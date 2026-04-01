Die vielen Gesichter des Manuel Hagel: Wie gut, dass niemand weiß …

In Baden-Württemberg eine Regierung mit schwarzen Rumpelstilzchen zu bilden, ist ganz schön schwierig. Vor allem dann, wenn sie immer noch um das Feuer der "Schmutzkampagne" tanzen.

Die Idee, ein Buch über den baden-württembergischen CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel zu schreiben, ereilte den Autor dieser Zeilen in einem Anflug unbestimmter Neugierde. Ein junger Mann aus Oberschwaben schickte sich an, Ministerpräsident (MP) von Baden-Württemberg zu werden, war voller Zuversicht, dies auch zu schaffen und hatte um sich Menschen versammelt, die diesen Optimismus teilten. Viele von ihnen kamen aus der Jungen Union, weshalb sie auch "Boy Group" genannt wurden.

Das klang nach Aufbruch und führte direkt zu einer hochgestellten Person in der CDU, die eng mit Hagel zusammengearbeitet hat und nun sagen sollte, was sie von der Idee hält. Sie hat gestaunt und gelacht und gefragt, wie viele Seiten das Buch haben solle? Spätestens ab Seite 50 würde ihr nichts mehr einfallen. Das hat den Eifer gebremst, aber nicht gebrochen.

Es blieb wundersam, wie es einem Filialleiter der Sparkasse Ehingen gelingen konnte, an die Spitze einer Partei zu klettern, die das Land 58 Jahre lang als Erbhof betrachtet hatte (und das immer noch tut), sehr zerstritten war, und von ihm, dem Brückenbauer, in einem Auto 2021 geeinigt wurde. Thomas Strobl und Susanne Eisenmann hatten sich einen Machtkampf um die MP-Kandidatur geliefert, erinnerte der "Staatsanzeiger", Hagel habe beide auf die Rückbank eines Dienstwagens gepackt, und flugs habe Einvernehmen geherrscht. Strobl zog zurück. Seitdem gilt der 37-Jährige als Versöhner von Konservativen und Liberalen.

So schnell kann's gehen, insbesondere in der Politik, die von Etiketten lebt, des Unterschieds wegen. Andererseits können sie sehr flüchtig sein, wenn die Unterfütterung fehlt, was beim näheren Hinsehen jenen Menschen aufgefallen ist, die willens sind, sich der Wahrheitsfindung auszusetzen. Man musste nur nachfragen im Ehinger Gemeinderat, wie sie Manu, den Stimmenkönig der Beliebigkeit, wahrgenommen haben. Hubert Dangelmaier, Fraktionschef der Grünen, Spross einer Bauernfamilie, erzählt, er sei nie warm geworden mit Hagel, kein Kompass, keine belastbaren Werte, vieles aufgesetzt, das Zugewandtsein nur gespielt, das Wissen oberflächlich, das Sprechen in Floskeln aber garniert mit antiken Denkern. Ein anderer Grüner, der Führungskräfte berät, sagt, Hagel sei wie eine "leere Leinwand, auf die jeder seine Wünsche projizieren kann", er spiegele wider, "was ihm nützlich erscheint".

Ämter, Zimmer und Dienstwagen waren verteilt

In Stuttgart hat es gedauert bis die Botschaft angekommen ist: Hier spricht ein Leichtgewicht, nach oben gespült mangels Alternative, aber ausgestattet mit ausgeprägtem Machtwillen, insofern auch ein Kind des politischen Systems. Egal: Die Wahl 2026 war gedanklich gewonnen, lange vor dem 8. März, Ämter, Zimmer und Dienstwagen waren verteilt, das Trauma der Entmachtung war Vergangenheit. Umso brutaler das Erwachen, die Fassungslosigkeit über das Scheitern, das Drama des Versagens. Es musste auf die öffentliche Bühne. Den Job übernommen hat Bastian Atzger, der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung im Land, und dies mit einer Schärfe, die den ganzen Frust über Platz zwei zum Ausdruck bringt. "Fatale Inhaltslosigkeit", "auswendig gelernte Statements ohne Authentizität", "Führungsstärke lässt sich nicht simulieren" – vernichtender geht es kaum. Und dass er zurückrudern musste, ist erst recht ein Beleg dafür, wie sehr die ausgesprochene Wahrheit den Kern trifft.

