Wirtschaftskrise: Keine Innovationen, keine Strategie

Frau Resch, das Land hat gewählt, jetzt laufen die Sondierungsgespräche von Grünen und CDU. Sind Sie zufrieden mit dem Wahlergebnis?

Der hohe Stimmenanteil für die AfD ist für mich enttäuschend und alarmierend zugleich. Ebenso enttäuschend ist, dass die Sozialdemokratie so deutlich abgestraft wurde. Klar ist für mich: In der neuen politischen Konstellation darf es kein Weiter-so geben. Wenn Cem Özdemir von den Grünen neuer Ministerpräsident wird – was ja noch nicht feststeht –, darf die bisherige Kretschmann-Linie nicht einfach unverändert fortgeführt werden. Es war zwar nicht alles falsch, aber es war eben auch nicht alles richtig. Jetzt müssen wirklich schnell konkrete Veränderungen auf den Weg gebracht werden, die den Standort zukunftsfest machen und vor allem die Beschäftigten im Blick haben.

Die IG Metall sitzt seit neun Jahren im Strategiedialog Automobilwirtschaft, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Politik – Zitat: "den Transformationsprozess der baden-württembergischen Automobilindustrie erfolgreich gestalten". Nun haben wir eine massive Krise, auch in der Automobilwirtschaft. Was ist denn in diesem Dialog passiert?

Insgesamt zu wenig. Eine klare Strategie, wie mit der aktuellen Situation umgegangen werden soll, fehlt. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert: Trump ist erneut gewählt worden und regiert entsprechend seiner Linie. Als die Debatte über Dekarbonisierung und mehr Klimaneutralität begann, herrschte noch Einigkeit darüber, dass diese Transformation sowohl sozial gerecht als auch ökologisch gestaltet wird. Dieses gemeinsame Verständnis scheint jedoch verloren gegangen zu sein. Die Transformation ist rauer geworden, sie hat ihre Samthandschuhe auszogen. Zwar gab es bisher beim Strategiedialog einen konstruktiven Austausch, doch häufig bleibt es bei viel Formalität und wenig Tiefgang. Vor allem kommt davon in den Betrieben kaum etwas an.

Was ist denn dann der Vorteil solcher Dialoge und runden Tischen?

Der wichtigste Vorteil solcher Dialoge und runden Tische ist, dass man überhaupt einmal versucht, ein gemeinsames Problembewusstsein zu schaffen, und dass unsere Anliegen sichtbarer werden und in der Öffentlichkeit eine größere Rolle spielen. Das ist eindeutig positiv. Wenn es jedoch darum geht, welche konkreten Ergebnisse am Ende daraus entstehen, fällt die Bilanz mager aus. Trotzdem drücken sich manche derzeit vor dieser Verantwortung und machen sich einen "schlanken Fuß".

Wird die IG Metall hier vielleicht nur benutzt für die viel beschworene Sozialpartnerschaft?

Nein, die IG Metall ist viel zu stark, als dass man sie benutzen könnte.

Also: Was müsste jetzt passieren? Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Das ist nicht in zwei Sätzen erklärt, weil die Lage tatsächlich komplex ist. Zum einen geht es darum, was das Land Baden-Württemberg leisten kann, zum anderen, welche Entscheidungen in Berlin und vor allem in Brüssel getroffen werden müssen. Fest steht: Die Stimme Baden-Württemberg ist mir sowohl in Berlin als auch in Brüssel zu leise.

Nehmen wir als Beispiel den Industriestrompreis. Die Bundesregierung sagt zwar, sie habe das Problem erkannt und kündigt entsprechende Entlastungen an. Aber wenn man genauer hinschaut, kommt davon in den Betrieben bislang so gut wie nichts an. Genau hier muss sich etwas ändern: Es braucht Entscheidungen, die nicht nur angekündigt werden, sondern tatsächlich Wirkung entfalten – für die Menschen in diesem Land!

Wer bremst da?

Nun, man muss nur einen Blick auf Bundeswirtschaftsministerin Reiche werfen.

Was erwarten Sie von Katherina Reiche?

Ich erwarte von Katherina Reiche vor allem, dass sie dafür sorgt, dass die Strompreise für die Unternehmen spürbar sinken. Die aktuelle Belastung ist enorm, und sie trifft nicht nur energieintensive Branchen wie Gießereien oder Stahlwerke, sondern auch Betriebe wie Bosch in Reutlingen. Für eine Vielzahl von Unternehmen im Land ist das eines der zentralen Probleme. Und auch die Beschäftigten leiden unten den hohen Energiepreisen, auch da muss sich schnell etwas ändern.

Immer wieder werden von Unternehmerseite als Standortnachteil die hohen Löhne genannt, gerade in der Metall- und Elektroindustrie. Wann geht die IG Metall denn runter mit den Löhnen?

Ein Verzicht der Beschäftigten ist keine Antwort auf die aktuelle Krise. Baden-Württemberg hat sehr erfolgreiche Zeiten hinter sich. Da spielte das Thema Entgelte keine Rolle. Innovative Unternehmen mit hoher Produktivität sorgten für gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze, der Staat kümmerte sich um die Infrastruktur, bezahlbare Energie und um gute Bedingungen bei der Ausbildung. Genau dorthin müssen wir wieder kommen. Das muss das Ziel sein. Sowohl die OEMs …