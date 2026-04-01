Kontext-Spendenkampagne: Ei, Ei, Ei

Kein Aprilscherz, aber ein Osterwunsch: Wir suchen redaktionellen Nachwuchs für das Team der Kontext-Wochenzeitung.

Wir haben mal wieder was ausgebrütet. Wir wollen ein:en Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und um junge Perspektiven und junge Stimmen in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Ein äußerst großzügiger Spender hat die Hälfte der Finanzierung für die Volontärsstelle schon zugesagt. 15.000 Euro fehlen uns noch.

Nun hat ein Redaktionsmitglied mal recherchiert, was ein junges Küken benötigt: "Nach dem Aufbrauchen der Dottersack-Ernährung braucht es Wärme, Starterfutter und Schutz vor Feinden." Eigelb treiben wir auf, gegen Feinde haben wir gute Anwälte, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Starterfutter. Schaffen Sie mit uns gemeinsam eine artgerechte Umgebung für unser Küken. Spenden Sie per Überweisung – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:

Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS