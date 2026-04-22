Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 786
Medien

Kontext-Spendenkampagne

Nachhakendes Nesthäkchen

Kontext-Spendenkampagne: Nachhakendes Nesthäkchen
|

Datum:

Die Kontext:Wochenzeitung will wieder ausbilden. Mit Ihrer Unterstützung machen wir eine Volontärin oder einen Volontär fit für den Journalistenjob.

Grafik: Susanne Wais, Illustration: Oliver Stenzel
Grafik: Susanne Wais, Illustration: Oliver Stenzel

Wir wollen eine:n Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und im Gegenzug junge Perspektiven/Stimmen in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Dank großzügiger Unterstützung ist die erste Hälfte der Volontariatsstelle schon finanziert. 

"Warum ist Stuttgart 21 noch nicht fertig? Warum läuft es wie im Rathaus? Und warum ist ausgerechnet Frank Nopper Oberbürgermeister von Stuttgart?" Unser Küken ist grade in der anstrengenden Warum-Phase und erkundet kritisch die Umgebung. Uns freut das sehr, denn so muss Journalismus sein. Spenden Sie per Überweisung – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank: 

Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00 
BIC: GENODEM1GLS

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

15.04.2026
Kontext-Spendenkampagne
Es gibt viel zu entdecken

Die Kontext-Wochenzeitung will in die Zukunft des Journalismus' investieren. Sie können dabei helfen, den Nachwuchs stark zu machen.

08.04.2026
Kontext-Spendenkampagne
Machen Sie den Aufbruch möglich!

Die Kontext-Wochenzeitung sucht Nachwuchs. Mit Ihrer Unterstützung kann sich eine Volontärin oder ein Volontär ins gemachte Nest setzen.

01.04.2026
Kontext-Spendenkampagne
Ei, Ei, Ei

Kein Aprilscherz, aber ein Osterwunsch: Wir suchen redaktionellen Nachwuchs für das Team der Kontext-Wochenzeitung.
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 786 vom 22.04.2026

Grüne und CDU
Koalition mit einem Kindergarten

Seit der Wahlniederlage am 8. März präsentiert sich Baden-Württembergs CDU im dauerhaften…

3 Kommentare
OB-Wahl an der Dreisam
"Doch nicht in unserem Freiburg"

Eine Woche vor der OB-Wahl in Freiburg präsentiert die "Badische Zeitung" eine Umfrage. Demnach sind…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 786 / Ulm 5 und das Stammheim-Ding / Solidarität aus Ulm 1846 ! / vor 3 Stunden 34 Minuten
--- Noch ein Verweis auf --- Wie kann ich die Ulm 5 unterstützen? Der Prozess beginnt nächsten Montag. So können Sie helfen. https://theleftberlin.com/ulm-5-support/

Ausgabe 786 / Ulm 5 und das Stammheim-Ding / Peter Nowak / vor 10 Stunden 12 Minuten
Diese jungen Menschen, die sich gegen die Waffenfabrik wanden, stehen in einer pazifistischen Tradition, wie sie die Brüder Berrigan verkörperten: Dan und Phil Berrigan haben in den USA zur Zeit des Vietnamkrieges gelebt. Sie sind beide Jesuiten...

Ausgabe 786 / Koalition mit einem Kindergarten / B. Letta / vor 15 Stunden 2 Minuten
Den Maßstab, welchen Nicole Razavi 2011 an Winfried Herrmann anlegte ("zu feige und zu schwach, einen Irrtum einzugestehen") sollte sie an sich selbst anlegen. Bevor sie Landesverkehrsministerin wird, sollte sie sich für ihr "dummes...

Ausgabe 786 / Ulm 5 und das Stammheim-Ding / Mathias Gohle / vor 15 Stunden 14 Minuten
@ S. Holen ihr Beitrag ist geeignet um den geneigten Leser wieder auf "Kurs", in Richtung Staatsdoktrin zu bewegen. Mich hätten sie Rum gekriegt wenn ich nicht vor kurzem mit der Lektüre brutale Nachbarn von Jose Brunner begonnen hätte. Jetzt...

Ausgabe 786 / Ulm 5 und das Stammheim-Ding / Paul / vor 22 Stunden 20 Minuten
"Baby Killer" hat die "Ulm 5" auf die Hauswand der deutschen Filiale geschrieben." Das ist natürlich absolut nicht antisemitisch, auf keinen Fall! Schon im Mittelalter haben palistinaensische Wissenschaftler unwiderlegbar bewiesen,...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!