Kontext-Spendenkampagne: Bei euch piept's wohl

Manchmal ist die Welt fragwürdig – und jemand muss es aufschreiben. Die Kontext-Wochenzeitung will wieder ausbilden, aktuell fehlen nur noch 4.000 Euro, dann ist unsere Volontariatsstelle voll finanziert.

Mittlerweile tippt unser frisch geschlüpftes Nesthäkchen schon einen Text aus all dem, was es bisher recherchiert hat. Das freut uns! Jemand muss ja auf die Missstände hinweisen, damit es besser werden kann. Und in diesen Zeiten der Pressekonzentration, der Aufrüstung und der sozialen Kälte gibt es davon so viele, dass es gar nicht genug journalistischen Nachwuchs geben kann.

Bei Kontext wollen wir jedenfalls wieder eine:n Volontär:in ausbilden, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Damit junge Federn in die Tasten hacken, wenn's mehr oder weniger überall piept. Aktuell fehlen uns für die Finanzierung der Stelle noch 4.000 Euro – wer glaubt, dass wir das mit einer so tollen Community nicht gestemmt bekommen, muss einen Vogel haben. Spenden Sie per Überweisung – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:

Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS