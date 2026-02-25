Veranstaltung zum Rechercheprojekt gegen Rechts: Druckfrisch ins Café Merlin

Seit Anfang November läuft das Kontext-Projekt "Recherche gegen Rechts" und beleuchtet rechtsextreme Netzwerke in Baden-Württemberg – von den Neonazis des "Deutschen Störtrupps" über völkisch-nationale Burschenschaften bis zu einer minderjährigen Influencerin aus dem Land, die sich für die AfD stark macht. Wöchentlich erscheint in dieser Reihe ein neuer Artikel eine:r Fachjournalist:in in Kontext, manchmal sind es auch zwei.
Zu einer Auswahl der Beiträge gibt die Redaktion eine Broschüre heraus, die ab sofort erhältlich ist. Das Heft hat keinen Festpreis und ist bestellbar unter verwaltung@kontextwochenzeitung.de – wer kann und will, darf gerne 5 bis 10 Euro spenden. Persönlich erhältlich ist die Broschüre am 1. März im Stuttgarter Kulturcafé Merlin an unserem Büchertisch. Dort stellen die beteiligten Autor:innen Andrea Röpke, Timo Büchner und Linda Roth die Ergebnisse ihrer Arbeit vor und plaudern aus dem Nähkästchen der Recherchen. Moderiert wird das Gespräch von Kontext-Redakteur Minh Schredle, der das Projekt zusammen mit Büchner geleitet hat.
Sonntag, 1. März um 18.30 Uhr.
Kulturcafé Merlin, Augustenstraße 72, 70178 Stuttgart.
Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter info@merlinstuttgart.de.
Timo Büchner recherchiert als freier Journalist seit Jahren zur extremen Rechten in Baden-Württemberg. Er veröffentlichte mehrere Bücher zu dem Thema.
Andrea Röpke arbeitet seit Mitte der 1990er-Jahre als Fachjournalistin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus.
Linda Roth arbeitet als freie Journalistin im Schwerpunkt zu Rechtsextremismus und Antisemitismus.
