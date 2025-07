CDU und Klimaschutz: Von grünen Hirnfürzen

Deutlich näher liegen die Erkenntnisse des 2016 verstorbenen Pioniers der Bio-Architektur Rudolf Doernach, der seit den 1960er-Jahren zuerst an der Ulmer Hochschule für Gestaltung und dann an der Technischen Hochschule in Stuttgart lehrt und forschte. Er schuf den Begriff der Biotektur (Bio-Architektur), womit das Bauen mit lebenden Baustoffen gemeint ist, seien das begrünte Dächer oder Pflanzen als Traggerüste. Seit fast vier Jahrzehnten beweist in Freiburg das gemeinsam mit Kollegen entworfene und realisierte bepflanzte Holzkuppeldach der heutigen Ökostation die Praxistauglichkeit dieses Konzepts.

Konservative Reflexe versus Wissenschaft

Als die Änderungen der Landesbauordnung in der grün-roten Legislaturperiode von 2011 bis 2016 bekannt wurden, warfen Medien wie "Welt", "Bild", "Focus" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" trotzdem die konservative Berichterstattungsmaschinerie an, in der Tonlage von "Jetzt kommt die Zwangsbegrünung". Selbst Ministerpräsident Winfried Kretschmann wehrte sich hartnäckig gegen immer neue Vorwürfe aus CDU und FDP und warb – erst recht nach dem Pariser Klimaabkommen – für Anpassungsmaßnahmen und mit drastischen Worten: Die Pläne seien notwendig und keine "grünen Hirnfürze".

Sind sie doch, konterte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke 2016 nicht nur einmal. Da saß die CDU schon mit in der Landesregierung. Die Schwarzen hätten sämtliche Inhalte auf dem Altar der Macht geopfert, so der liberale Offensivspieler, der ab 2026 so gern mit ebenjenen regieren möchte. Im Wahlkampf sei von der CDU bei jeder Gelegenheit die grün-rote Regulierungswut angeprangert, dann aber in der Regierung an "der Efeu-Novelle" nichts geändert worden, echauffierte sich Rülke.

Inzwischen kann sich der FDP-Fraktionschef nicht mehr beklagen. Denn die CDU-Landtagsfraktion hält konsequent in vielen Details dagegen und nichts von der Möglichkeit, bundesrechtliche Vorgaben in Fragen von Klimaschutz und -anpassung ambitioniert umzusetzen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat sich sogar an die EU gewandt mit der Forderung, das Renaturierungsgesetz auszuheben. Er musste sich von Nabu-Landeschef Johannes Enssle an seine Verantwortung für die Bäuer:innen im Südwesten erinnern lassen, denen "die Umsetzung des Nature Restoration Law langfristig Erträge sichert und ein neues Geschäftsfeld eröffnet, indem sie für Naturschutzmaßnahmen honoriert werden." Ob solche Botschaften ankommen, ist mehr als ungewiss.

Städtetag ist für Klimaanpassung – im Prinzip

Auch Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) bleibt vorerst nur übrig, zu hoffen und an jene rund 500 Kommunen im Land zu appellieren, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Im Prinzip weiß sie den Städtetag Baden-Württemberg an ihrer Seite. Aber nur im Prinzip, denn es geht wie so oft um die Finanzierung von dringend notwendigen Maßnahmen.