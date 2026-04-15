Kontext-Spendenkampagne: Es gibt viel zu entdecken

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Die Kontext-Wochenzeitung will in die Zukunft des Journalismus' investieren. Sie können dabei helfen, den Nachwuchs stark zu machen.

Grafik: Susanne Wais, Illustration: Oliver Stenzel
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Wir wollen eine:n Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und im Gegenzug junge Stimmen in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Dank großzügiger Unterstützung ist die erste Hälfte der Volontärsstelle schon finanziert. 

Und siehe da: Unser Küken steht schon aufrecht! Es zeigt Haltung und Neugier. Beste Voraussetzungen, flügge zu werden und in der Kontext-Redaktion mitzumischen! Aber Halt, Sie ahnen es, es muss noch größer und stärker werden. Mit Ihrer Spende – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank gelingt das gewiss:

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