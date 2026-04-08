Kontext-Spendenkampagne: Machen Sie den Aufbruch möglich!

Wir wollen eine:n Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und im Gegenzug junge Perspektiven in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Dank großzügiger Unterstützung ist die erste Hälfte der Volontärsstelle schon finanziert.
Ganz schön motiviert ist unser Küken. Mit spitzer Feder kämpft es sich mutig ans Licht, um sich all den Demokratieverächtern in den Weg zu stellen! Naja, erstmal ruhig bleiben und schlüpfen lassen. Spenden Sie für ein warmes Nest – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS
Letzte Kommentare:
@Mara Es gibt keinen "Umgang" mit einer Droge! Das junge "Suchtgedächtnis" ist finanziell extrem lukrativ für die Zukunft, wenn man es nur früh genug prägen kann! Wenn sie nicht wissen was ein Suchtgedächtnis ist, machen sie sich...
Ein eher schlechter Vergleich, denn wenn man Kinder und Jugendliche in die Sümpfe der sog. sozialen Medien schickt ist das eher damit vergleichbar als wenn man diese ohne Führerschein* Auto fahren lässt. Die Gabe der Selbstreflektion diesbezüglich bei...
Wenn ich eine böse Karikatur des heutigen Stadtbildes zeichnen (oder besser als Animations-Kurzfilm "drehen") wollte, käme das hier heraus: zwei Meter hohe Wischwanzen (Marketingsprech: "Smart"phones) gleiten hektisch die Bürgersteige...
@Christoph falscher Ansatz. Die Teilnahme am Verkehr haben alle gelernt, auch die die noch kein Führerschein haben oder noch keinen machen können/wollen. Rauchen und Glücksspiel wird ja, gerade da, reglementiert. Aber verbote finde ich an der Stelle...
Gute Sache, danke für den Bericht!