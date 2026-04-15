FDP: Schuld sind die anderen

Dabei ist das ein nur allzu kleiner Teil der Wahrheit. Für den schleichenden Niedergang und den programmatischen Stillstand seit 2011 ist der erfolgsverwöhnte Landesverband ganz überwiegend allein verantwortlich. Als Stuttgart-21- und Atomkraft-Anhängerin hatte die FDP vor 15 Jahren – nach dem Schwarzen Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten und der Katastrophe von Fukushima – doppelt gelitten und sich zerlegt von knapp elf auf knapp fünf Prozent. Mitschuld hatten damals die in einer gewaltigen Baisse steckenden Bundesliberalen. Mitschuld hatte aber auch Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef seit 2009, als er mitten in der Legislaturperiode gegen seinen Vorgänger Ulrich Noll putschte. Zwei Jahre später hätte er zeigen können, was er drauf hat, um mit den Seinen die Chance zu nutzen, in der Opposition neben Thomas Strobls CDU das eigene Profil zu schärfen.

Liberale legen sich selbst in Ketten

Stattdessen nahm die gegenteilige Entwicklung ihren Lauf. Endgültig eingeläutet wurde der Irrweg, der am 8. März 2026 aus dem Parlament führen sollte, ein Jahrzehnt zuvor an einem grauen Spätwintertag in Pforzheim. In Rülkes Heimatstadt fand der Kleine Parteitag zum Auftakt der heißen Phase des damaligen Landtagswahlkampfs statt, bei dem Parteichef Michael Theurer die Optionen der FDP für die nächste Legislaturperiode offenhalten wollte. Zumal CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf schon erklärt hatte, sich nach der gemeinsamen Niederlage 2011, als Grüne und SPD an die Macht kamen, diesmal "nicht an die Liberalen ketten zu wollen".

Rülke aber wollte trotz Wolfs kalter Schulter keine Ampel-Koalition. Gewieft veränderte er in Pforzheim die Reihenfolge der Redner:innen und trat die Idee aus, bevor Parteifreund:innen sie entwickeln konnten. Nach dem Wahltag und der einzigen Sondierungsrunde mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gab er sogar zu, dass es unüberwindliche inhaltliche Hürden für ein Dreierbündnis mit SPD und Grünen gar nicht gebe. Es war der Tag, an dem Lothar Späth und Guido Westerwelle starben – dieses bemerkenswerte Eingeständnis ging medial unter und wurde nie wieder aufgegriffen.

Rülke war bekannt für eine sehr offensive Rhetorik, im Plenarsaal gestützt auf kleine Karteikarten mit Stichworten und reichlich Zitaten von literarischen und sonstigen Größen. Schillers "Glocke" und "Fest gemauert in der Erden" würden jetzt zum Abschied passen. Insbesondere an der Bildungspolitik und damit an einer der zentralen Länderkompetenzen im föderalen Deutschland ist belegbar, wie sich führende Südwest-Liberale gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse immunisiert haben. Der "passenden Schulart für jedes Kind" redete der Abgeordnete Timm Kern, ebenfalls ein Studienrat, landauf landab das Wort, als wäre die Erfüllung eines derartigen Versprechens auch nur im Ansatz möglich.