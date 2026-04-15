Kontext-Spendenkampagne: Es gibt viel zu entdecken

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"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...
Der Ministerpräsident bestimmt laut Artikel 49 der Landesverfassung die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Da der Ministerpräsident sich nun selbst in die Reihen der Minister*innen einreiht und damit immer ein Patt zwischen den...
Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher...