AfD am 1. Mai in Göppingen: Hetzen und Wurst essen

Bei den DGB-Gewerkschaften, die freilich ihre eigene Veranstaltung abhielten, führte die Konkurrenzveranstaltung zu Änderungen im Programm. Am Bahnhof startete ein kleiner Demonstrationszug mit etwa 150 Leuten, überwiegend von außerhalb angereist, und kam nur wenige Minuten später beim DGB-Fest am Schillerplatz an, wo sich bereits deutlich mehr Menschen eingefunden hatten. Auch künstlerisch wurden die Gewerkschaften aktiv: Auf dem Boden des Schillerplatzes wiesen Transparente mit Pfeilen und Botschaften wie "Hass & Hetze" den Weg zum etwa 300 Meter entfernt liegenden Marktplatz, auf dem die AfD und die rechte Pseudogewerkschaft Zentrum ihre Kundgebung abhielten. Außerdem ließen sie Plakate in AfD-Optik drucken mit Zitaten von Politikern und politische Forderungen der rechtsextremen Partei, die belegen: Eine Partei für Arbeitnehmer:innen ist sie gewiss nicht. Und natürlich war die AfD Thema in jeder Rede, die von den Gewerkschafter:innen und dem Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne) gehalten wurde.

DGB mit guter Stimmung, AfD mit Technikproblemen

Rund um den Platz hatten die Gewerkschaften, die Arbeiterwohlfahrt sowie Jusos, SPD, Grüne und MLPD ihre Sonnenschirme und Pavillons aufgeschlagen, in der Mitte des Platzes wurden Bierbänke aufgestellt, an einem Ständchen gab's Bratwurst und Getränke. Rund 800 Leute waren vor Ort. "Deutlich mehr als sonst", stellte Michael Kocken fest, sonst seien es laut dem Bevollmächtigten der IG Metall Göppingen-Geislingen eher die Hälfte gewesen. Unter den Gästen war – wie jedes Jahr – auch der Fraktionschef der Landtags-SPD Sascha Binder aus dem Wahlkreis Geislingen, der mit Sonnenbrille und beigem Kapuzenpulli abseits vom SPD-Stand als Politiker kaum zu erkennen war. Auf die Teilnehmerzahl angesprochen, äußert Binder die Hoffnung, dass sich das auch auf die kommenden Jahre auswirke und "deutliche Signale" setze für Arbeitnehmerrechte.

Bis auf den Ärger über die AfD war die Stimmung auf dem Schillerplatz locker, die Sonne strahlte, der 1. Mai als Familienfest insofern ein Erfolg. Wobei, nicht bei allen herrschte gute Stimmung: Am Rande des Platzes grummelte ein Passant irgendetwas von "scheiß Gewerkschaften", motzte einen Mann mit IG-Metall-Kappe an und zog ab. Wenig später wurde er auf dem Marktplatz bei der AfD gesichtet.