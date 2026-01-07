Im Wahlprogramm steht einzig: "Spätestens bis zum Jahr 2030 muss – zum Beispiel ausgehend von einer europäischen Entwicklungsausschreibung – eine verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform von europäischen Unternehmen bereitstehen, auf die unsere Sicheheitsbehörden umsteigen." Eine Position, die nicht nur der Grüne, sondern sogar die CDU, namentlich Innenminister Thomas Strobl, vertritt. Und damit einer der noch führenden Köpfe jener Partei, mit der die Südwest-Liberalen in Bälde regieren wollen, um endlich für eine "bürgerliche Wende" zu sorgen.

Freiheit heißt Nacktfotos

Zu einer solchen Wende gehört laut Christian Dürr selbstredend dieses ganze neue Verständnis von Freiheit, das Deutschland angeblich unbedingt braucht und das selbstredend nur die FDP liefern kann. Für den Lindner-Nachfolger gehört dazu, dass Männer ein Anrecht darauf haben, über ihrem Arbeitsplatz Kalender mit Nacktfotos von sich auf Autos räkelnden Frauen aufzuhängen. Spätestens an dieser Stelle der ersten Rede des neuen Bundesvorsitzenden dürften sich Anhängerinnen nach Westerwelle oder Lindner zurückgesehnt haben.

Vom Vorgänger will sich Dürr, früher Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, aber ohnehin abnabeln durch die Neupositionierung als "echte, auch radikale Reformkraft in der Mitte". Dazu feuert er Rülke an, an dessen weitreichenden Plänen zum Staatsumbau festzuhalten. Schon wieder tun sich die Widersprüche auf: Gerade Urgesteine der Südwest-FDP wie Andreas Knapp warnen vor der von Rülke geforderten Abschaffung der Regierungspräsidien. Der langjährige Abteilungsleiter des Landesrechnungshofs wirft die interessante Frage auf, wer denn eigentlich für Bürokratieabbau durch Digitalisierung und Vereinfachung sorgen soll und für den verbindlichen Einsatz von Software in der Verwaltung, wenn große Einheiten mit Durchgriffsrechten gar nicht mehr da sind.

Liberale feiern argentinische Staatszerstörung

Der argentinische Gastredner entwirft das Bild eines Staates, in dem schon hinderlich ist, sich überhaupt solche Gedanken zu machen. Dabei sind Cacaces konkrete Beispiele für Deregulierung an Dürftigkeit kaum zu überbieten: Wassermelonen für den Export müssen nicht mehr in Luftpolsterfolie verpackt werden. So mancher Importeur hat sich sicher schon sehr gefreut über den gelieferten Matsch. Und Knoblauchknollen – Glückwunsch zur derart viel Durchschlagskraft – werden nicht mehr nach Größe vorsortiert. Zentrale Themen, die seine Heimat spalten, spart der Jurist lieber aus, weil sie nicht ins Bild der heilbringenden Deregulierung passen: Ohne Donald Trumps Finanzspritze wäre die 46 Millionen Einwohner:innen zählende Nation im Herbst zahlungsunfähig gewesen; Milei und Familienangehörige sehen sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt; dem Abbau in der Verwaltung steht der Ausbau der Geheimdienste gegenüber.

Außerdem tobt in Argentinien zurzeit ein Kampf um die Stellung der Gewerkschaft: Die Tarifautonomie und Arbeitnehmer:innenrechte sollen massiv beschnitten werden. Ein erster Anlauf dafür ist im Abgeordnetenhaus gescheitert. Ein zweiter soll im Februar folgen. Judith Skudelny, die frühere Bundestagsabgeordnete aus Stuttgart, stilisiert Cacace als einen der Vorkämpfer dieser Deregulierung der Wirtschaft dennoch – oder deshalb – sogar zum Bildhauer: Weil es in Argentinien gelinge, dank der "richtigen Anwendung" der Kettensäge ein Kunstwerk zu schaffen.

Die übliche, für eine kleine Partei ohnehin überdimensionierte Verbreitung solcher und anderer Weisheiten ist übrigens Geschichte: Die Ereigniskanäle haben sich von der Live-Übertragungtradition des Freiheits-Hochamts zu Dreikönig verabschiedet. "Aber solange die 'Heute Show' noch da ist", weiß die liberale EU-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, "ist alles in Ordnung, denn die gehen als letzte von Bord."