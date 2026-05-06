Kontext-Spendenkampagne: Bei euch piept's wohl

Mittlerweile tippt unser frisch geschlüpftes Nesthäkchen schon einen Text aus all dem, was es bisher recherchiert hat. Das freut uns! Jemand muss ja auf die Missstände hinweisen, damit es besser werden kann. Und in diesen Zeiten der Pressekonzentration, der Aufrüstung und der sozialen Kälte gibt es davon so viele, dass es gar nicht genug journalistischen Nachwuchs geben kann.
Bei Kontext wollen wir jedenfalls wieder eine:n Volontär:in ausbilden, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Damit junge Federn in die Tasten hacken, wenn's mehr oder weniger überall piept. Aktuell fehlen uns für die Finanzierung der Stelle noch 4.000 Euro – wer glaubt, dass wir das mit einer so tollen Community nicht gestemmt bekommen, muss einen Vogel haben. Spenden Sie per Überweisung – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS
Letzte Kommentare:
Wo es gegrillte Gratis-Würstchen gibt, können sich auch Sprüche klopfende Adelige gut als (vermeintliche) Arbeitskämpfer verkaufen - und natürlich geht es hier am Tag der Arbeit auch wieder um eine Kernforderung dieser Partei: Die Rückkehr zur Kernkraft...
"Alles hat ein Ende... nur die Wurst hat zwei." Da die AfD keine Wurst ist, hat sie auch ein Ende.
Ich werde nie vergessen, als er nach zwei Legislaturperioden den ersten Radschnellweg bei Böblingen eingeweiht hat. 5km waren das, oder? Hat er es am Ende seiner Amtszeit auf 15km geschafft? Das wären dann wenigstens 1km im Jahr gewesen. Ein Prototyp von...
Eine besondere Pointe stellt die Wahl seiner Nachfolgerin dar: Nicole Razavi, glühende S21-Befürworterin, wird im Amt wohl ein personelles Großreinemachen veranstalten. Und die Übertragung des Amtes eines Parlamentspräsidenten an Noch-Verfassungsminister...
Ich kann inhaltlich nur jedem Satz zustimmen, lieber Martin. Ich erinnere, dass ich in 2012 am und im Kopfbahnhof Flyer verteilt hatte, die genau diese Aspekte thematisierten. Fun Fact dabei: mich fragte ein Reisender, weshalb wir noch weiter...