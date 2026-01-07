Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 771
Kolumne

Neuer Wehrdienst

#HustChallenge

Neuer Wehrdienst: #HustChallenge
|

Datum:

Deutschland macht ernst: Ab Januar bekommen 18-Jährige Vorladungen zur Musterung – und Soziale Medien damit eine Flut an Videos einer Generation, die sich nicht unwidersprochen an die Eier fassen lässt.

Symbolbild. Foto: Julian Rettig
Symbolbild. Foto: Julian Rettig

Im Post-Neujahrsnebel bin ich mit einer Freundin in unserer Heslacher Stammkneipe versumpft und wir haben gemacht, was wir dort immer machen: Schorle saufen und uns vom Hundertsten ins Tausendste katapultieren, während wir ketterauchend zwischen Mikro-, Meso- und Makroebenen switchen, um die großen Fragen der Menschheit zu besprechen. Wer sind wir – und wenn ja, warum sind wir so unfassbar dumm? Und warum ist es auf allen denkbaren Ebenen logisch, richtig und geboten, dass ich mir morgen ne Playstation 5 kaufe? Sie Sozialpädagogin M. A., ich Philosophin M. A.. Beide kinderfrei. Beide bald nicht mehr im gebärfähigen Alter. Also bald nutzlos für den deutschen Staat und ein Bruttoinlandsprodukt. Denn vom Prinzip Lohnarbeit halten wir auch nicht viel. Ganz im Gegensatz zur Generation vor uns, die sich völlig selbstverständlich über Lohnarbeit und Familiensinn definiert hat und das Wort "Teilzeit" nicht kannte. Was für ein Wahnsinn! Neben so viel anderem Irrsinn der Boomer und vorigen Generationen, von dem wir heute glücklicherweise nicht mehr direkt betroffen sind: Paragrafen, die Homosexualität mit Gefängnis bestrafen; Gesetze, die es Frauen verbieten zu wählen, ohne die Zustimmung ihres Ehemannes einer Arbeit nachzugehen, ein Konto zu eröffnen. Komplett irre und unvorstellbar heute. Manchmal muss ich fast lachen, wie absurd manche gesellschaftlichen Normen und Gesetze heute erscheinen, die für meine Eltern und Großeltern Normalität waren.

Zur Normalität unserer Opas und Uropas gehörte es, als kaum 20-Jährige in den Krieg zu ziehen. Zu töten. Zur Normalität unserer Väter gehörte es, nach der Schule Wehrdienst leisten zu müssen. Töten zu lernen. Selbst in meiner Generation gab es Teenager, die davon noch betroffen waren. Obwohl wir die letzte Generation waren, in der es für viele 18-Jährige noch eine Wehrpflicht gab, hatte diese Normalität bereits große Risse. Späte Jahrgänge von uns Millennials sind bereits in einem Deutschland Jugendliche gewesen, in dem es nicht mehr normal war, nach der Schule zum Militär zu müssen. Die Generation nach uns wiederum, die Gen Z, hatte mit Wehrpflicht gar nix mehr am Hut. Bis jetzt. Denn Deutschland hat mal wieder Bock auf Krieg. Seit Januar 2026 ist das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG) in Kraft getreten. Bereits Mitte Januar sollen erste Briefe verschickt werden, in denen männliche 18-Jährige unter Androhung von 1.000 Euro Strafe zur Musterung gezwungen werden, um ihre "Wehrtauglichkeit" prüfen zu lassen. Frauen dürfen freiwillig mitmachen. Bummbumm statt Tiktok. Briefpost statt Whatsapp. Eine Nachricht aus einer anderen Welt, in der Telefone noch Schnüre hatten und das Internet ein Geräusch: Üüüüüü-Lülülülülü.

Die erste fremde Hand im Schritt

Hey Kids, legt die Vapes beiseite, der "Neue Wehrdienst" ist da! Neu ist daran vor allem, dass sich dieser Brief für heutige Teenager anfühlen muss wie ein ganz, ganz schlechter Witz. Musterung? What? Während große Teile der Männer meiner Generation noch wissen, was "Husten Sie mal" konkret bedeutet, ist Gen Z bereits so weit weg von Übergriffen auf Genitalien, dass sie gar nicht mal weiß, was da auf sie zukommt. Während 18-jährige Frauen meist schon mehrfache freiwillige gynäkologische Untersuchungen hinter sich haben, werden Abertausende von jungen Männern das erste Mal eine Hand zwischen ihren Beinen spüren, die nicht ihre eigene oder die einer Situationship ist. Gegen ihren Willen. Unter Androhung von Strafe. Dabei ist der staatlich angeordnete "Eierkontrollgriff", um den Generationen von Männern einen heroischen Wehleidigkeitsmythos gesponnen haben, bei Weitem nicht die größte Sauerei bei der Erfassung zur Tauglichkeit von menschlichem Schlachtvieh.

Doch wenn die ersten 18-Jährigen dieses Jahr in den geplanten 24 Musterungszentren und acht "Karrierecenter mit Assessment" eintrudeln, um sich auf ihre Kanonenfuttertauglichkeit hin prüfen lassen zu müssen, wird ein patriarchaler Boomer-Staat und sein Militär auf eine Generation treffen, für die "Consent" kein Trendwort, sondern ein völlig normaler Mindeststandard ist. Klar, hier und da wird es auch ein paar autoritäre Charakter geben, die glauben, dass es mannhaft sei, ein Soldat zu werden; es gibt ja auch viele Kids, die sich von rechten Influencern verblöden haben lassen. Die große Mehrheit der 18-jährigen Deutschen, aufgewachsen mit Pronomen, Triggerwarnungen, Awareness-Teams, Queerness und "My body, my choice", wird den obligatorischen "EKG" zwischen die Beine von Bundeswehrsanitätern jedoch nicht mehr für einen normalen männlichen Initiationsritus halten, der den Boomern angeblich "auch nicht geschadet" hat.

Wenn die ersten 18-Jährigen bei der Musterung erscheinen müssen, wird das Internet brennen. Denn neben dem Fakt, dass hier eine Generation auf ein Relikt aus einer gefühlten Steinzeit trifft, wird die Bundeswehr auf eine Generation treffen, die es gewohnt ist, Bullshit outzucallen und die Sozialen Medien mit ihrem Privatleben zu bespielen. Und ich bezweifle, dass die Regierung auf das vorbereitet ist, was passiert, wenn heutige Teenager von einem Staat an den Eiern gepackt werden, der ihnen gar nichts, aber auch gar nichts anzubieten hat: Sie werden ihn auslachen. Einfach auslachen. Und das Internet mit Tausenden Videos und Memes bespielen. Während auch wir Millennials es noch eher gewöhnt waren, cholerische Lehrer, Chefs, Mobbing, autoritäre Führungsstile oder narzisstische Eltern zu ertragen, weil wir noch viele Narrative gefressen hatten, sind 18-Jährige heute in einigen Dingen weiter und haben am eigenen Leib bereits erfahren, dass rosige Erzählungen von Aufstieg, traditionellen Familienkonzepten, 40-Stunden-Wochen und Volksdenken Quatsch sind. Dass dieser Staat ihnen faktisch die Zukunft versaut hat und sie nun weiter versauen will.

Deutschlandfunk-Rückblick ist Brainrot

Wie weit der Boomer-Staat von der Lebensrealität von Jugendlichen entfernt ist, kann man etwa im Jahresrückblick des Deutschlandfunks vom Dezember in einer Grausamkeit erleben, auf die auch ich als Millennial mit Übersprungslachen reagiert habe. Unter dem Titel "Bröckelnde Gewissheiten" diskutieren hier Robin Alexander, Ulf Buermeyer, Anne Will, Tina Hildebrandt, Nadine Lindner und Katharina Hamberger über einen "Epochenumbruch" und kommen irgendwann auch auf die neue Wehpflicht zu sprechen. Und wie hier versucht wird, die Wehrpflicht als eine gute Sache, ja eine Entscheidung "für die junge Generation" zu framen, lässt sich wirklich nur mit einem Wort beschreiben: Brainrot. Absolute und weit fortgeschrittene Gehirnfäule. "Zeit"-Journalistin und -Podcasterin Tina Hildebrandt hält die Wehrpflicht nicht für eine "Belastung" für die junge Generation, sondern für eine "Investition in die eigene Zukunft", ja ein "Engagement". Und allen am Tisch leuchtet das ein. Denn es ist ja klar, dass es für heute 18-Jährige völlig einsichtig ist, dass sie nach 18 Jahren in einem neoliberalen System, das keinen Gemeinsinn lehrt, jetzt für ein abstraktes Deutschland und einen Volkskörper an der Waffe ausgebildet werden müssen. "Welt"-Gewächs und "Machtwechsel"-Podcaster Robin Alexander glaubt dann wirklich, einen taff-jovialen Micdrop abzuliefern, wenn er den Jugendlichen, die sich für Klimaschutz einsetzen, aber nicht zur Bundeswehr wollen, "viel Spaß mit Klimaschutz unter russischer Besatzung" wünscht. Ganz so, als wären es eben nicht gerade die Boomer, die sich mit Händen und Füßen gegen Klimaschutz wehren. Ganz so, als würde sich das urplötzlich ändern, wenn Jugendliche für diese Boomer in den Krieg ziehen.

Alle in der Jahresabschlusssendung des Deutschlandfunks sind sich einig: Hey Kids, wir scheißen seit 18 Jahren auf euch und jetzt auf euer Bedürfnis, nicht erschossen zu werden. Ihr müsst jetzt einfach Deutschland sein und im Zweifel dafür sterben, okay? An dieser Stelle sei dringend der Podcast "Die Neuen Zwanziger" von Wolfgang M. Schmitt und Stefan Schulz empfohlen, die den Deutschlandfunk-Jahresrückblick des Deutschlandfunk in ihrem Dezember-Salon besprechen und brillant kommentieren, was angebliche Chefdenkerinnen und -denker da für eine völlig kaputtindoktrinierte Scheiße reden.

Man darf also gespannt sein auf die ersten paar Tausend Jugendlichen, die sich in Musterungszentren für "tauglich" oder "untauglich" befinden lassen müssen. In jedem Fall kann sich Deutschland auf eine Flut an Social-Media-Content gefasst machen, der die Absurdität der neuen Wehrpflicht flächendeckend anprangern wird. Was dann passieren wird? Vielleicht wird Kriegsminister Boris Pistorius Workshops einführen. Tralalero Tralala erklärt den Eierkontrollgriff. Mit Flipcharts und Lachgas aus dem Flecktarn-Stanley-Cup. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich die Regierung die Haare raufen wird, wenn sie feststellt, dass Gen Z mit Volk und Vaterland nix anfangen kann und gelernt hat, dass es nichts von Deutschland bekommen wird, für das es sich zu sterben lohnt. Dann ist die Katze aus dem Sack und sie werden mit Waffen an die Waffen gezwungen.

Das eigentlich Absurde ist nicht der Gedanke, dass Deutschland sich verteidigen können will. Jeder Staat will das. Das Absurde ist die Vorstellung, heutige junge Menschen ließen sich für ein System gewinnen, dem sie emotional längst den Rücken gekehrt haben. Aber ja, vielleicht haben meine Lieblingspädagogin und ich ne Schorle zu viel getrunken und uns zwischen Mikro-, Meso- und Makroebenen verrannt. Am Ende wollen doch alle zur Bundeswehr, weil die ja auch irgendwie voll retro ist und die Grundausbildung auch ironisch als gratis Gym-Ersatz dienen kann. Oh, boy. Geraucht haben wir auf jeden Fall zu viel. Was für ein Wahnsinn. In diesem Moment gehen die ersten Briefe zur Musterung raus. Und mit ihnen die Frage: Wie viel Vergangenheit verträgt die Zukunft?

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

10.12.2025
Gegenaufklärer Sebastian Ostritsch
Theater der Diskurssimulation

Der Stuttgarter Philosoph Sebastian Ostritsch ist geübt darin, Kritik an seinem fundamentalistischen Katholizismus als "Cancel Culture" zu framen. Nun wurde er von einem Vortrag ausgeladen, und die "Süddeutsche Zeitung" springt ihm willfährig zur…

2 Kommentare
15.10.2025
Sprechverbote
Kulturkampf im Wurstpelz

Die Veggie-Wurst darf nicht mehr Veggie-Wurst heißen. Kolumnistinnen bleibt aktuell wirklich nichts erspart, meint unser Wurstfan aus der Redaktion.

