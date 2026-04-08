Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 784
Medien

Kontext-Spendenkampagne

Machen Sie den Aufbruch möglich!

Kontext-Spendenkampagne: Machen Sie den Aufbruch möglich!
|

Datum:

Die Kontext-Wochenzeitung sucht Nachwuchs. Mit Ihrer Unterstützung kann sich eine Volontärin oder ein Volontär ins gemachte Nest setzen.

Grafik: Susanne Wais, Illustration: Oliver Stenzel
Grafik: Susanne Wais, Illustration: Oliver Stenzel

Wir wollen eine:n Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und im Gegenzug junge Perspektiven in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Dank großzügiger Unterstützung ist die erste Hälfte der Volontärsstelle schon finanziert. 

Ganz schön motiviert ist unser Küken. Mit spitzer Feder kämpft es sich mutig ans Licht, um sich all den Demokratieverächtern in den Weg zu stellen! Naja, erstmal ruhig bleiben und schlüpfen lassen. Spenden Sie für ein warmes Nest – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:

Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

01.04.2026
Kontext-Spendenkampagne
Ei, Ei, Ei

Kein Aprilscherz, aber ein Osterwunsch: Wir suchen redaktionellen Nachwuchs für das Team der Kontext-Wochenzeitung.

Weitere Artikel der Ausgabe 784 vom 08.04.2026

Initiative gegen Smartphones bei Kindern
Digitale Götzendämmerung

Die Elterninitiative "Smarter Start ab 14" setzt sich für eine Kindheit ohne Smartphone ein. Die…

6 Kommentare
Regierungsbildung in BW
Wer bist du, CDU?

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands gehört zu Baden-Württemberg wie Hirsch und Greif zum…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 784 / Digitale Götzendämmerung / MichaK / vor 1 Stunde 57 Minuten
@Mara Es gibt keinen "Umgang" mit einer Droge! Das junge "Suchtgedächtnis" ist finanziell extrem lukrativ für die Zukunft, wenn man es nur früh genug prägen kann! Wenn sie nicht wissen was ein Suchtgedächtnis ist, machen sie sich...

Ausgabe 784 / Digitale Götzendämmerung / Axel Schäfer / vor 5 Stunden 46 Minuten
Ein eher schlechter Vergleich, denn wenn man Kinder und Jugendliche in die Sümpfe der sog. sozialen Medien schickt ist das eher damit vergleichbar als wenn man diese ohne Führerschein* Auto fahren lässt. Die Gabe der Selbstreflektion diesbezüglich bei...

Ausgabe 784 / Digitale Götzendämmerung / Yadgar / vor 19 Stunden 13 Minuten
Wenn ich eine böse Karikatur des heutigen Stadtbildes zeichnen (oder besser als Animations-Kurzfilm "drehen") wollte, käme das hier heraus: zwei Meter hohe Wischwanzen (Marketingsprech: "Smart"phones) gleiten hektisch die Bürgersteige...

Ausgabe 784 / Digitale Götzendämmerung / Mara / vor 1 Tag 8 Stunden
@Christoph falscher Ansatz. Die Teilnahme am Verkehr haben alle gelernt, auch die die noch kein Führerschein haben oder noch keinen machen können/wollen. Rauchen und Glücksspiel wird ja, gerade da, reglementiert. Aber verbote finde ich an der Stelle...

Ausgabe 784 / Digitale Götzendämmerung / Kathrin / vor 1 Tag 20 Stunden
Gute Sache, danke für den Bericht!

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!