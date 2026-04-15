FDP: Schuld sind die anderen

Diese Horrorprognose der Liberalen hat sich nicht bewahrheitet: Mit dem neuen Zwei-Stimmen-Wahlrecht in Baden-Württemberg werde es in der nächsten Legislaturperiode zu einem sinnlos aufgeblähten "XXL-Landtag" kommen, mahnte die FDP seit 2022. Nun aber sind es doch nicht 200 oder noch mehr Abgeordnete, die sich im Plenarsaal drängeln werden, sondern 157 – gerade mal drei mehr als bisher.
Tonlage und Vehemenz dieser Vorhersage illustrieren, dass die baden-württembergische FDP Maß und Mitte aus den Augen verloren hat. "Während die Politik die Bürgerinnen und Bürger darauf einschwört, dass die Gürtel enger geschnallt werden müssen, droht die Wahlrechtsreform dem Parlament einen Bierbauch zu verpassen", hieß es Anfang 2023 in einem Text zum Antrag auf ein Volksbegehren, mit dem die FDP vergeblich diese Änderung verhindern wollte. Die Bevölkerung habe "weder Verständnis noch Interesse daran, mit gewaltigen Summen Ausgaben für ein eventuell doppelt so großes Landesparlament zu tätigen, ohne dafür einen demokratischen Mehrwert zu erhalten".
Den demokratischen Mehrwert eines Kreuzchens im Zweitstimmenkästchen der Liberalen jedenfalls sahen bei der Landtagswahl am 8. März nur knapp 236.000 von 7,76 Millionen Wahlberechtigten im Südwesten. Der Abend, berichten Anwesende, sei intern auch deshalb so hart gewesen, weil die ersten Exit Polls der FDP noch mit gut sechs Prozent den Wiedereinzug versprachen. Zur "Mutter aller Wahlen" hatte Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke den Urnengang bereits im vergangenen Juli reichlich großmäulig erklärt. Als feststand, wie vergleichsweise deutlich mit 4,4 die Fünf-Prozent-Hürde gerissen wurde, beklagte der einstige Gymnasiallehrer die "extreme Polarisierung" im Duell zwischen den Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) und wie seine Partei zwischen diesen beiden Polen aufgerieben worden sei.
Letzte Kommentare:
"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...
Der Ministerpräsident bestimmt laut Artikel 49 der Landesverfassung die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Da der Ministerpräsident sich nun selbst in die Reihen der Minister*innen einreiht und damit immer ein Patt zwischen den...
Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher...