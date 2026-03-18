Katherina Reiche boykottiert Solarenergie: Mehr Energiewende statt fossile Fesseln

Die jüngst bekanntgewordenen Ideen des Bundeswirtschaftsministeriums von Katherina Reiche (CDU) und Teilen der Bundesregierung verdeutlichen die Gesamtproblematik ebenfalls. Vorgaben für klimafreundliches Heizen werden gestrichen, ohne dass gleichwertige Alternativen bestehen. Die von der Ampelregierung eingeführte 65-Prozent-Regel fällt gegen jeden gesunden Menschenverstand weg, und es dürfen nun weiterhin neue Gas- und Ölheizungen eingebaut werden. Damit kann aus unserer Sicht das Ziel der Klimaneutralität 2045 nicht erreicht werden.

Dazu kommt das geplante Netzpaket, mit dem – nach allem, was wir bislang wissen – der etablierte Anschlussvorrang der erneuerbaren Energien an das Stromnetz eingeschränkt, die Entschädigung von Anlagenbetreibern bei Anlagenabschaltungen wegen Netzüberlastung zurückgefahren und die Anlagenbetreiber übermäßig finanziell am Ausbau des Netzes beteiligt werden sollen. Unsere Sorge ist groß, dass all diese Maßnahmen in der Gesamtschau, den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien massiv ausbremsen, einfach weil er zu teuer wird. Dabei brauchen wir einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, um die Klimaziele zu erreichen.

Ministerin Reiche schädigt Private und Unternehmen

Ein weiterer zentraler Baustein der bürgernahen Energiewende, der durch die neue Energiepolitik in Mitleidenschaft gezogen wird, sind kleine Dach-Photovoltaikanlagen. In Deutschland sind viele Dachflächen noch ungenutzt und könnten – gerade durch private Investitionen von Bürgerinnen und Bürgern – entscheidend zum Klimaschutz beitragen. Statt hier zu unterstützen, soll nach den bekanntgewordenen Plänen des Reiche-Ministeriums das für Kleininvestoren, wie beispielsweise die Bürgerenergie, so unkomplizierte System der fixen Einspeisevergütung gestrichen werden. Hausbesitzer mit PV-Anlagen sollen stattdessen ihren Öko-Strom selbst vermarkten. Wie das funktionieren soll, bleibt offen.

Eine Studie der EWS gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) zeigt aktuell, dass eine solche Streichung den Zubau von kleiner Dach-PV massiv bremsen könnte, insbesondere weil Strukturen für eine wirtschaftliche Vermarktung von Strom aus Kleinanlagen bislang nicht ausgeprägt sind. Dabei sind kleine PV-Anlagen weit mehr als nur Stromerzeugungsanlagen. Sie sind wirkmächtiges Symbol und Motor der Energiewende von unten, schaffen Akzeptanz, ermöglichen Teilhabe und machen Klimaschutz sichtbar im Alltag. Wird ihre wirtschaftliche Perspektive unsicher, verliert die Energiewende einen bedeutenden Treiber.