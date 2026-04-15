Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 785
Politik

Grün-Schwarz will koalieren

Ringen um die meiste Macht

Grün-Schwarz will koalieren: Ringen um die meiste Macht
|

Datum:

Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) wollen endlich eine neue Landesregierung in Baden-Württemberg bilden. Die dazu präsentierte Prosa bestätigt den Verdacht: Es lag nicht an den bisher vereinbarten Inhalten, dass die Sondierungsgespräche fünf Wochen lang dauerten.

Schäkernd und per du – so treten Cem Özdemir (Grüne, links) und Manuel Hagel (CDU) am gestrigen Dienstag vor die Presse. Fotos: Jens Volle
Schäkernd und per du – so treten Cem Özdemir (Grüne, links) und Manuel Hagel (CDU) am gestrigen Dienstag vor die Presse. Fotos: Jens Volle

Da stehen sie also doch vor der großen Medienschar im Stuttgarter Haus der Abgeordneten, ganze 37 Tage nach der Landtagswahl und wahrscheinlich ein bisschen stolz darauf, die erste Etappe auf dem Weg in die 18. Legislaturperiode des Parlaments bewältigt zu haben. Die Vorbereitungen der Koalitionsvereinbarung sind abgeschlossen. Nicht nur im Boulevard ist darüber spekuliert worden, wann Cem Özdemir und Manuel Hagel sich zum Ausdruck innerer Verbundenheit endlich duzen. Jetzt ist's geschafft. Allerdings: Die vielen Spaziergänge rund um den Fernsehturm oder in Ehingen konnten nicht verhindern, dass der Grüne ins Siezen zurückfällt, als er nach den gründlich vorbereiteten Statements in freier Rede auf Journalistenfragen antworten soll.

Zum dritten Mal Grün-Schwarz

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 erhielten die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir 30,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel kam auf 29,7 Prozent, daraus resultieren für beide jeweils 56 Sitze im neuen Landtag. Nach den Landtagswahlen 2016 und 2021 gab es bereits grün-schwarze Koalitionen mit Winfried Kretschmann (Grüne) als Ministerpräsident, allerdings war bei beiden Wahlen der Abstand zwischen den Parteien deutlich größer: 2016 erhielten die Grünen 30,3 und die CDU 27 Prozent, 2021 waren es bei den Grünen 32,6 und bei der CDU 24,1 Prozent.  (red)

Andere Hürden sind auch genommen. Entgegen bundesrepublikanischen Gepflogenheiten ist es der Südwest-CDU gelungen, sich in den Sondierungen nicht nur auf 48 einzelne Punkte mit den Grünen zu verständigen, sondern den – knappen – Wahlsieger:innen erhebliche personelle Zugeständnisse abzuringen. Hier das Sondierungspapier zum Download.

Die aus Sicht der Grünen guten Nachrichten zuerst: Die CDU hat sich schriftlich und unter Nennung seines Namens darauf festlegen lassen, Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten zu wählen; Danyal Bayaz (Grüne), empfohlen sogar als anerkannter Fachmann von Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU), bleibt Finanzminister, und alle Angriffe auf Klimaziele und CO2-Neutralität ab 2040 wurden einigermaßen abgewehrt. Wozu es nicht ganz passt, wenn CÖ und MH, wie die beiden jetzt intern genannt werden, gemeinsam beschwören, es werde zum Wohle der heimischen Wirtschaft kein sogenanntes Goldplating mehr geben, also keine verschärften Vorgaben. Denn der Bund will erst 2045 klimaneutral zu sein, und die EU überhaupt erst 2050.  

Mehr Überwachung und Deregulierung

Die Gesamtausrichtung der nächsten Landesregierung wird weniger gut ankommen bei Linken oder progressiven Grünen alter Schule. Denn gemeinsam wollen die neuen Partner:innen, wenn sie denn in den jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen endgültig zusammenkommen, "eine moderne bürgerliche Politik machen". Was im Detail unter anderem heißt, dass der – bisher übrigens nicht wirklich überzeugend laufende – Mannheimer Versuch zu KI-gestützter Videoüberwachung öffentlicher Plätze ausgebaut wird. Oder: Großflächige Liberalisierung und Deregulierung in den Betrieben zwischen Main und Bodensee durch das Ende sämtlicher landesspezifischer Berichtspflichten, mit Ausnahme jener, die der neue Landtag als Gesetzgeber behalten will.

Vielleicht ist es spitzfindig, aber auf jeden Fall Ausdruck einerseits der Neupositionierung der Grünen und andererseits für die Luft nach oben in den tatsächlichen Koalitionsverhandlungen, dass der Begriff "Gerechtigkeit" im Sondierungspapier überhaupt nicht vorkommt. Und "Frauen" – Stichwort: große Leerstellen – ebenfalls nur ganz am Rande und im Zusammenhang mit einer Selbstverständlichkeit: "Wir werden unsere Anstrengungen im Kampf gegen Gewalt an Frauen, Femizide, häusliche, geschlechtsspezifische und digitale Gewalt intensivieren."

Noch ein Indiz dafür, dass Gleichstellung nicht unbedingt im Fokus war: Ganz offensichtlich sang- und klanglos muss die Stuttgarter Grünen-Stimmenkönigin Muhterem Aras ihr Amt als Landtagspräsidentin an CDU-Noch-Innenminister Thomas Strobl abtreten. Ein Novum, weil zwar beide Parteien 56 Abgeordnete im künftigen Landtag stellen, im Zweitstimmen-Ergebnis die Grünen aber die Nase vorn und damit ein Anrecht aufs zweithöchste Amt im Land haben.

Weitere Fallstricke bei den weiteren Gesprächen in den entlang der Zuständigkeiten der bestehenden Ministerien gebildeten Arbeitsgruppen lauern ausgerechnet beim Thema Bildung, bekanntlich einer der wichtigsten Länderkompetenzen im föderalen Deutschland. Vor fünf Jahren hatten Grüne und CDU bereits gründlich sondiert: zum Erhalt der Gemeinschaftsschulen, zu Qualitätsfragen wie dem Verzicht auf Ziffernnoten in Grundschulen oder zum Orientierungsplan Kindertagesstätten. Diesmal gibt es dürre Versprechungen, wie das eines verbindlichen und kostenfreien letzten Kindergartenjahrs. Angesichts der klammen Haushaltslage wird es wie so viele andere Projekte aber unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Eine Überraschung für die Grünen – denen der designierte Koalitionspartner bekanntlich gern einen Hang zur sogenannten Verbotspolitik ankreidet – ist die Absichtserklärung des Sondierungspapiers, die Entscheidungsfreiheit der Schulen in Sachen Handynutzung einzuschränken und eine landesweite Regelung zum Verbot in Aussicht zu stellen.

Offenbar ging es um Posten und Dienstwagen

Sportlich wie gewohnt geht Hagel mit Parteifreund:innen um, etwa wenn er dem nur wenige Meter hinter ihm stehenden Strobl, als Innenminister seit 2016 für die Polizei zuständig, reinreibt, dass mehr "Polizistinnen und Polizisten als bisher auf der Straße, aber auch im digitalen Raum unterwegs sein sollen, statt unnötig Zeit am Schreibtisch zu verbringen". Oder wenn er Nicole Hoffmeister-Kraut, die sich während der Statements aus dem vollbesetzten Foyer schleicht, mit keinem Wort für ihre bisherige Tätigkeit als Wirtschaftsministerin dankt, sondern beteuert, Wirtschaft werde "in Zukunft Vorfahrt haben und zwar überall" – und diesen Vorsatz als "Innovation" bezeichnet. 

Keine Erklärung wollen die beiden Matadore für die Überlänge der Sondierungsgespräche liefern. Denn bereits vor mehr als zwei Wochen hatte der CDU-Landes- und Fraktionschef seinen "klaren Fokus" auf Inhalte legen wollen und die Vergangenheitsbewältigung für beendet erklärt. Gleich nach Ostern war das Sondierungspapier im Wesentlichen fertig. Dann jedoch mochte die CDU nicht einschlagen ohne fixe Vereinbarungen zur Machtverteilung in Form von Ministerien und Posten.

Soll das Schachbrett auf die nun beginnenden Koalitionsverhandlungen anspielen?

Soll das Schachbrett auf die nun beginnenden Koalitionsverhandlungen anspielen?

Nicht von ungefähr stand am Rande der Szenerie ein Schachbrett mit schwarzen und grünen Figuren. Gezogen wurden sie dann doch nicht. Bekannt war da schon längst, dass die Schwarzen mit sechs statt mit sieben Häusern zufrieden sein mussten – auf Augenhöhe mit den Grünen eben und deren sechs Ressorts. Viel Phantasie ist nicht nötig für die Vorstellung, dass die vom Institut für Demoskopie in Allensbach Ende der vergangenen Woche bekanntgemachte Umfrage Hagel mit auf die Sprünge geholfen hat: Zwischen dem 2. und dem 9. April musste seine CDU mit 26 Prozent ein Minus von fast vier Punkten seit dem Wahltag verkraften, während die Grünen um zwei auf 32 Prozent zulegten. 

Auch mit diesen aus CDU-Sicht einigermaßen alarmierenden Zahlen im Hinterkopf sitzen sich Grüne und Schwarze jetzt in Fünfer-Teams gegenüber, um sich nach zehn Jahren gemeinsamen Regierens besser kennenzulernen. Und offenbar auch, um sich vielleicht sogar anerkennend zu duzen. Der künftige Vize Hagel geht jedenfalls so weit, seinem neuen Polit-Buddy im Überschwang und schon vor dem Start in die eigentlichen Verhandlungen ein sehr großes Kompliment auszusprechen: "Cem Özdemir wird ein guter Ministerpräsident werden für Baden-Württemberg. Und wir werden dabei helfen, dass es gut wird für das ganze Land." Ein Satz für die Wiedervorlage, denn nach dem reichlich mühsamen Tauziehen des Auftakts ist eines sicher: Der nächste Ärger kommt bestimmt.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

08.04.2026
Regierungsbildung in BW
Wer bist du, CDU?

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands gehört zu Baden-Württemberg wie Hirsch und Greif zum Landeswappen. Schon seit Längerem aber lässt ihre Führung den ernsthaften Willen zur Gestaltung der Zukunft vermissen. Auch deshalb fällt es so…
01.04.2026
Grün-schwarze Sondierung nach der Landtagswahl
Nicht auf Sand bauen

Die Spitze der Südwest-CDU hat ihre Blockadehaltung gegen einen geordneteren Umgang mit den Grünen und der Öffentlichkeit aufgegeben. Im ersten Statement zum Stand der Sondierungen werden Unterschiede aber erst recht offenbar.

8 Kommentare
01.04.2026
Die vielen Gesichter des Manuel Hagel
Wie gut, dass niemand weiß …

In Baden-Württemberg eine Regierung mit schwarzen Rumpelstilzchen zu bilden, ist ganz schön schwierig. Vor allem dann, wenn sie immer noch um das Feuer der "Schmutzkampagne" tanzen.

4 Kommentare
25.03.2026
Wirtschaftskrise
Keine Innovationen, keine Strategie

Zur Landtagswahl in Baden-Württemberg haben 37 Prozent der Arbeiter:innen die rechtsextreme AfD gewählt. Auch aus Angst vor Arbeitsplatzverlust im kriselnden Autoland. Es fehlt eine vorausschauende Industriepolitik auf allen Ebenen, beklagt Barbara…

4 Kommentare
25.03.2026
Sondierungsgespräche Baden-Württemberg
Ausgesperrt

Maßgebliche Leute in der Landes-CDU, allen voran Parteichef Manuel Hagel, wollen in ihrer Verzweiflung über den Ausgang der Landtagswahl vorerst nur geheime Sondierungsgespräche mit den Grünen führen. Medien werden nach Gutsherrenart informiert.…
18.03.2026
Wirbel nach Landtagswahl
Dem Anfang wohnt kein Zauber inne

Mit der Behauptung, die Grünen vergifteten das Klima in Baden-Württemberg, vergiftet die CDU das Klima. Und die gemeinsame Arbeit in den vergangenen fünf Koalitionsjahren wird umgedichtet in eine phantasievolle Story von anhaltender Nötigung.

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 785 vom 15.04.2026

Unbeliebtheit treibt an

"Einfach respektlos" ist es laut Friedrich Merz (CDU), "wenn ein Bundeskanzler mit einer so…

3 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

6 Kommentare verfügbar

  • Rupp
    vor 2 Tagen
    Antworten
    Sorry, ich möchte ergänzen:
    Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister.
    Es ist geradezu bodenlos dumm, sich alleine an die CDU zu binden,…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Abgetreten / vor 7 Stunden 29 Minuten
"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Evening Consult / vor 23 Stunden 37 Minuten
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Der Ministerpräsident bestimmt laut Artikel 49 der Landesverfassung die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Da der Ministerpräsident sich nun selbst in die Reihen der Minister*innen einreiht und damit immer ein Patt zwischen den...

Ausgabe 785 / Der globale fossile Crash / Klaus Gebhard / vor 2 Tagen 4 Stunden
Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!