohbriefe gebe es nicht. Er hat zahlreiche solcher Schreiben in anderen Verfahren gesehen und übersetzen lassen und vermutet, dass unter Innenminister Dobrindt das Ziel ausgegeben worden sei, möglichst vielen das Visum zu verwehren. "Familien wie die Omaris sind die Opfer des Rechtsrucks in Deutschland", sagt Linder.

Linder hatte 100 Anträge in das BAP eingebracht, von denen 45 von der Auswahlkommission angenommen wurden, 15 erhielten eine Aufnahmezusage. Zwei dieser 15 Familien konnten bis heute nicht einreisen: die Familie Omari und eine weitere Familie eines sozialdemokratischen Politikers, die ebenfalls als hochgefährdet gilt und – wie die Omaris – viele Kinder hat. Linder mutmaßt, dass in manchen Fällen nach Vorwänden gesucht wurde, um größeren Familien das Visum zu verwehren.
 

Der Verein move on – menschen.rechte Tübingen e.V. hat die Unterschriftenaktion "Ein sicherer Hafen für Familie Omari im Landkreis Esslingen gestartet". Mehr Informationen hier.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

18.02.2026
Migrationspolitik vor der Landtagswahl
Kein Signal der Menschlichkeit

Die baden-württembergische Landesregierung hatte sich einiges vorgenommen in der Flüchtlingspolitik, wollte human, pragmatisch und verantwortungsbewusst agieren. Am Ende reicht es nicht einmal dafür, etwa zwei Dutzend Jesiden zu ihren Familien zu…
24.12.2025
10 Jahre "Wir schaffen das"
Sie sind hier zu Hause

Zehn Jahre, nachdem die Grenzen für syrische Geflüchtete geöffnet wurden, und ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes wird hierzulande kontrovers über die Rückkehr nach Syrien debattiert. Zwei syrische Familien aus Stuttgart erklären, warum…

1 Kommentar
24.09.2025
Ausstellung "Hope in Darkness"
Widerstand in Malerei

Das Taliban-Regime tilgt Frauen aus der afghanischen Öffentlichkeit. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule, Frauen müssen Burka tragen, Reisen sind eingeschränkt. Eine Gruppe junger Afghaninnen leistet mutig Widerstand und malt im Verborgenen…

1 Kommentar
09.07.2025
Humanitäre Lage in Gaza
15 Euro für ein Kilo Mehl

Der Krieg in Gaza hat eine der schwersten humanitären Krisen unserer Zeit ausgelöst. Millionen Menschen leben unter katastrophalen Bedingungen. Im Interview schildert Christof Johnen vom Deutschen Roten Kreuz das Ausmaß des Leids und die…

3 Kommentare
19.02.2025
Flüchtlingshilfe "move on"
"Egal welche Regierung, wir machen weiter"

Die Stadt Tübingen halbiert den Zuschuss für die Flüchtlingsarbeit von "move on". Vereinsmitglied Andreas Linder nimmt einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung wahr und blickt sorgenvoll auf die Bundestagswahl.

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 783 vom 01.04.2026

Die vielen Gesichter des Manuel Hagel
Wie gut, dass niemand weiß …

In Baden-Württemberg eine Regierung mit schwarzen Rumpelstilzchen zu bilden, ist ganz schön…

4 Kommentare
VfR Heilbronn
Auferstehung mit Ankündigung

Ja ist denn schon Ostern? Nach einem halben Jahrhundert fußballerischer Diaspora hat Heilbronn beste…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 783 / "Schläft wieder die Welt?" / Pia Preu / vor 18 Stunden 25 Minuten
Hallo Oliver Stenzel, es ist toll, wie ausführlich über das Projekt und den Fall berichtet wird. Wenn das aber passiert, dann bitte auch darüber berichten, dass Lernort Geschichte der Projektträger ist und wir überwiegend das Bildungsangebot (on und...

Ausgabe 783 / Wie gut, dass niemand weiß … / Reinhold J. Pluhar / vor 1 Tag 14 Stunden
In Manuel Hagel zeigt sich überdeutlich, zu was die CDU in Form ihrer Karrieristen-Crew herunter gekommen ist. Umso deutlicher, wenn der Name Günther eingeworfen wird, der darauf verweist, was sein könnte, wären wir hier unten nicht so verdammt Filbinger...

Ausgabe 783 / Nicht verdient / Till / vor 1 Tag 15 Stunden
Die Regierung weiß natürlich genau, daß wir die syrischen Arbeitskräfte brauchen, aber sie sagt zumindest, sie zurückschicken zu wollen, weil sie befürchtet, daß sonst die AfD noch mehr Wählerstimmen bekommt. Wenn man mit AfD-Wählern darüber redet,...

Ausgabe 783 / Wie gut, dass niemand weiß … / Christoph Nestor / vor 1 Tag 17 Stunden
Platz 2? Nicht vergessen: Es waren die CDU wählenden NachbarInnen, die gleich viele Mandate vergeben haben. Zweimal 1. Besser als wir erwartet haben, stimmt es? Und mit denen müssen wir jetzt reden, damit wirklich alle Themen dran kommen, weil alles nun mal...

Ausgabe 783 / Nicht auf Sand bauen / B.Letta / vor 2 Tagen 10 Stunden
Reinhold Würth hat zusammen mit einigen anderen prominenten Unternehmern (Wie z. B. den Herren Herrenknecht, Grupp, ...) in Zeitungsanzeigen Anfang März 2026 zur Wahl der CDU aufgerufen. Dass diese Personen Einfluss auf die Landespolitik von...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!