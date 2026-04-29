Grüne und CDU: Wieder nur faule Kompromisse in der Bildung

Und dennoch: Auch trotz inzwischen ungezählter Reisen der Bildungspolitiker:innen im Schulausschuss des Landtags rund um den Globus zur Begutachtung von Erfolgen dieses längeren gemeinsamen Lernens und Lehrens über die ersten vier Klassen hinaus sollen 2026ff Kinder und Jugendliche weiter schubladisiert werden. Manuel Hagel, Vater eines Erstklässlers, zog unter der Überschrift "Vielfalt statt Einheitsbrei" sogar mit dem Versprechen der Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung für alle Schularten in den Landtagswahlkampf.

Der Druck auf die CDU ist schlagartig gewachsen, seit die Sondierungsverhandlungen vor etwa zwei Wochen endeten und bekannt wurde, dass das Kultusministerium nach dem fünfjährigen grünen Intermezzo unter Theresa Schopper nun wieder in schwarze Hände gerät. Vor allem der Realschullehrerverband übt sich in vorsorglichem Alarmismus gegen eine "weitere Vereinheitlichung" der Schularten in Baden-Württemberg. "Sollte dies nicht der Fall sein", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, "wird die Abwärtsspirale, in die Baden-Württemberg durch bildungspolitische Fehlentscheidungen geraten ist, nicht mehr zu stoppen sein und der besagte Super-GAU für Gesellschaft und Wirtschaft in unserem Land auf dem Fuße folgen." Die neue Hausspitze im wieder schwarzen Ressort wird also jene Suppe auslöffeln müssen, die sie sich selber eingebrockt hat in 15 Jahren Stimmungsmache. Sie wird erklären müssen, warum diese Grundschulempfehlung für alle Schularten doch nicht eingeführt wird.

Kinder werden weiterhin in Schubladen gestopft

Und die zentrale Botschaft der Grünen lautet recycelt aus den Jahren 2016 und 2021 wie schon damals leicht resignativ: "Es hätte schlimmer kommen können." Wirklich gut, wirklich der Zukunft zugewandt, wird es also wieder nicht. Was diesmal besonders bitter ist, weil mit Cem Özdemir ein Ministerpräsident die eigene Bildungsbiografie in die Waagschale werfen kann. Die ist alles andere als speziell. Vielmehr haben Generationen von Kindern sie durchlaufen, und keineswegs nur solche ohne deutsche Wurzeln: Wer es dem Anschein nach nicht bringt, hat im baden-württembergischen System wenig Chancen. Er oder sie muss auf Zufälle, auf Glück, auf das Engagement einzelner (Nachhilfe-)Lehrkräfte, auf die eigene Hartnäckigkeit oder am besten einen Mix aus allem bauen, um den Bildungsaufstieg zu schaffen.

Ein Zustand, der allen, die sich "Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft" auf die Fahnen der Legislaturperiode geschrieben haben, gerade angesichts des anschwellenden Fachkräftemangels als unhaltbar erscheinen müsste. Wer aber, wie allzu viele Bildungspoliker:innen im bürgerlichen Lager, die Scheuklappen nicht ablegen will, scheitert am Rundumblick.

Der vermutlich neue stellvertretende Ministerpräsident Manuel Hagel bemühte zu Beginn der letzten Gesprächswoche noch einmal sein Baustellenbild: Das Fundament stehe, das Haus sei gebaut, diese Woche werde am Dach gearbeitet. Dieses Dach werde schon so sturmfest sein, "dass es die nächsten fünf Jahre alles übersteht, was da kommt". Seine Prognose ist gewagt und auf der Wegstrecke bis 2031, das lehrt Lebenserfahrung, kaum haltbar. Genauso wie das Versprechen aus dem Sondierungspapier, wonach Grüne und CDU ihre Verschiedenheit "in einer Koalition gemeinsam zur Stärke machen". In der Bildungspolitik sieht es nicht danach aus. Aber die Hoffnung stirbt auch in diesem Falle wie so oft zuletzt.