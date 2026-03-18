Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 781
Politik

Wirbel nach Landtagswahl

Dem Anfang wohnt kein Zauber inne

Wirbel nach Landtagswahl: Dem Anfang wohnt kein Zauber inne
|

Datum:

Mit der Behauptung, die Grünen vergifteten das Klima in Baden-Württemberg, vergiftet die CDU das Klima. Und die gemeinsame Arbeit in den vergangenen fünf Koalitionsjahren wird umgedichtet in eine phantasievolle Story von anhaltender Nötigung.

Manuel Hagel (CDU, r.) und Cem Özdemir (Grüne) bei der Pressekonferenz am Wahlabend. Foto: Julian Rettig
Manuel Hagel (CDU, r.) und Cem Özdemir (Grüne) bei der Pressekonferenz am Wahlabend. Foto: Julian Rettig

Der Auftritt musste den Fahrern der drei schwarzen Limousinen eine Sonderschleife wert sein: Thomas Strobl, Manuel Hagel und Wolfgang Reinhart (alle drei CDU) wollten ein paar Naturschützer:innen des BUND am Wegesrand in Stuttgart-Degerloch nicht einfach stehen lassen, sondern ließen umkehren, um sie persönlich mit Handschlag zu begrüßen. Knapp fünf Jahre ist das her, die drei Politiker waren auf dem Weg zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen im Haus des Waldes. "Wir machen Baden-Württemberg zum Klimaschutzland", versprach der damalige Parteichef Strobl aufgeräumt.

Als Zeichen der eigenen Ambitionen lag da den Grünen bereits ein ausformuliertes Papier vor, mit dem Strobl und sein Team zeigen wollten, wie wichtig ihnen "die Bewahrung der Schöpfung" ist. Für die Wahl des Tagungsorts an diesem 8. April 2021 war die Landes-CDU zuständig, namentlich ihr Generalsekretär Manuel Hagel. Der verklärte den Ort der Handlung feierlich zum "Statement", sprach von der Bedeutung der "tiefen, festen Wurzeln" für die Zusammenarbeit. Strobl bemühte sogar Hermann Hesse. Ja, man sei schon fünf Jahre miteinander unterwegs gewesen, aber man werde neu beginnen: Der Zauber sei zu spüren, der jedem Anfang innewohne.  

Das war die Realität vor fünf Jahren. Oft beschrieben wurde seither, wie die CDU tatsächlich schon in den Sondierungen erhebliche Zugeständnisse machte, um den Gang in die ungeliebte Opposition abzuwenden. Dazu gibt es reichlich Ton- und Bilddokumente, die die Stimmung an der Nahtstelle zwischen der ersten und der zweiten grün-schwarzen Koalition belegen. Deshalb erscheint es dreist, jetzt an der Legende zu stricken, dass die Grünen beim zweiten Zusammengegen ihren Vorsprung von immerhin achteinhalb Prozentpunkten ungebührlich genutzt hätten, um der CDU fiese Inhalte aufs Auge zu drücken.

Schlechtreden der Vergangenheit

Um die angebliche Demütigung so richtig zu unterstreichen, wird fünf Jahre danach von einem grünen Verhandler erzählt, der auch noch grüne Socken getragen habe – offensichtlich in Anlehnung an die Rote-Socken-Kampagnen der Bundes-CDU in den Neunzigern. Damals waren ausgehend von CDU-Generalsekretär Peter Hintze linke Politiker:innen mit dieser Bezeichnung verunglimpft werden. Gesichert dagegen ist das Wissen zu den von Hagel – damals schon bekannt als höchst fleißig und an immerwährender Kontrolle interessiert – zelebrierten Spaziergängen mit Oliver Hildenbrand, Landeschef und Verhandler der grünen Gegenseite. "Natur, frische Luft und Vertraulichkeit" stärkten die gute Basis. O-Ton des schwarzen Fraktionschefs: "Man kann diskutieren, ohne sich zu beschimpfen, denn eine Konfliktkoalition hilft dem Verursacher des Konflikts nicht, und das haben wir gelernt." Die Leute wollten doch nicht wissen, was an den Vorschlägen des anderen schlecht ist, "sondern was unsere eigenen Ideen für dieses Land sind".  

2023 herrschte bei den Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne, l.) und Manuel Hagel (CDU) gute Stimmung zur Regierungshalbzeit. Foto: Jens Volle

2023 herrschte bei den Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne, l.) und Manuel Hagel (CDU) gute Stimmung zur Regierungshalbzeit. Foto: Jens Volle

Die jetzt erzählten Geschichten vom schlechten Miteinander seit 2021 sind also einigermaßen wirr und werfen Fragen auf. Zum Beispiel die, wieso dieses angeblich so schlechte Verhältnis nicht publik wurde, und warum Hagel sogar noch ab 2023 als Landes- und Fraktionschef immer wieder die guten Jahre pries, die hinter und noch vor der Koalition lägen. Mehrfach trat er mit seinem grünen Pendant Andreas Schwarz auf, um Kompromisse zu verkünden, etwa zum Bürokratieabbau. Von Schieflage oder schlechter Stimmung keine Spur. "Die CDU muss lernen, nicht sofort nervös zu werden, wenn sie in Umfragen bei 25 Prozent stagniert, denn die alte Herrlichkeit, führende Staatspartei im Südwesten zu sein, kommt so schnell nicht zurück", hatte Rüdiger Soldt in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor fünf Jahren empfohlen nach der beschlossenen Fortsetzung von Grün-Schwarz. Und die CDU befolgte den Tipp bereitwillig.

2026 ist alles anders, weil zwar die Herrlichkeit früherer Jahre nicht zurückgekommen ist, aber immerhin gelang es, zu den Grünen aufzuschließen. Und trotzdem kommt die Empfehlung des früheren CDU-Ministerpräsidenten Günther Oettinger, auf ein Ergebnis aufzubauen, nach dem sich viele Regierungen und Europa sehnten ("60 Prozent Zustimmung nach zehn Jahren") bei den Adressaten nicht so recht an. Stattdessen hadert die CDU anhaltend mit der schmerzlichen, weil so knappen Niederlage: Noch am Tag vor der Wahl am 8. März war die Parteiführung von Platz eins ausgegangen. 

Özdemir und Hagel sind nicht weit auseinander

Als sich der nicht einstellte, entwickelte sich der Brass auf die Grünen wie ein Lauffeuer. Und gerade der angeblich so starke Hagel wollte dem Lamento auch keinen Einhalt gebieten. Vorbei die warmen Worte über die vertrauensvolle Zusammenarbeit, Parolen wie "Die werfen uns unter den Bus, wenn es passt" sollen jetzt den Boden bereiten für knallhartes Verhandeln. Motto: "Kein weiter wie bisher" und nicht noch einmal "das Hemd falsch zusammenknöpfen".

Diese Art Geschichtsklitterung ist besonders absurd, weil die beiden Parteien, durchaus zum Leidwesen linker Grüner, in vielen Punkten gar nicht weit auseinander sind: vom beitragsfreien letzten Kita-Jahr über eine KI-gestützte Videoüberwachung an unsicheren Orten bis hin zur stärkeren Steuerung von Zuwanderung samt konsequenten Abschiebungen. Die CDU muss sich vieles gar nicht aufs Auge drücken lassen. Schnittmengen sind sogar dokumentiert, weil Cem Özdemir und Manuel Hagel auf Podien im Wahlkampf immer wieder per Schild oder Handzeichen ihre Ansichten zu verschiedenen Themen bekunden mussten und dabei oft übereinstimmten. Jetzt will die CDU-Spitze weismachen, Özdemir habe die Linken in seiner Partei acht Wochen im Keller eingesperrt, nun drängten die aber massiv nach draußen und verlangten die Umsetzung ihrer Vorstellungen. Belege für diese Behauptung? Fehlanzeige. 

Verschwundene Morddrohungen

Gerüchte wabern seit Tagen, jetzt sind die Tageszeitung "Die Welt" und ihr Investigativ-Ressort an die Öffentlichkeit gegangen mit den Recherche-Ergebnissen zu jenen Morddrohungen, die CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel nach dem Rehaugen-Video erhalten haben will. So etwas, ließ sich der Vater von drei Söhnen mehrfach zitieren, habe er in seiner politischen Laufbahn noch nie erlebt. Und er berichtete von der Belastung seiner Familie. Nach der Wahl wollte die "Welt" genauer wissen, "wie die mutmaßlichen Bedrohungen aussahen und welche Maßnahmen die Behörden ergriffen, um Hagel und seine Familie zu schützen". Die Antwort der Sicherheitsbehörden überrasche jedoch, heißt es weiter. Denn: "Ihnen liegen keine Drohschreiben vor. Auch eine Anzeige bei der Polizei hat Hagel nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht erstattet." Eine Anfrage des Blattes direkt an den Landes- und Fraktionschef blieb ohne Erfolg. In der CDU wird einerseits erzählt, Hagel habe Drohschreiben weggeworfen, und andererseits, das Thema werde nicht weiter kommentiert, um es nicht am Köcheln zu halten. Der 37-Jährige war in der Vergangenheit schon mehrfach durch Unschärfen in seinen Erzählungen aufgefallen, um das Wort Falschdarstellungen zu vermeiden. Erst am vergangenen Freitag warf er einem Stuttgarter Journalisten Fakenews vor, die der sich gar nie hat zu Schulden kommen lassen. Im Fall der Drohungen gegen Hagel ist nach “Welt”-Angaben "von Amts wegen ein Prüfvorgang" bei der Staatsanwaltschaft angelegt. Details sind unbekannt. (jhw)

Mahnende Worte erreichen die Führungsfiguren der Südwest-CDU aus der ganzen Republik, gerade medial und von Leuten, die alles andere als grün-verdächtig sind. Ulf Poschardt beispielsweise, Herausgeber unter anderem von Springers "Welt", wagte die gegenwärtig für die Union über Baden-Württemberg hinaus düsterste Prognose. "Die Repräsentationslücke in der bürgerlichen, liberalen oder konservativen Mitte ist Özdemirs Revier", und wenn der es noch verstehe, "dass es die Ökonomie ist, die Deutschland retten muss, dann kann er sich, seine Partei und die Berliner Republik neu sortieren".

Davor steht die Riesenhürde, Koalitionsverhandlungen erfolgreich abzuschließen. Am Rande der Grünen-Fraktionssitzung vom vergangenen Dienstag war deren Chef Andreas Schwarz bemüht, Druck aus dem Kessel zu nehmen. "Wir sind inhaltlich vorbereitet, sortiert und klar aufgestellt", so der 46-Jährige mit der Erfahrung in Überlänge. Schon 2011 war er Spitzenkandidat der Grünen, damals im Team mit Winfried Kretschmann, den seine Partei nicht allein ins Rennen gehen lassen wollte. Bereits bekannt sind die Verhandler:innen, die der CDU mit Özdemir gegenübersitzen werden: Schwarz selbst, die beiden Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller im kleinen Kreis und  in einem erweiterten Kreis die Minister:innen Danyal Bayaz (Finanzen) und Thekla Walker (Umwelt), sowie Fraktionsvize Oliver Hildenbrand als einer der Brückenbauer mit dem speziellen Draht, siehe Spaziergänge. 

Nicht nur an die könnte sich Hagel im emotionalen Abklingbecken erinnern, sondern noch viel besser an die eigenen Worte. Ende 2021, in einer Art Bilanz der ersten gemeinsamen Monate in der komplizierten Corona-Zeit, zitierte er im Landtag eine Passage aus dem Talmud: "Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal." 

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

11.03.2026
Landtagswahl BW
Danke, Hagel!

Könnte die Union tatsächlich Wahlen gewinnen, wenn sie einen schwarzlackierten Besenstiel als Spitzenkandidaten aufstellt? Mit Manuel Hagel näherte sich die CDU diesem Gedankenexperiment so stark wie nie zuvor, meint unser Kolumnist Cornelius W. M.…

7 Kommentare
11.03.2026
CDU nach Landtagswahl
Dann eben Neuwahlen im Herbst

Im Wahlkampf hat die CDU "Vorfahrt für Wirtschaft" in Baden-Württemberg versprochen. Nach der knappen Niederlage ist etwas anderes auf der Prioritätenliste nach vorn gerückt: die Grünen und Wahlsieger Cem Özdemir madig zu machen.

