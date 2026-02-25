CDU-Parteitag in Stuttgart: Eunuchen im Endspurt

Christina Stumpp, Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Generalsekretärin im Berliner Konrad-Adenauer-Haus, warf Günther einen tiefen Eingriff in den Alltag von Familien vor und "grüne Bevormundungspolitik à la Cem Özdemir". Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) versuchte gar nicht erst zu verbergen, wie wahltaktische Motive zur Ablehnung des Antrags führten: "Eine Zuckersteuer steuert das Wählerverhalten weg von der CDU, und deshalb hat sie keinen Platz." Günther kontert zu Wochenanfang und wird über den Bundesrat seine Mehrheiten suchen, er muss nach dem Parteitag also darauf hoffen, dass sein junger Parteifreund aus dem Südwesten gerade nicht Ministerpräsident wird.

Manuel Hagel wechselt den Kurs

Gerade Stumpp, von Manuel Hagel gerne auch Chrissie genannt, hätte sich ohnehin besser um ganz anderes gekümmert: um eine funktionierende Kommunikation zwischen Parteizentrale und Spitzenkandidaten. Denn Hagel tappte mangels interner Abstimmung in eine peinliche Falle. Kürzlich im SWR-Interview lehnte der sich selbst so oft als "Familienpapa" titulierende 37-Jährige im Umgang mit sozialen Medien noch irgendwelche "Verbote um Verbote willen" ab. So eindeutig, dass sich sogar die Moderatorin Stephanie Haiber zum Widerspruch aufgerufen sah: Irgendwer müsse eingreifen, zur Not eben die Eltern.

Weil diese Haltung der demoskopisch dokumentierten Stimmung in der Bevölkerung immer mehr entspricht, legte Bundeskanzler und CDU-Parteichef Friedrich Merz – offensichtlich ohne Vorwarnung – den Schalter um und mutierte zu dem Verbotsbefürworter, der Cem Özdemir schon seit dem Sommer 2025 ist. Als "Super-Sheriff" hatte sich der Grüne damals von der Südwest-CDU für seine Forderungen beschimpfen lassen müssen. Fast wortgleich problematisierte jetzt der Kanzler die Folgen einer übermäßigen Nutzung von Handys und schilderte die Gefahren für Kinder durch "Fake News, KI-gefälschte Bilder und Nachrichten, TikTok". Özdemir darf sich jedenfalls freuen über die "180-Grad-Wende", die Hagel mitvollziehen musste.