Der Direktor von der Sparkasse, raketenhaft aufgestiegen, wird das Scheitern nicht als solches erkennen. Schon gar nicht seine eigene Schuld daran. Der Glaube an die eingebildete Groß- und Einzigartigkeit verhindert Selbstzweifel und Selbstkritik. Wird das narzisstische Ego gekränkt, folgen Schuldzuweisungen, Aggressionen und Realitätsverweigerungen. Dann fährt der Feind eine "Schmutzkampagne", deren Täter man selbst ist, und trägt es wie eine Monstranz vor sich her, in scheinheiliger Prozession. Dann soll das MP-Amt geteilt werden, was in der Verfassung nicht vorgesehen ist, aber vom Stuttgarter OB Frank Nopper unterstützt wird, dann lieber Neuwahlen. Die großbürgerliche FAZ gerät in den Verdacht, zur Lügenpresse zu zählen, weil der Stuttgarter Berichterstatter Rüdiger Soldt so frei ist, Hagel zu kritisieren. Was ist los mit dem konservativen Blatt, das gehört doch zu uns, hört man den CDU-Landeschef fragen.

Die Wirklichkeit hält Widersprüchliches bereit. Die Merz'sche Migrationspolitik, Livestyle-Teilzeit, Zahnersatz, das Strobl'sche Palantir, das Hagel'sche "C" als Kompass und Wurzel. Wenn gar nichts mehr hilft, hilft der liebe Gott. "Der Christ in mir sieht das Leid und die Not anderer und will helfen", predigt Hagel in der rechtskatholischen "Tagespost". Er und seine Partei stünden für eine "empathische Politik", die Brücken baue, während andere Gräben ziehen. Dann fehlt nur noch das Wort "Demut", mit der er immerwährend seinen Dienst an der Demokratie verrichtet, um aus ihm seine Berater Erwin Teufel (86), Christoph Palmer (63) und Markus Kerber (62) sprechen zu hören.

Für die Jüngeren: Teufel war Ministerpräsident von 1991 bis 2005, Palmer Staatsminister unter dem erzkatholischen Regierungschef bis 2004, ehe er seine Politkarriere im Handstreich beendete. Er hatte einen Parteifreund gehauen. Kerber war Redenschreiber bei Wolfgang Schäuble, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie und Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

Das ist alles lange her und wäre nicht weiter schlimm, wenn es nicht so bigott wäre, die Ehinger Prägungen noch verstärken würde. Dort um die Ecke wohnt der ehemalige CDU-Landrat Wilfried Steuer, der sein eigenes Kreuz hat errichten lassen mit der Inschrift: "Gläubig aufwärts, mutig vorwärts, dankbar rückwärts". Glucksend erzählt er Gästen, dem Bildhauer verboten zu haben, die vierte Zeile ins Holz zu schnitzen: "Heimlich seitwärts".

Hagel ist auch ein maximaler Kontrolletti

Aus diesen Wurzeln wächst der Hagel'sche Heimatfimmel, das Posieren vor Kapellen, das Aussortieren seines Rocker-Vaters, die Familienidylle, das Frauenbild. Mutter Franziska ist "der Chef" im Haus, Kompass und Fundament und Kopfwäscherin, wenn der Machomann eingeräumt hat, im "Rehaugen"-Video "Mist" gebaut zu haben, aus PR-Gründen, um junge Frauen außerhalb von Ehingen nicht final zu verschrecken. Einmal authentisch und schon brennt der Kittel, muss "Franzi" den moralischen Kompass nachjustieren. Wer wissen will, warum sie das tut, muss die Fragen über seine Pressestelle schriftlich einreichen. Manuel Hagel ist auch ein maximaler Kontrolletti.