7 Kommentare
04.03.2026
Manuel Hagel
Der Drauflosfabulierer

Auf dem Grat zwischen Dichtung und Wahrheit wandert Manuel Hagel schwindelfrei. Auf dem Weg in das Amt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, auf dem sich der CDU-Spitzenkandidat wähnt, muss das kein Vorteil sein.

9 Kommentare
04.03.2026
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
Bald isch over

So richtig leise ist dieses Servus zum Abschied nicht. Winfried Kretschmann trommelt für seinen Wunschnachfolger Cem Özdemir. Ein Stabwechsel von dem einen Grünen zum anderen wäre der letzte Höhepunkt einer bemerkenswerten Ära. Kontext blickt zurück…

4 Kommentare
25.02.2026
CDU-Parteitag in Stuttgart
Eunuchen im Endspurt

Der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart ist ohne Knatsch über die Bühne gegangen. Um einen hohen Preis allerdings: statt klarer Kante viele verwässerte Positionen und Schweigegelübde in strittigen Fragen. Nur ein spezieller U-Turn war dann doch nicht zu…

2 Kommentare
18.02.2026
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel
O heiliger Bimbam

Heimat schafft Identität. Sagt Manuel Hagel (CDU), der Winfried Kretschmann (Grüne) als Ministerpräsident in Baden-Württemberg beerben will. Deshalb erzählt er immer von Oberschwaben, von der Kraft des Glaubens, der Fasnet und seiner tüchtigen Frau.…

11 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 781 vom 18.03.2026

Katherina Reiche boykottiert Solarenergie
Mehr Energiewende statt fossile Fesseln

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will offenbar die erneuerbaren Energien schwächen.…

2 Kommentare
Zur Zukunft des Iran
Entmachtet den Vater!

Im Iran haben sich schon viele Patriarchen als absolute Herrscher abgewechselt, das Parlament hat…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 781 / Angst vor Israel und vor Bürgerkrieg / MaxE. / vor 2 Stunden 53 Minuten
Definitiv eine sehr schlimme Situation, meine Gedanken sind bei den Zivilist*innen, nicht bei den Milizen, im Libanon. Es existieren bi-laterale Verträge zwischen den Staaten: hier Libanon und Israel. Existieren solche "Verträge" auch zwischen...

Ausgabe 781 / "Mir bricht es das Herz" / Wolfgang Weiss / vor 3 Stunden 7 Minuten
Ich unterstütze zwar als parteiloser Aktivist Die Linke, bin aber der Ansicht, dass gerade wegen dem Rechtsruck alle Demokrat*innen (unabhängig von "Farben" und eizelnene Unterschieden ! ) zwingend zusammenstehen müssen ! Sie scheinen mir...

Ausgabe 781 / Schah oder Mudschahedin? / Mussa / vor 4 Stunden 42 Minuten
"Viele Iraner hätten lieber eine Diktatur". Dieser Satz sagt schon alles was man über die Pahlavi Bewegung wissen muss. Der Rest ist wie vom NWRI Unterstützer erwähnt, Chauvinismus pur. "Iran auf Grundlage der persische Kultur..."...

Ausgabe 781 / Schah oder Mudschahedin? / Aloha / vor 5 Stunden 4 Minuten
Wichtig ist dass ein nachhaltiger Regime change nur durch den Widerstand der Iraner im Land funktioniert

Ausgabe 781 / Warum der Staat Kritik fördern sollte / Gun Wille / vor 5 Stunden 12 Minuten
"Alle Referent:innen benutzen für Israels Vorgehen in Gaza ganz selbstverständlich die Begriffe "Genozid" oder "Völkermord". Es gibt zwar gute, auch wissenschaftlich fundierte Gründe, dies zu tun – auch der israelische...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!