FDP und D-Day-Papers: Liberaler Radikalpopulismus

Gar nicht passen will, wie Lindner seinen neuen Generalsekretär Marco Buschmann lobt. Der sei der einzig Richtige, auch weil er die Parteizentrale, das Hans-Dietrich-Genscher-Haus, kenne "wie seine Westentasche". Schade eigentlich, dass er diese Kenntnisse nicht seit Mitte November nutzte, um Licht ins Dunkel der D-Day-Papers zu bringen. Buschmann selber kennt ebenfalls keine Hemmungen, mit unterschiedlichen Darstellungen zu verschleiern, was tatsächlich hinter den Kulissen gelaufen ist und wer wirklich was gewusst hat. In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" entschuldigt er seine verschwiemelten Auskünfte mit einem "dann doch nicht fotografischen Gedächtnis", bei seiner Vorstellung als neuer Generalsekretär prahlt er dagegen mit seinem "kleinen schwarzen Büchlein", von dem alle wüssten, die ihn kennen, weil er "immer engmaschig aufzeichnet".

Wie an einer Perlenkette reihen sich Ungereimtheiten aneinander. Zu vieles ist völlig unplausibel und wird trotzdem unverdrossen weitererzählt. Hubert Aiwanger scheint Pate zu stehen: Der Freie-Wähler-Chef und stellvertretende bayerische Ministerpräsident hatte 2023 in seiner Flugblatt-Affäre viel Unsinn erzählt und wurde dafür von der eigenen Anhängerschaft nicht abgestraft, sondern mit einem Wahlergebnis von 16 Prozent und einem Plus von fünf Prozentpunkten bedacht. Die Truppe um Lindner, Buschmann oder Bundestagsfraktionschef Christian Dürr ist offenbar ebenfalls überzeugt, dass das Ampel-Ende und die Stilisierung der eigenen Rolle ausreicht, um viele Unterstützer:innen im Mittelstand, in den Familienunternehmen, eben in der Hardcore-Anhängerschaft zu überzeugen. Wie ein bestenfalls mittelmäßiger Schauspieler versucht der neue Generalsekretär dem Publikum einzureden, dass in keiner anderen Partei ein derartiger Vorgang so schnell, so klar und mit so einschneidenden persönlichen Konsequenzen aufgeklärt worden wäre – Verantwortung sei eben kein Begriff nur für PR-Statements. Lindner versteigt sich sogar zu der ziemlich lyrischen Formulierung, die FDP habe "ihre Existenz in die Waagschale geworfen, um für eigene Überzeugungen zu haften".

Altbekanntes und neue Vorbilder: Musk und Milei

Die FDP-Spitze packt alte Rezepte in drastische Worte. Wieder einmal soll der Markt entfesselt werden: niedrigere Steuern, weniger Klimaschutz, weniger Flüchtlinge, weniger Subventionen, längere Arbeitszeiten, weniger staatliche Vorgaben. Viel Altbekanntes, diesmal gemischt mit einem neuen, radikalen Deregulierungssound. Höchstes Interesse verdient übrigens diese Bemerkung von Lindner in Caren Miosgas ARD-Talk: "Wir sollten in Deutschland ein kleines Bisschen mehr Milei und Musk wagen." Und er ist auf Nachfragen nicht bereit, davon abzurücken. Im Gegenteil: Er sei sich der "Scharfkantigkeit dieser Personen bewusst, und ich verkenne nicht, dass es hier auch Problematisches gibt". Für nachahmenswert halte er jedoch deren "Kraft der Disruption, um eine Wende herbeizuführen".