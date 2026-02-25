Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 778
Veranstaltung zum Rechercheprojekt gegen Rechts

Druckfrisch ins Café Merlin

Vergangene Woche ist die Kontext-Broschüre zu rechtsextremen Umtrieben in Baden-Württemberg eingetroffen. Sieht super aus, fasst sich prima an und ist absolut lesenswert. Am Sonntag, 1. März wird das Heft von den Autor:innen in Stuttgart im Kulturcafé Merlin vorgestellt.

Illustration: Oliver Stenzel, Grafik: Susanne Wais
Seit Anfang November läuft das Kontext-Projekt "Recherche gegen Rechts" und beleuchtet rechtsextreme Netzwerke in Baden-Württemberg – von den Neonazis des "Deutschen Störtrupps" über völkisch-nationale Burschenschaften bis zu einer minderjährigen Influencerin aus dem Land, die sich für die AfD stark macht. Wöchentlich erscheint in dieser Reihe ein neuer Artikel eine:r Fachjournalist:in in Kontext, manchmal sind es auch zwei.

Zu einer Auswahl der Beiträge gibt die Redaktion eine Broschüre heraus, die ab sofort erhältlich ist. Das Heft hat keinen Festpreis und ist bestellbar unter verwaltung--nospam@kontextwochenzeitung.de – wer kann und will, darf gerne 5 bis 10 Euro spenden. Persönlich erhältlich ist die Broschüre am 1. März im Stuttgarter Kulturcafé Merlin an unserem Büchertisch. Dort stellen die beteiligten Autor:innen Andrea Röpke, Timo Büchner und Linda Roth die Ergebnisse ihrer Arbeit vor und plaudern aus dem Nähkästchen der Recherchen. Moderiert wird das Gespräch von Kontext-Redakteur Minh Schredle, der das Projekt zusammen mit Büchner geleitet hat.

Sonntag, 1. März um 18.30 Uhr. 

Kulturcafé Merlin, Augustenstraße 72, 70178 Stuttgart.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter info--nospam@merlinstuttgart.de.

Timo Büchner recherchiert als freier Journalist seit Jahren zur extremen Rechten in Baden-Württemberg. Er veröffentlichte mehrere Bücher zu dem Thema.

Andrea Röpke arbeitet seit Mitte der 1990er-Jahre als Fachjournalistin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. 

Linda Roth arbeitet als freie Journalistin im Schwerpunkt zu Rechtsextremismus und Antisemitismus.
 

Karikatur: Oliver Stenzel

Dank einer Vielzahl von Spenden konnte Kontext das Projekt "Recherche gegen Rechts" ins Leben rufen. Seit Ausgabe 762 und bis ins Frühjahr 2026 werden im Wochentakt Veröffentlichungen erfolgen, die rechtsextremen Strukturen nachgehen, mit einem Schwerpunkt auf Baden-Württemberg. Alle bisherigen Veröffentlichungen der Serie finden Sie hier

Die Kontext:Wochenzeitung bleibt spendenfinanziert und werbefrei. Damit wir unsere Arbeit dauerhaft fortsetzen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Möglichkeiten dazu gibt es hier.