7 Kommentare
20.08.2025
Kampagne in Stuttgart
Respekt geht anders

Die Stadt Stuttgart will mit ihrer "Respekt"-Kampagne mehr Sympathien für Einsatzkräfte wecken. Was wie ein humanistischer Appell zu mehr Rücksicht und Höflichkeit aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als PR-Kampagne und Schutzschild für…

3 Kommentare
23.07.2025
Wolfgang Grupps Suizidversuch
Lebenslüge Leistungsprinzip

Der Kapitalismus hat einen seiner tapfersten Krieger gebrochen. Wolfgang Grupp fällt dem Leistungswahn zum Opfer – und liefert damit seine ehrlichste Bilanz.

48 Kommentare
25.06.2025
Frauenhass von Frauen
Next level Pornfluencing

Sie nennt es Freiheit. Der Algorithmus nennt es Reichweite und Männer feiern es als Feminismus. Doch was die Porno-Influencerin Bonnie Blue inszeniert, ist nichts als alter Frauenhass in neuem Gewand.

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 771 vom 07.01.2026

FDP-Landesparteitag
"They are loving you"

Sogar die erfolgsverwöhnte Südwest-FDP ist im Überlebenskampf. Verpasst sie am 8. März den…
Sportmeister Norwegen
Hurtigruten zu Høhenflügen

In einem Monat beginnen die olympischen Winterspiele. Unser Kolumnist drückt Norwegen die Daumen –…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

3 Kommentare verfügbar

  • nesenbacher
    22 hours ago
    Reply
    Der „EKG“ findet auch ohne physischen Zugriff statt.
    Dax, Dow & Co. haben die Welt schon lange an den Eiern.
    Deshalb ist es nicht die schlechteste Idee, zwischendurch in Heslach zu versumpfen.
    Veränderungen und Revolutionen beginnen meist am Tresen.
    Salute!
Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 771 / "Aberwitzig und unverständlich" / reiner / vor 16 Stunden 44 Minuten
Danke für den Artikel. Bitte bleibt da dran. Ich bin bereit für Protestaktionen, etwa eine Bankenwechselkampagne. Nach der Anthro-Affinität nun auch noch Trump-Loyalität - da ist mein Fässchen schon am Überlaufen ...

Ausgabe 770 / Ein Bahnhof namens Godot / Johannes Frübis / vor 18 Stunden 45 Minuten
Offentsichtlich ist auch längst vergessen, warum überhaupt diese unterirdische Haltestelle gebaut wird. Für eine bessere Bahn? Ganz sicher nicht. Für eine Fahrgastfreundliche Bahn? Ganz sicher auch nicht. Warum dann? Für frei werdende oberirdische...

Ausgabe 771 / Juhu, ein Signal der Hoffnung! / Werner / vor 19 Stunden 34 Minuten
Ich finde aus dem sollte man ein Musical machen. Mit Putin als den Oberschuft, Trump als den dauerlächelnden, listigen Intriganten und Merz, Macron, Starmer als die Deppen. Mette Frederiksen muss natürlich auch auftreten. Tanzend wird sie Trump, in einem...

Ausgabe 771 / #HustChallenge / nesenbacher / vor 21 Stunden 58 Minuten
Der „EKG“ findet auch ohne physischen Zugriff statt. Dax, Dow & Co. haben die Welt schon lange an den Eiern. Deshalb ist es nicht die schlechteste Idee, zwischendurch in Heslach zu versumpfen. Veränderungen und Revolutionen beginnen meist am...

Ausgabe 771 / Der Adel lässt die Muskeln spielen / n_koenig / vor 1 Tag 6 Stunden
Der Text vermischt Meinung, Interpretation und Tatsachenbehauptungen, ohne sie sauber zu trennen. Komplexe politische Prozesse werden personalisiert und moralisiert. Das Ergebnis ist kein Erkenntnisgewinn für die Leser, sondern ein verzerrtes Narrativ, das...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!